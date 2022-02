José Ramón Páez: “Debería haber estado más encima de la gestión en Eléctrica de Cádiz”

¿Usted ha estado encima de la gestión de Eléctrica de Cádiz?. El presidente de la compañía con mayoría de capital municipal y concejal de Economía y Hacienda, José Ramón Páez, ha reconocido claramente que “yo debería haber estado más encima”. ¿Por qué?: “Porque he estado principalmente en Deportes y Hacienda y yo normalmente lo que funciona bien no lo toco. Eso lo dije desde el primer día en todos lados. Cambié el gerente de Deportes cuando no me funcionaba. Hacienda no tuve que tocarlo porque va bien y lo que digo, se hace. Cuando vi que la situación de Eléctrica es la que es, intervengo en la empresa”.

A lo que se refiere es a las pérdidas sufridas por la compañía en el pasado año 2021 que en un principio se habló de 15 millones, algo que el propio alcalde, José María González 'Kichi', reconoció en un mensaje en sus redes sociales, y que Páez ha matizado y ha situado en torno a los siete millones de euros, en un cálculo que de momento es provisional.

En esta polémica que se ha generado en torno a Eléctrica de Cádiz ha quedado la dimisión de Alba del Campo, asesora en Transición Energética y consejera en la compañía. Páez ha negado que haya tenido diferencias con la hasta ahora asesora y ha añadido que su salida “se ha producido por motivos personales. Si alguien pone eso por escrito, no voy a ser yo el que diga que ha sido por otra cosa”.

Con respecto a si Del Campo es la que llevaba la gestión en la empresa, Páez ha señalado que eso lo hacía la gerencia: “Nosotros formamos parte de un equipo y vamos tomando decisiones de manera más o menos consensuadas,. Poner a la empresa al frente para evitar que eso repercutiera en la economía de los gaditanos, no la toma Alba del Campo sino que se hace de manera colectiva y se ejecuta por parte de la empresa”.

Con respecto a las pérdidas de algo más de 7 millones de euros a falta de hacer el cierre definitivo del ejercicio, Páez explicó que las pérdidas sólo han afectado a la comercializadora y no a la distribuidora, donde todos los años se alcanzan unos 15 millones de beneficios. Ese dinero es el que se reparte en dividendos entre los tres socios de Eléctrica de Cádiz, es decir, el Ayuntamiento, Endesa y Unicaja.

La comercializadora es la que compra y vende energía. Esa adquisición se hace a través de un pliego que ganó en su día Endesa. El problema es que mientras que todos estos años el precio de la energía tanto en la venta como en la compra eran muy parecidos, con la liberación que se ha producido, tal y como explica José Ramón Páez, se ha tenido que comprar mucho más caro de lo que se vendía, lo que ha generado pérdidas.

El presidente de Eléctrica de Cádiz ha explicado que se ha generado un problema patrimonial y, eso hay que reponerlo a través de una ampliación de capital. En ello Páez pone una línea roja y es que el dinero se va a restituir en el mismo porcentaje de acciones que ahora tiene cada uno: “Si alguien pone más dinero de la cuenta seremos nosotros y así somos más dueños de la empresa pero no vamos a ser menos. La empresa no se privatiza y eso no es negociable”.

Una de las medidas que ha puesto en marcha Eléctrica es la de indexar las tarifas, es decir, someterlas al mercado diario de la energía, algo que en unos tiempos en los que ha habido subidas constantes, puede suponer un incremento en los recibos a los usuarios. José Ramón Páez ha asegurado que en el que momento en el que se decide indexar, que entrará en vigor el próximo 15 de marzo, “vendemos casi al mismo nivel que compramos. A partir de que se indexa se deja de generar pérdidas pero no se producen beneficios”.

Páez asegura que la tardanza en tomar la decisión es porque cuando el Gobierno central anunció el cambio en el sistema, “dijo que iba a ser algo transitorio y que la subida era anormal y que iba a tardar apenas un par de meses. Nosotros como equipo de Gobierno decidimos que se asumiera desde la compañía para que no le afectara a los clientes. Pusimos a la empresa como escudo a la subida del precio”.

Sin embargo, cuando la situación empieza a alargarse en el tiempo “y tenemos el escudo cada vez más pequeño, lo que queremos es salvarlo para ponerlo entre el mercado y la gente. Si lo perdemos, no hay nada con lo que proteger a la gente”.

Una de las medidas que se va a tomar es que ahora se está elaborando un nuevo pliego para la compra de energía “con el objetivo de que en vez de tener que adquirirla en el mercado de futuro, pongamos un plazo de diez años o más. La estabilidad te permite comprar a un precio más bajo y eso haría que podamos conseguirla a 50-60 euros el kilovatio. Ahí será entonces cuando podamos volver a venderla a 65 euros como antes”.

En este sentido añadió que “la indexación a la que vamos a estar sometidos ahora es una cuestión transitoria. A nosotros como empresa tampoco nos interesa pero nos vemos obligados a ir a ella para tener el escudo”.

Hay una cosa que José Ramón Páez sí avisa y es que con la crisis del petróleo hubo una gran subida del precio de los barriles, lo que generó un incremento en el precio de os combustibles: “Después bajó el barril y los precio no bajaron. Aquí va a pasar lo mismo. El objetivo de los que controlan esto es ver de que forma nos pueden sacar el máximo dinero posible”.