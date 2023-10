Pleno del Ayuntamiento de Cádiz: Dos concejales 'enmudecidos'

En el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz celebrado este jueves llamó la atención de la oposición la estrategia comunicativa o de defensa de los intereses del gobierno municipal puesta en marcha por el Partido Popular, que decidió dejar el posicionamiento de determinadas cuestiones en manos de concejales que no son los titulares de las áreas a las que se refería el debate.

Esta práctica, en concreto, ocurrió con una propuesta relativa al servicio de ayuda a domicilio, que defendió por parte del PP Maite González y no Pablo Otero, que es el concejal responsable de Asuntos Sociales, además de coordinador de área; y con otra moción alusiva a problemas vecinales en el barrio de Puntales, que posiblemente tendría que haber defendido la concejala de Participación Ciudadana, Lola Pavón, pero que asumió José Carlos Teruel.

En ambos casos, fueron los rivales políticos los que quisieron señalar su extrañeza por esta situación. Así, el portavoz del PSOE hizo alusiones a Pablo Otero en su intervención, disculpándose en un segundo turno “porque di por hecho que defendería usted la moción”, le reconoció. Similar intervención tuvo posteriormente Helena Fernández, de Adelante Izquierda Gaditana, que confió en que en futuras sesiones “los asuntos de Participación Ciudadana los podamos debatir con usted, señora Pavón”.

Ambos concejales, Otero y Pavón, no fueron ciertamente los únicos del equipo de gobierno que no tuvieron intervención alguna en este Pleno. Le ocurrió también a Nuria Álvarez, Juancho Ortiz, Ana Sanjuán, Gloria Bazán, Virginia Martín y Carlos Lucero, por parte del PP. 8 concejales 'mudos' frente a los otros 5, algunos de los cuales tuvo especial participación. Pero sí llamó la atención de los dos ya mencionados que no intervinieran en puntos que, a priori, son de su competencia.

En la oposición, por su parte, sí tuvieron voz en el Pleno de este mes de octubre todos los concejales, tanto los 7 del PSOE como los 6 de Adelante Izquierda Gaditana.