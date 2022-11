El PSOE de Cádiz sobre el adiós de Kichi: "Que ejerza de alcalde hasta el último día"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha querido este jueves desear al alcalde, José María González Kichi, "todo tipo de éxitos personales y profesionales en el futuro" tras anunciar que no se presentará a la reelección en las municipales del próximo año. Una decisión hacia la que ha trasladado "absoluto respeto desde el ámbito personal".

No obstante, en el plano político sí ha querido el PSOE imponer tareas a González en estos algo más de seis meses que le restan de mandato. En primer lugar, Torres ha pedido a Kichi "que ejerza de alcalde hasta el último día" porque "la ciudad no puede dejar de estar gobernada un solo minuto de un solo día". Y en ese trabajo hasta el último momento, reclaman los socialistas que se elabore un presupuesto para el ejercicio de 2023.

"Ya se lo pedí al alcalde hace unas semanas y lo vuelvo a hacer ahora, que no desaproveche la ocasión de intentar aprobar unos presupuestos generales, porque la ciudad no puede perder ningún tren y no está escrito en ningún lado que el Ayuntamiento no pueda tener presupuesto en año de elecciones".

Respecto a esa ausencia de Kichi en las urnas de las próximas municipales, Óscar Torres ha reconocido que "cuando quien ostenta el cargo de alcalde va a dejar de serlo es un componente importante, aunque es complicado adivinar en qué medida o qué grado".