Ciudadanos Cádiz sobre el adiós de Kichi: "La ciudad va a agradecer su salida"

El partido político Ciudadanos no ha escondido sus críticas al alcalde de Cádiz, José María González Kichi, tras su anuncio de no optar a la reelección en las municipales del próximo año. La portavoz del grupo municipal, Lucrecia Valverde, considera que la ciudad "agradece su salida" porque "necesita un cambio de rumbo radical". Y agradece también que lo haya hecho ya público "porque a Cádiz no le sienta bien la incertidumbre y existía una rumorología creciente sobre si iba o no a cumplir su palabra".

Sobre Kichi, la concejala lamenta que llegó en 2015 "generando ilusión, pero se ha convertido en víctima de su propio personaje". "No ha tenido altura de miras para trascender ese personaje simpático y se ha convertido en una anomalía que ha provocado la pérdida de oportunidades para la ciudad", ha trasladado Valverde, que se ha mostrado también crítica con la "falta de ambición y de trabajo del alcalde guiando el rumbo de la empresa más grande que tiene la ciudad, que es el Ayuntamiento"; un Ayuntamiento "que el alcalde no ha sabido liderar".

"Tampoco ha liderado la unión de los municipios de la Bahía, que podría haber estado mucho mejor posicionada", defiende la portavoz de Ciudadanos, que ha referido también "muchas iniciativas en las que en lugar de trabajar, el alcalde se ha aislado rodeado por sus aduladores y ha justificado la falta de oportunidades echando balones fuera y culpando a las otras administraciones con las que no ha querido o no ha sabido negociar".

"Deja un legado pobre. Como figura puede haber sido un personaje interesante, pero la ciudad va a agradecer su salida", concluye Lucrecia Valverde.