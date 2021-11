El microbiólogo de Cádiz Salvador Almagro-Moreno, premiado en EEUU, interviene mañana en el World Pandemics Forum

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, inaugurará esta misma mañana en las instalaciones de Ifema en Madrid el World Pandemics Forum, que acogerá científicos de primer nivel global expertos en epidemiología, en la investigación de patógenos y en vacunas, además de representantes de la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones de salud pública, altos cargos de la industria farmacéutica.

El World Pandemics Forum cuenta con el respaldo de un Comité Científico integrado por Adolfo García-Sastre, director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Mount Sinaí de Nueva York. en calidad de presidente; por Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología y jefe del Servicio de Epidemiologia y Prevención de la Dirección General de Salud Pública, como vicepresidente; y por Pilar Mateo, científica especialista internacional en el control de vectores que transmiten enfermedades endémicas.

Entre los miembros de la comunidad científica participará como ponente el microbiólogo gaditano Salvador Almagro-Moreno, un referente mundial en la investigación del cólera desde su laboratorio en la Medicine Burnett School of Biomedical Sciences de la Universidad de Florida Central, en Orlando. El doctor Almagro-Moreno intervendrá mañana sábado 20 de noviembre dentro de un bloque de conferencias denominado 'One Health', que aborda el estudio de las enfermedades infecciosas desde la perspectiva de su relación con el ser humano y el medio ambiente.

Salvador Almagro-Moreno es uno de los cincuenta investigadores seleccionados a nivel nacional en Estados Unidos por la prestigiosa Corporation for Science Advancement (Corporación para el Avance de la Ciencia-Scialog) para identificar la amenaza emergente de los patógenos que saltan de los animales a los humanos. Hace unos meses recibió un premio a su carrera científica por parte de la Fundación Nacional de las Ciencias (National Science Foundation Career Award).

“Mi grupo ha desarrollado estudios pioneros en los que integramos ecología, bioinformática, biología molecular y estudios de patogénesis bacteriana para entender cómo bacterias ambientales pueden convertirse en patógenos humanos”, explicó a Diario de Cádiz el científico gaditano establecido en EEUU.

“Me centraré en un artículo reciente que publicamos en Proceedings of the National Academy of Sciences, que pertenece al pequeño grupo de revistas científicas altamente selectivas en el que están incluidas Nature y Science”, añadió el catedrático. La ponencia se titula Ecological and evolutionary approaches to unravel the emergence of bacterial pathogens (Enfoques ecológicos y evolutivos para desentrañar la aparición de patógenos bacterianos).

“En ese artículo demostramos que se pueden implementar e integrar métodos holísticos y multidisciplinares para entender la emergencia de patógenos usando como modelo una bacteria llamada Vibrio vulnificus, que causa una septicemia letal y vive en estuarios de Florida”, explicó el doctor Almagro-Moreno.

En el mismo bloque que el científico gaditano intervendrán el doctor Rafael Laguens, presidente de la World Veterinary Association, con la ponencia Algunas reflexiones sobre la interfaz humano-social; la doctora Patricia Obregón, bióloga molecular y bioquímica especializada en bioseguridad de enfermedades infecciosas y pandemias, con Bioseguridad en Hospitales: Un Paso Adelante para el Control de las Pandemias; y el doctor Peter K. Ben Embarek, director 'One Health', de la Organización Mundial de la Salud.

Este foro mundial está organizado por Ifema Madrid y JM Congress.

Hace sólo un par de días, Salvador Almagro-Moreno ofreció una conferencia en la Universidad de Granada, su alma mater, invitado por el doctor Juan Antonio Aguilera Mochón, del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, sobre la investigación que realizan en su laboratorio en los últimos años sobre los mecanismos moleculares asociados con la emergencia de patógenos.