Las dudas de IU con la subvención del Ayuntamiento de Cádiz a las cofradías

Izquierda Unida ha puesto en el foco la subvención que reciben las hermandades de Cádiz por parte del Ayuntamiento. A raíz del informe presentado en el Pleno del pasado 25 de abril relativo a las subvenciones concedidas en el año 2022, la formación política integrada dentro de Adelante Izquierda Gaditana ha fijado únicamente su atención en el colectivo cofradiero de la ciudad.

Así, preguntan en IU "si las indicaciones que realiza la Intervención General afectará a todas las subvenciones que reciben las entidades sociales de la ciudad, o se aplicará a unas sí y a otras no". De hecho, avanzan que van a solicitar "acceso al informe realizado por el servicio municipal" para conocer los detalles. Y es que IU considera que debía dedicarse un espacio especial a las cofradías dentro de ese informe, en el que no aparecen por ningún lado.

"Resulta llamativo que en la información aparecida en los medios no se haga mención expresa a la subvención directa que recibe anualmente el Consejo Local de Hermandades", denuncia IU respecto a la información publicada hace unos días en este periódico sobre ese informe de Intervención, en el que de hecho no se especifica ninguna subvención más allá de las entidades que terminaron renunciando a la ayuda concedida o de un pequeño muestreo realizado en diversas áreas municipales (y del que no se reflejaba un solo dato en la información publicada).

Sigue detallando IU que este año 2024 la subvención recibida por las cofradías "asciende a 220.000 euros, que supone el 35% del total de subvenciones directas que ha otorgado el Ayuntamiento"; llamando la atención que pese al informe elaborado sobre las subvenciones otorgadas en 2022, en 2024 se ha incrementado la cuantía anual al Consejo Local de Hermandades cuando la interpretación de la Intervención General es que se deje de aplicar este régimen".

Puestos a analizar esta ayuda municipal a las cofradías (que se mantiene en el tiempo desde hace décadas y que no solo permaneció sino que creció de manera notable en los ocho años de gobierno de Kichi junto a Izquierda Unida), pregunta también la formación "si la fiscalización y control de ayudas también abarca a las aportaciones que se reciben por la explotación de dominio público, u otras colaboraciones municipales que se prestan", recordando que en otros municipios "como Málaga o Sevilla, gobernadas por el PP precisamente, se valora dentro de la concesión de la subvención los ingresos que pueden percibir por estos conceptos, o el coste municipal de otras colaboraciones". Algo que en Cádiz no se hace, "y debería para actuar en pie de igualdad con otras entidades y asociaciones, y evitar así que haya privilegios de una sobre otras".

Defensa al resto de subvenciones directas

Al mismo tiempo que señala la subvención municipal a las cofradías y el procedimiento bajo el que se sigue haciendo en la actualidad, Izquierda Unida sí defiende el resto de subvenciones directas otorgadas en el año 2022 (cuando formaba parte del gobierno local), argumentando "que hay actividades concretas llevadas a cabo por asociaciones y colectivos que requieren de convenios específicos, sin los cuales no se podrían llevar a cabo". Convenios que, según afirman, sirven para financiar "servicios que directamente debería prestar el Ayuntamiento, caso de comedores sociales, programas con menores o entidades socio sanitarias que trabajan con pacientes de distintas patologías".

Por este motivo, lanza IU una advertencia al Ayuntamiento: "Si la aparición en prensa de este informe es un aviso a navegantes a estas entidades sociales para pasar al régimen de concurrencia, estaremos atentos para que la norma se aplique a todas por igual, sin distinción, sean del carácter que sea".