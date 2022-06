Salvador Almagro-Moreno, científico de Cádiz, logra en EE UU el premio más prestigioso sobre el origen de las enfermedades infecciosas

El microbiólogo Salvador-Almagro Moreno (Cádiz, 1980) sigue cosechando éxitos y reconocimientos de prestigio mundial en sus investigaciones sobre enfermedades infecciosas y patógenos emergentes en prevención de posibles nuevas pandemias, en el contexto del cambio climático global. Después de recibir el año pasado uno de los NSF Career Awards de la National Sciencie Foundation (Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de AmériCa), que definió como “un Óscar de la Ciencia”, recientemente ha sido galardonado con uno de los premios que concede la Burroughs Wellcome Fund, “que viene a ser como si después de un Óscar te diesen un Grammy”, dijo el científico hispano-estadounidense en declaraciones a Diario de Cádiz.

Se trata de uno de los premios del programa Path para Investigadores en la Patogénesis de las Enfermedades Infecciosas que concede la Burroughs Wellcome Fund y está dotado con 500.000 dólares durante un periodo de cinco años. Estos galardones están destinados “a dar a los ganadores la libertad y la flexibilidad para buscar nuevas vías de investigación, estimulando proyectos de investigación de mayor riesgo que tienen potencial para avanzar significativamente en la comprensión de cómo funcionan las enfermedades infecciosas y cómo se mantiene la salud”, según informa la propia fundación. La Burroughs Wellcome Fund es una potentísima organización estadounidense de investigación médica sin fines de lucro que proporciona fondos para la investigación biomédica, la educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y áreas de desarrollo profesional para científicos.

El programa de investigación del doctor Salvador Almagro-Moreno que en esta edición de 2022 ha sido merecedor de este premio BWF se titula Elucidando las adaptaciones patológicas en patógenos emergentes: El paradigma de Vibrio vulnificus. "Una vez que un patógeno coloniza a un humano, evoluciona para mejorar su capacidad infectiva", explica a este periódico el microbiólogo. "Entender este proceso es muy complejo ya que usualmente cuando estudiamos a ese microorganismo, ya ha pasado por el huésped humano y evolucionado. Nosotros hemos desarrollado en mi laboratorio un modelo ideal para entenderlo con el patógeno marino Vibrio vulnificus. Es una bacteria que habita las costas de lugares calidos y puede causar una septicemia letal (60% mortalidad), al nivel de la peste bubónica o el ébola", resumió el doctor Almagro-Moreno.

“Este premio de la Burroughs Wellcome Fund, después del NSF Career del año pasado, es el equivalente en lo mío a que te den un Grammy después del Oscar. De hecho, no creo que haya mucha gente que haya conseguido los dos premios. Quizás nadie. Para los que trabajamos en el campo de enfermedades infecciosas es el más prestigioso que te pueden dar en el mundo. Lo cual me fascina, sobre todo viviendo una pandemia, ya que hay muchísima gente haciendo cosas increíbles para combatir estas amenazas”, dijo el científico gaditano a este periódico.

“Estoy francamente sorprendido de la aceptación y el reconocimiento que esta teniendo mi programa de investigación ya que es bastante atrevido y heterodoxo y hay gente genial trabajando en esto. Pero creo que, al final, cuando uno busca la verdad, hace las cosas bien y cree en ellas, pues poco a poco van saliendo las cosas hacia adelante. Decía Camarón: A mi me sigue, me sigue/ una estrella chiquetita/ chiquetita pero firme. Ese es mi mantra, y tatuado lo llevo simbólicamente en mi cuerpo”, concluyó Salvador Almagro-Moreno.

Junto al científico gaditano también han sido distinguidos en esta edición de los BWF Path colegas de las universidades de Harvard y Stanford, entre otras en primera línea mundial en este mismo campo de investigación tan crucial de cara a evitar futuras pandemias.

La labor, cada vez más expansiva y multidisciplinar, que despliega el científico andaluz desde su laboratorio en la Universidad de Florida Central, en Orlando, The Moreno Lab (llamado así en homenaje a su madre, Carmen Moreno Gámez), le ha llevado a publicar recientemente en revistas de élite académica como Trends in Microbiology; científicas de enorme relevancia, como American Scientist, en las que se ganó sus portadas, pero también en otras de gran reputación en el campo de la divulgación como New Scientist. Esta última acaba de editar un artículo titulado ¿Es la vida el resultado de las leyes de la entropía?, cofirmado con su colega Stephon Alexander, uno de los científicos más innovadores, eclécticos y rompedores de las últimas décadas.

Además, Salvador Almagro-Moreno es uno de los cincuenta investigadores seleccionados a nivel nacional en Estados Unidos por la prestigiosa Corporation for Science Advancement (Corporación para el Avance de la Ciencia-Scialog) para identificar la amenaza emergente de los patógenos que saltan de los animales a los humanos, tal y como adelantó este periódico en junio del año pasado.