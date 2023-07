El PP rechaza implantar una tasa turística en Cádiz

No habrá -por ahora- tasa turística en Cádiz. Ni siquiera se va a requerir a la Junta de Andalucía que facilite los recursos legales para que el Ayuntamiento pueda establecer esta imposición y proceder a su correcta regulación y tramitación. El debate planteado por el PSOE en este primer Pleno municipal del actual mandato ha caído en saco roto, al encontrarse de frente con el rechazo de la mayoría absoluta del PP, que ha tumbado la propuesta.

Defendía el PSOE que una tasa de este tipo resultaba muy positiva para la ciudad, que podía recibir unos ingresos extra que proponía destinar exclusivamente a la mejora de determinados servicios (limpieza, mantenimiento urbano...) que de algún modo se ven afectados por la llegada de visitantes que implica un crecimiento de la población, frente a lo que el presupuesto del Ayuntamiento es bastante limitado. En paralelo, entiende la propuesta que esa tasa que oscilaría entre 0,50 y 2 euros por visitante y noche no provocaría un rechazo en el visitante, por la escasa repercusión económica teniendo en cuenta el precio de una noche en Cádiz.

En contra de esto, el Partido Popular ha rechazado esta tasa por medio de una serie de argumentos que ha relatado José Manuel Cossi, que defiende que los ayuntamientos "necesitamos más dinero para los servicios necesarios, pero eso no se puede resolver aprovechándonos de un sector productivo como es el turismo en verano, que ya paga sus impuestos".

Ahondando en ese primer argumento -el sector turístico ya paga sus impuestos- Cossi ha afirmado que el turismo deja en Cádiz (provincia) 800 millones de euros en impuestos "que luego revierten en los municipios a través de la PIE". Además, el concejal popular ha asegurado que "no está claro cómo se puede hacer el cobro de esa tasa"; y considera también que esta tasa "da ventaja a los pisos turísticos frente a los hoteles", ya que esas viviendas con usos turísticos no estarían sujetos a esa imposición económica.

También ha rechazado el PP "que cada ciudad imponga o no esa tasa", defendiendo que "hay que hacer una política coordinada a nivel autonómico” porque "Andalucía es líder turístico porque es competitivo, y es un destino global". "Esa tasa se puede implantar en grandes ciudades turísticas, que para nada es el caso de Cádiz", ha trasladado Cossi, defendiendo que Cádiz "no es un destino con alta presión turística" y que además "tiene margen de crecimiento".

Algunos de los argumentos del PP han sido rebatidos por el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, que ha querido precisar que "los hoteles no pagan, paga quien pernocta" y que los pisos turísticos "sí pagan tasa, los que no pagan son los que no están legalizadas".

Sin avances desde septiembre de 2022

Al hilo del debate respecto a la tasa turística, ha recordado el PSOE que en septiembre de 2022 ya se produjo en el Salón de Plenos el debate respecto a esta cuestión, acordándose entonces la elaboración de un informe del área de Turismo respecto a los motivos y las consecuencias tendría la implantación de esa tasa en la ciudad.

Diez meses después, el concejal Cossi ha informado al Pleno que ese informe aprobado no se ha elaborado por parte del Ayuntamiento, lo cual deja sin datos o sin rigor técnico el apoyo a ese debate respecto a la idoneidad de la implantación de esta tasa, que en cualquier caso depende de que la Junta de Andalucía abra la mano a que los municipios puedan planteárselo.

Cuatro propuestas turísticas de AIG

Al debate turístico surgido en el Pleno ha incorporado el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana lo que considera cuatro claves fundamentales en el tratamiento o gestión de este asunto. En primer lugar, la declaración de Cádiz como Zona de Gran Afluencia Turística, "que es negativo para el comercio local" porque favorece a las grandes empresas. En segundo lugar, la regulación de los espacios públicos, afeando De la Cruz que el nuevo Ayuntamiento "está quitando bolardos" y relajando las medidas que limitaban la instalación de terrazas y veladores. En tercer lugar, la regulación de la vivienda turística, algo en lo que considera "que todo el mundo estará de acuerdo en que es positivo".

La última clave es esta tasa turística, respecto a la que ha asegurado el portavoz de AIG que "no hay un solo lugar en el mundo en el que se haya implantado y haya descendido el turismo". Como ejemplos ha puesto De la Cruz a Baleares, "que la puso en 2016 y ha pasado el turismo de 15 a 20 millones de euros"; o Barcelona, "que Cádiz debería tomar como referencia" y que ha invertido 1,2 millones de euros en sus barrios por el dinero de la tasa turística.

"Nadie va a dejar de venir por 2 euros la noche, pero eso sí va a repercutir en una ciudad más amable, más sostenible y con mejores servicios", ha afirmado David de la Cruz. "No reduzcamos el turismo a términos económicos, sino también términos sociales y culturales", ha concluido el portavoz.