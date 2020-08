Varias peticiones después de las nueve horas casi justas que ha durado el pleno. Entre ellas, una importante, que sea el último pleno telemático. Los compañeros de Onda Cádiz lo han bordado pero las conexiones por internet no son lo suficientemente fluidas como para evitar cortes, la congelación continua de imágenes y, casi lo peor, que muchos de los discursos se atenúan de manera que se hacen incomprensibles, por lo tanto quedan sólo en la memoria de su protagonista. Pero bueno, como dijo en algún momento de las nueve horas del pleno la portavoz del Grupo Municipal Popular, Carmen Sánchez, “lo que sea pero que ya no se repitan los plenos telemáticos”. Votos repetidos porque no se sabía si quedaban computados o no, a lo que la portavoz socialista añadió “espero que no se le cuente como cuatro votos a favor”, al tratarse del voto de una concejal del grupo de Kichi. Pero todo terminaba en risas. Ya McLuhan lo decía: el medio es el mensaje, así que lo dejo ahí.

Mensajes pocos, al menos mensajes que se salga de lo inesperado. Y las votaciones, con menos sorpresas que la votaciones de Eurovisión, en las que José Luis Uribarri era capaz de vaticinar los votos de los países antes de que estos se emitieran.

Un mimadísimo Domingo Villero, que a pesar de su condición de no adscrito logró sacar adelante incluso con el apoyo de sus enemigas de Ciudadanos, Lucrecia Valverde y Carmen Fidalgo, su propuesta relativa a la creación de un laboratorio de fabricación digital municipal en Cádiz, que ha sido respaldada por todas las formaciones políticas.

El Equipo de Gobierno sacó adelante una quinta prórroga para la recogida de la basura

Por otra parte, ya de mayor calado, se ha aprobado con los votos a favor del Equipo de Gobierno y Ciudadanos, la abstención del PSOE y Domingo Villero y el voto en contra del PP, la propuesta presentada por el Equipo de Gobierno relativa a la implantación de medidas para la reactivación socieconómica y de apoyo para fomentar un empleo digno y una economía sostenible y comprometida con su entorno. El concejal de Empleo, Carlos Paradas, ha expuesto que “existe un altísimo riesgo de destrucción de tejido productivo y deterioro de las condiciones de vida de la población gaditana, por lo que es necesaria una intervención pública, rápida y contundente”.

Paradas señaló que el objetivo de esta iniciativa es “impulsar un pacto gaditano por la reactivación y transformación socioeconómica” y que tenga por interlocutores principales a agentes socio económicos locales plurales entre los que se encuentran el sector público, el sector empresarial local privado de utilidad social (autónomos y Pymes), la economía social y solidaria y la economía popular y comunitaria. Este pacto debe contar con tres elementos fundamentales: salud universal, democracia económica y justicia socio-ambiental.

Otra cuestión que también suscitó algo más de interés fue el debate sobre la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora de las Ayudas al Programa municipal Alquiler Justo que tiene como objetivo impulsar el alquiler de las viviendas deshabitadas de la ciudad y ponerlas a disposición del Ayuntamiento con destino a los sectores de la población más vulnerables, quienes podrán beneficiarse de las ayudas al alquiler que recoge la ordenanza, garantizando a la propiedad el pago de las rentas así como el buen uso y conservación del inmueble. A su vez, se pretende impulsar la renovación de las viviendas que precisen adecuación a través de concesión de créditos sin intereses a la propiedad con esta finalidad y otras ayudas que se concretan en la Ordenanza.

La modificación contempla el incremento de la cantidad mensual de alquiler de 550 más 50 de comunidad a 800 euros. En concreto, hasta los 600 euros en caso de vivienda de un dormitorio, 700 para la de dos y 800 para las de tres. De esta forma se adapta a las circunstancias de la ciudad y sobre todo se prioriza la dignificación de las familias así como la posibilidad de acceder a una vivienda digna. La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos salvo el PP que se ha abstenido.

Otra cuestión que dejó en el aire una cierta inquietud fue el punto segundo de la larga jornada de pleno relativa a la propuesta sobre la continuidad en la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. Se ha aprobado una quinta y necesaria prórroga ya que este 31 de julio era el último día de prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras de la ciudad por parte de la empresa Sufi Cointer, que viene manteniendo esta actividad en situación de prórroga desde el 1 de agosto de 2016. Y ante la ausencia de resolución del nuevo contrato, el equipo de gobierno utilizará el pleno ordinario para solicitar una nueva prórroga del servicio, la quinta, a la espera de que se resuelva el proceso de adjudicación del nuevo contrato. Si la propuesta no hubiera salido adelante, a partir del sábado la ciudad directamente dejaría de limpiarse y no se recogerían las basuras. Esta nueva prórroga salió adelante con los votos a favor del Equipo de Gobierno y la abstención del resto de la Corporación.

La sesión plenaria recogió también la propuesta del Grupo Municipal Popular que condena al Ayuntamiento por no acogerse de manera voluntaria al Plan Aire de la Junta de Andalucía y que ha sido denominado por el concejal de Empleo, Carlos Paradas, como “Plan Humo”, ya que los ayuntamientos deban asumir un porcentaje de financiación superior al que aporta la propia Junta, pese a que es la que tiene las competencias de las políticas activas de empleo. Justo por ello el Ayuntamiento de El Puerto (PP) ha descartado adherirse a dicho Plan, ha resaltado Paradas. La propuesta de los populares fue rechazada con la abstención del PSOE, el voto a favor del ponente y, como era previsible, el voto en contra del equipo de José María González ‘Kichi’.