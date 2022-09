Kichi no pedirá para Cádiz la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística

El Ayuntamiento de Cádiz anunció ayer en una nota que no solicitará a la Junta de Andalucía una nueva declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT). Y así lo confirmó la concejala de Turismo, Montemayor Mures, tras reunirse con los agentes sociales vinculados al sector. La Zona de Gran Afluencia Turística está vigente en la ciudad hasta el mes de noviembre de este 2022.

En el encuentro, en el que participaron las asociaciones Asodemer, Cádiz Centro Comercial Abierto, Asociación de Comerciantes de Extramuros ACEX, Horeca, Facua, la Asociación de Mujeres Empresarias de Cádiz, la Cámara de Comercio y los sindicatos UGT y CCOO, se acordó por unanimidad no solicitar de nuevo dicha declaración, aunque esta podría hacerse de oficio por parte de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades del Gobierno andaluz.

Mures explicó que “con el nuevo decreto legislativo de marzo de 2020 había una serie de modificaciones entre las que se introducía el carácter indefinido de esta zona –actualmente debe tramitarse cada cuatro años– y tampoco consideraba ya necesario el informe vinculante por parte de todos los agentes sociales a nivel local. A nosotros, sin embargo, nos parece de vital importancia contar con la opinión de los colectivos afectados directamente y de ahí que hoy (por ayer) hayamos hecho una reunión para recoger el sentir de cada uno de ellos”.

Los hosteleros se han posicionado de manera solidaria con el pequeño comerciante

La edil de Turismo recordó que “esta declaración afecta exclusivamente a los comercios de más de 300 metros cuadrados de superficie y por unanimidad se ha decidido que no se solicite para los próximos años. Por parte del Ayuntamiento asumimos esta decisión, ya que ha sido fruto del consenso de todos”.

Por otro lado, remarcó que “la Zona de Gran Afluencia Turística tiene un objetivo único que es la liberación de los horarios comerciales. Cádiz no tiene ni más ni menos turistas por contar con esta declaración. Cádiz es una ciudad de referencia para el turismo, este fue un verano de gran afluencia de visitantes tanto nacionales como internacionales y el hecho de ser o no Zona de Gran Afluencia Turística no afecta en este sentido”, finalizó la concejala.

Beatriz Gandullo, gerente de Cádiz Centro Comercial Abierto , valoró de forma positiva que el Ayuntamiento no quiera solicitar la declaración de zona de Gran Afluencia Turística, “entre otras cosas porque eso va en detrimento del comercio local y de las tiendas más pequeñas”.

Como participante en la reunión mantenida con la concejala de Turismo, Gandullo destacó la gran unanimidad mostrada por todos los agente participantes. “Tenemos que tener en cuenta que la Junta puede declararla de oficio así que ahora quedamos pendientes de ver cómo reacciona la administración autonómica”.

Por su parte, Antonio de María, como portavoz de los hosteleros de la provincia de Cádiz no quiso dejar de reconocer que “para el turismo esta declaración es positiva porque en sitios donde hay mucho turismo conviene que haya comercios para dar servicio al visitante”. A pesar de ello, en el caso de Cádiz destacó que los hosteleros apoyaron la decisión municipal a favor de los comerciantes incluso de rechazar la declaración si la Junta opta por imponerla “porque se considera que hay unos daños que son superiores a los beneficios. Entonces, los hosteleros hemos tomado la decisión de apoyar al sector del comercio que es representan a nuestra gente y a nuestra ciudad”.

Cabe recordar que esta declaración resulta positiva para los hosteleros en cuanto a que los visitantes tenían la posibilidad de realizar compras cualquier día de la semana. De María recuerda también que, para más inri, esta declaración de Zona de Gran Afluencia Turística ofrece la posibilidad a los hosteleros de abrir una hora más al día. De manera que este apoyo significa una renuncia a esa hora de más, con tal de beneficiar a los pequeños comerciantes de la ciudad.

Una novedad que presenta el nuevo decreto que regula esta declaración de Zona de Gran Afluencia Turística es que antes podía afectar sólo a barrios y espacios muy concretos de la ciudad, mientras que ahora la declaración afectará a todo el municipio.