Indignación en Puntales: "Tenemos mucha rabia porque nos vendieron la moto de que la Edusi iba a ser la panacea"

Pilar García avisa: "Me vas a perdonar pero me pongo mala con el tema de la Edusi, tengo mucha pena y mucha rabia también, mucha rabia, porque nos vendieron la moto de que la Edusi iba a ser la panacea y, ¿ahora qué?, ahora ni se piden responsabilidades políticas".

El monumental enfado de la presidenta de la asociación de vecinos de San Lorenzo del Puntal refleja la impotencia de todo el barrio de Puntales que desde su privilegiado balcón a la Bahía saca el pañuelo blanco para despedir "a una nueva oportunidad perdida" al ver alejarse de vuelta casi el 40% de los fondos del programa de ayuda europeo que tenía una especial incidencia en este barrio gaditano.

Más de 6 millones de euros sin gastar que en Puntales dejan caer definitivamente la pasarela marítima proyectada en el barrio, uno de los planes estrella para esta zona de la entrada de Cádiz, sí, pero desde luego "sólo uno más de la larga lista de proyectos y promesas que se nos hizo con la Edusi y que se han ido al traste por culpa de una mala gestión", acusa García al equipo de Gobierno anterior.

Con todo, la representante vecinal dispara a un lado y a otro cuando de defender las necesidades de su barrio se trata. "Tampoco me vale la excusa del actual equipo de Gobierno de que sólo han tenido 6 meses para solucionar esto porque ha habido una campaña y hasta una precampaña y se han hecho promesas, y han estado in situ en el barrio y han visto con sus ojos las necesidades. Así que, siento ser tan crítica, pero es que en Puntales tenemos la sensación de que no es que seamos ya un barrio de segunda, es que somos un barrio de tercera o de cuarta división", lamenta.

"Son muchas las necesidades que se quedan sin cubrir porque con la Edusi nos habían dado esperanzas", retoma García que asegura que en Puntales "hasta el alumbrado ha ido a menos". "Hemos tenido que pelear para que repongan cuatro farolas que nos quitó el anterior equipo de Gobierno y esto por la noche es que ya estaba como boca de lobo; tenemos a medias, una promesa a medias, con el tema de la circunvalación, peleamos el tema del autobús y nada, nos han quitado el aparcamiento; nadie, ni unos, ni otros, ni los anteriores de los anteriores, sacaron fondos para arreglar la calle Dársena, 150 metros que son como un carril de Chiclana cuando los vecinos están pagando su IBI residencial; el edificio del club Alcázar abandonado, con el trabajo que eso daba antes, y ahora está muerto, se está viniendo abajo, y ese tema sí se trabajó mucho en las mesas Edusi con la posibilidad de hacer un albergue juvenil que Cádiz no tiene...", va repasando Pilar García la lista de necesidades de un barrio con "muchas posibilidades y con mucha riqueza histórica".

"Lo que nos hemos dado cuenta es que lo que se han hecho son cosas sin ton, ni son, sin sentido. Dime tú qué demanda tiene el barrio de Puntales de turismo para instalar una oficina turística... El fuerte de San Lorenzo es una maravilla pero está en zona militar, que con nosotros estupendamente y siempre se vuelcan para que lo visitemos y para las actividades que proponemos, pero un guiri que venga a visitarlo, ¿qué le decimos, qué le proponemos? También está el tema de las letras (la palabra Cádiz que se ha colocado como reclamo en el paseo del barrio) que no es que yo esté en contra pero, bueno, el dinero invertido en eso... ¿habrá más necesidades importantes?", critica la portavoz vecinal que siente que las reivindicaciones del tejido asociativo "no han sido escuchadas".

Por ello, por "las promesas incumplidas por unos y otros" y "por una previsión que no se ha hecho" y que ha conllevado a la devolución de millones de euros imprescindibles para el desarrollo de la ciudad, Pilar García opina que "debería haber responsabilidades y no estamos acostumbrados a pedirlas". "Nos duele tela esto que ha pasado con la Edusi, yo estoy bastante decepcionada porque se podría haber invertido en tantas cosas... Tenemos mucha rabia, por la gestión del anterior equipo de Gobierno en este tema y, como digo, con el actual, que no pueden decir que esto les ha cogido de imprevisto... Al final, todo se ha ido al traste y el que pierde es el barrio".