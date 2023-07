El Ayuntamiento de Cádiz convocará un concurso de ideas para el Castillo de San Sebastián

Un concurso de ideas para determinar qué uso tendrá en el futuro el Castillo de San Sebastián. El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este jueves esta propuesta, lanzada por el PSOE a raíz de otra moción del Partido Popular con la que se pretende poner en marcha la maquinaria para recuperar la antigua fortaleza y proceder a su progresiva rehabilitación.

El PP en su propuesta planteaba consultar con la Universidad de Cádiz, entidades y agentes sociales y culturales el proyecto final de San Sebastián, que además de presentar un preocupante estado de conservación que sigue el proceso de deterioro tiene otro problema añadido: su posible uso futuro no está nada claro, no ha habido ningún partido ni administración que encuentre una fórmula lo suficientemente útil y atractiva para llenar de contenido el castillo y, a partir de ahí, promover su rehabilitación y conseguir la financiación necesaria.

Esta propuesta de los populares ha subido un peldaño en el Pleno, que ha acordado -tal y como ha sugerido el socialista José Ramón Ortega- convocar un concurso de ideas que resuelva el destino futuro de San Sebastián. Algo que parece fundamental a la hora de proyectar su rehabilitación y recuperación.

En este sentido, el propio Ortega ha llamado la atención sobre la necesidad de contar con un plan de seguridad y accesibilidad del antiguo recinto militar, que considera fundamentales "para tener claro qué podemos desarrollar o no allí", teniendo en cuenta que las condiciones del propio castillo "ya ha impedido otras opciones que se han planteado".

Propuestas fallidas

La concejala Lola Cazalilla, hasta hace bien poco responsable de Cultura, ha recordado durante el debate plenario las últimas propuestas que se han planteado respecto a San Sebastián. Por un lado, el proyecto elaborado junto a la UCA para convertir ese espacio en un Museo de la Ciencia, que por importe de 27 millones de euros se presentó a un programa de los fondos europeos Next Generation, siendo rechazado.

Con posterioridad, el Ayuntamiento ha seguido trabajando con la UCA, presentando un nuevo proyecto, en este caso para convertir San Sebastián en Centro de Investigación Marina, donde se harían compatible la investigación y el mundo académico con una parte también cultural y de uso social de este espacio que pese a su enorme potencial sigue cerrado a cal y canto.

"Hemos buscado alternativas continuas, soluciones de forma incansable", ha asegurado Lola Cazalilla respecto a la labor realizada por Adelante Cádiz durante los últimos ocho años, en los que han gobernado la ciudad.

No obstante, respecto a este período ha recordado Ortega que fue el Ayuntamiento de José María González 'Kichi' el que "no quería aceptar la titularidad del Castillo cuando el Gobierno quiso cederlo" después de declarar la no utilidad de este recinto (trámite previo necesario).

Y el concejal popular Juancho Ortiz ha recordado también que el gobierno de Teófila Martínez presupuestó una inversión anual en el Castillo que Adelante Cádiz suspendió cuando llegó al Gobierno en 2015, lamentando la dejadez que desde el Ayuntamiento se ha mantenido en los últimos ocho años respecto al Castillo. Como ejemplo, además, ha puesto el trabajo que el Ayuntamiento realizó en el Castillo de Santa Catalina por medio de una rehabilitación por fases que permitió su recuperación integral y el uso cultural que mantiene en la actualidad.