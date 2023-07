Enorme decepción vecinal en Puntales por la pérdida de millones de la Edusi en Cádiz

Como en una nueva versión de Bienvenido, Míster Marshall, una buena parte de los fondos europeos de la Edusi, que prometían por fin sacar de la precariedad a barrios y barriadas gaditanas con necesidades urgentes de transformación y mejora, han pasado de largo, dejando tras de sí una polvareda de enorme decepción y desánimo vecinal después de muchísimo trabajo colectivo.

Como ya adelantase este periódico, el Ayuntamiento de Cádiz tendrá que devolver a la Unión Europea al menos 3,1 millones de los 15 concedidos hace seis años, en algunos casos, después de casi 15 años de planificación. Nueve proyectos de los previstos ya no podrán ejecutarse al no poder cumplirse con el plazo máximo impuesto para el 31 de diciembre. Algunos de ellos, de gran envergadura, atañen directamente al barrio de Puntales, pero también a las barriadas de La Paz, y El Cerro del Moro y Loreto. Como los Depósitos de Tabaco (308.918,88 euros de vuelta a Bruselas) o la pasarela marítima sobre la Bahía a lo largo del Paseo José Manuel Hesle (489.653,40 euros), la reforma del colegio público Adolfo de Castro (99.901,32 euros para una ludoteca y 33.115,50 para su equipamiento) o la adecuación de un espacio para fomentar el deporte inclusivo en el complejo de Puntales-La Paz (567.859,94 euros).

“La decepción es muy grande. Al final somos los vecinos quienes pagamos todo este fiasco. Porque nadie, ni el anterior equipo de Gobierno, ni la oposición de entonces, parte de ella hoy al frente del Ayuntamiento, ha estado a la altura de las necesidades de los vecinos y del ingente trabajo que le hemos dedicado durante años”. Así lo lamenta Pilar García, presidenta de la Asociación de Vecinos Fuerte San Lorenzo del Barrio de Puntales y vicepresidenta de la Federación Vecinos de Cádiz-5 de Abril, en declaraciones a Diario de Cádiz.

“Nadie ha medido los tiempos. Aquí están todos involucrados y a quienes nos hacen la puñeta es a los de siempre, a los de abajo. Nos vendieron la moto en mitad de pandemia , con una puesta de largo estupenda, con sus vídeos, sus conferencias, todo para vendernos humo”, denuncia Pilar García.

“La decepción es muy grande porque ya anteriormente, el equipo de Gobierno de Teófila Martínez, antes de irse, en 2014, nos presentó qué se podía hacer en los Depósitos de Tabaco desde el punto de vista cultural. En el 2015 entró el nuevo equipo de Gobierno y prácticamente hasta la segunda legislatura no se dieron cuenta de que tenían que hacer algo”, recuerda la dirigente vecinal.

“Nos vendieron la moto de una biblioteca , un coworking, salas de conciertos y de exposiciones, espacios artísticos y otros equipamientos culturales para los barrios más alejados del centro de la ciudad. Aquello lo presentó Carlos Paradas, desde el IFEF. Por fin se veía la luz y fue una ilusión...”, lamenta Pilar García.

Pero la andanada de culpabilidades no la dirige la portavoz vecinal sólo contra el Gobierno de José María González, Kichi: “¿Ahora se da cuenta la anterior oposición de que no se va a poder hacer lo que se proyectó? ¿Tampoco cayó entonces en que corrían los tiempos, de que ya íbamos tarde? Porque las asociaciones sí que nos dábamos cuenta y siempre nos decían lo mismo: sí, sí, eso va a estar...”.

¿Qué es lo que ha dejado entonces la Edusi en Puntales: “Lo único que se ha instalado es lo que les ha resultado más rápido: el nuevo alumbrado... que ha empeorado el anterior. Esta zona de la ciudad esta ahora aún más oscura que estaba antes, o sea, para matarse. Eso lo puso el anterior equipo de Gobierno y lo está manteniendo este nuevo... Está bien que el alcalde quiera un alumbrado sostenible ambientalmente, pero al menos que nos podamos ver las caras, no dejando los barrios a media luz... Que ahora en verano no anochece hasta las diez, pero en invierno esto va a ser para llorar... Porque están quitando farolas de fachadas y aceras y no las están reponiendo”, se queja Pilar García. No obstante, sí que reconoce alguna mejora en instalaciones deportivas como el Manuel Irigoyen y en el Centro Náutico Elcano.

“Con la pasarela también se nos vendió la moto... Esto ha sido un gran palo... La pasarela era un aliciente, pero aquí se han gastado el dinero en lo que les ha dado la gana... en los famosos palos selfie, a 4.000 euros cada uno... 30.000 euros de la Edusi que se han ido ahí... Y en el cartel del punto de información turística, que vale un dinero... Puntales, que tiene su historia, por supuesto, no está en la ruta de los turistas ... Seamos sensatos y tengamos sentido común: ¿El punto de información turística lo ha demandado alguien? ¿El volumen de turistas que llega hasta aquí lo hacía necesario? Son gastos que se han hecho que como que no... Es una lástima que tengamos que devolver más de cinco millones de la Edusi, porque la cifra va aumentando, tal y como está la ciudad...”, añade la representante vecinal.

Otras demandas urgentes del barrio de Puntales son las relativas al mantenimiento urbano, la limpieza, los contenedores de basura, el punto limpio itinerante, la señalización y, aunque parezca mentira, el asfaltado de calles que llevan 18 años sin urbanizar.