“Además, este tipo de células son muy difíciles de detectar , lo cual genera una serie de problemas críticos a nivel de salud pública, ya que se encuentran muy a menudo en alimentos y aguas contaminadas que no son tratadas de manera adecuada , pero pasan los controles de seguridad", explica. "Por ejemplo, en el 70% de los casos de infecciones bacterianas por consumo de alimentos no se puede encontrar la fuente de la infección ya que posiblemente proviene de células durmientes que ‘pasaron’ esos controles. El proyecto también nos permitirá desarrollar herramientas moleculares para detectarlas”, asegura el Doctor Almagro-Moreno.

Pero, ¿hay más investigadores españoles que hayan logrado ya alguno de estos premios: "Francamente no sé si los habrá. Sé que es bastante difícil conseguirla , aunque en España, y en particular, en Andalucía, hay un talento increíble , así que no me sorprendería si investigadores de aquí, estando allí pudiesen conseguirla, o que haya algunos que ya la hayan conseguido".

“También nos permitirá ir a conferencias nacionales e internacionales de prestigio ... El único que no ve un duro soy yo. Así que cuando vaya a Cádiz este verano, que nadie me diga: ‘Quillo, paga tú, que estoy tieso”, dice con guasa genuinamente gaditana.

El premio está dotado con unos 800.000 dólares (unos 666.000 euros), que servirán para afianzar las investigaciones de su laboratorio - The Moreno Lab - en la University of Central Florida (UCF) durante los próximos cinco años, "además de para costearle el sueldo y las matrículas a mis estudiantes de doctorado y licenciatura , tanto de la UCF como de la Universidad Interamericana de Puerto Rico ”, explica.

“Eso ya lo sabía yo”, le dijo su madre cuando se lo contó

Cuando a Salvador Almagro-Moreno -que entre los más allegados se define como microbiólogo marino flamenco-molecular- se le pregunta si desde su Cádiz, desde su Andalucía, alguna vez soñó con un premio de la National Science Foundation, responde: “Aunque no pongo límites a mi ciencia, y sé que tengo buenas ideas, mis ambiciones reales y sueños no giran en torno a los premios. Me preocupa más que mi gente esté orgullosa de mí y mi ambición es que un día me suene una falseta por bulerías con una mijita del soniquete del Morao”.

“El resto, la verdad es que me da igual, más allá de lo pragmático (necesito alimentar mi curriculum para mantener el laboratorio) o de la diversión intelectual. Hay muchas baratijas que crean otros para que uno persiga metas y se esclavice a un sistema que no me atrae. Como decía una letra de Morente por alegrías: "Deseando una cosa parece un mundo/ Después que se consigue, tan solo es humo”. ¿Y qué le dijo su madre cuando le contó lo del premio?: “Eso ya lo sabía yo”, dice que le respondió sin dudarlo Carmen Moreno. En fin, no parece que pueda haber un mejor regalo para este primer domingo de mayo.