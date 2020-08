Semana crucial para el contrato de limpieza de Cádiz

Además, Navarro precisó que el técnico de Medio Ambiente que es “pieza clave” en este proceso de licitación se incorporaría esta semana de las vacaciones, lo que facilitará la reactivación definitiva del informe del área del que ahora mismo depende el futuro contrato. En este sentido, el concejal pidió el viernes dar “el tiempo necesario” a la que consideró “la fase más decisiva” de un proceso que ha conocido tres concejales distintos (Manuel González Bauza, Álvaro de la Fuente y ahora David Navarro) y sobre el que el actual titular de Medio Ambiente reconoció que “no ha sido el más adecuado ni el que me satisface a mí, a ustedes ni a nadie”.

En segundo lugar, la Mesa de Contratación debe convocarse esta semana atendiendo a ese pleno del pasado viernes y a la moción presentada por el PSOE y aprobada para no seguir demorando la toma de la decisión final por parte del Ayuntamiento.

La empresa Sufi Cointer, creada ex profeso para la limpieza y recogida de basuras de Cádiz , acaba de cumplir su decimocuarto año de servicio. Un servicio que debía haber culminado el 31 de julio de 2016 pero que el viernes volvió a ser prorrogado, por quinta vez, por el Ayuntamiento a la espera de resolver el accidentado proceso de redacción y licitación de un nuevo contrato. Un procedimiento eterno que afronta una semana crucial de cara a su adjudicación. El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento se encuentra ultimando el informe que resolverá si la oferta de Cointer –la empresa mejor valorada de las tres presentadas a este concurso– es o no válida.

“La ciudad amanece cada día en perfecto estado de revista”

A las puertas de resolver el proceso de adjudicación del nuevo contrato de limpieza, el concejal de Medio Ambiente quiso el viernes sacar una lanza en favor del servicio que actualmente se está prestando. Y frente a las críticas vertidas desde la oposición, que no son nuevas, respecto a la suciedad que refleja la ciudad, David Navarro quiso ser contundente: “la ciudad amanece cada día en perfecto estado de revista”. Una afirmación que dijo repetir “una y mil veces”.

Navarro argumentó que durante el tiempo de mandato del equipo de gobierno que lidera José María González se han incrementado los esfuerzos por limpiar la ciudad. “Con el PP había 54.897 jornadas de trabajo. Nosotros la subimos 55.963, por lo que ha habido mayor esfuerzo de la UTE de limpieza a la hora de poner la ciudad donde se merece”, afirmó el concejal de Medio Ambiente, que quiso recordar que el nuevo pliego incluye un nuevo incremento hasta alcanzar las 57.000 jornadas anuales.

Por tanto, quiere enterrar Navarro las críticas a la gestión en la limpieza hacia el equipo de gobierno, insistiendo en que los problemas derivados en el proceso de elaboración y licitación del nuevo contrato “es un tema técnico, no político”. De hecho, el concejal de Adelante Cádiz reconoció que el pliego que ha salido a concurso “posiblemente no es el más adecuado para lo que queremos”. “Todo es mejorable, pero no es por falta de trabajo político, es un tema técnico”, explicó Navarro a la Corporación.