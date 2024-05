La promoción del Aula de Mayores de la UCA que arrancó con la pandemia se gradúa

"Yo, a primera vista, podría parecer mayor, pero verdaderamente me siento mucho más joven que cuando empezamos. S e abre ante mí un enorme horizonte de esperanzas. Mi vida comienza otra vez hoy . Estoy muy agradecida a mis compañeras y compañeros, que tanto me han hecho crecer; a los profesores que han dedicado su tiempo y su esfuerzo a enseñarnos tantas cosas; y al personal de la Universidad, sin cuya colaboración habría sido imposible nuestro viaje", manifestó Maruchi.

El secreto de Clint Eastwood

Precisamente fue la profesora Lucía Cancelas quien con mayor énfasis elogió la entrega y al dedicación al estudio de un grupo de personas excepcionales, de "gente luminosa", para terminar recordando una conocida anécdota protagonizada por Clint Eastwood. El veterano actor, entonces con 84 años, y el famoso músico de country Toby Keith, compartieron varios días en un torneo de golf en California. Sorprendido por su vitalidad y energía, Keith le preguntó a Eastwood preguntó cuál era su secreto. Y Eastwood le contestó: "No dejo entrar al viejo. Hay veces que he tenido que sacarlo a rastras porque no paraba de darme el coñazo, intentando desanimarme; pero no dejo entrar al espíritu viejo, al espíritu criticón, hostil, envidioso que solo escudriña en el pasado para traerme dolor. Le doy la espalda al viejo, a ese murmurador, lleno de rabia, de quejas y de falta de valor que se niega a sí mismo que la vejez pueda ser creativa, decidida y llena de luz".