Margarita Gutiérrez resucita en el cuerpo de un crucerista que visita Cádiz

Dicen que la historia es cíclica. La única diferencia es que cambian las formas de comunicarnos, y ahora más con las redes sociales que han conseguido que la gente ya prácticamente ya ni se llame por teléfono con audios con duraciones que, a veces tiran para detrás.

Pues la historia parece que se repite y si el popurrí de Enrique Villegas eternizó la figura de la turista Margarita Gutiérrez allá por 1983 después de que esta veraneante publicara en Diario de Cádiz una Carta al Director criticando criticando a la ciudad y a los gaditanos, algo que encendió el orgullo patrio y provocó un aluvión de coplas en el Teatro Falla.

El periodista y autor de letras de Carnaval Jose Manuel Sánchez Reyes recuerda en uno de sus artículos que el percutor fue una misiva que no tenía apenas desperdicio: “Llevo ya dos semanas aquí y si no me he ido todavía es porque tengo alquilado un apartamento hasta finales de mes”, podía leerse en la carta. “Nada más llegar vi la enorme suciedad que hay por todas las calles, y lo más grave, que ninguno de sus habitantes se preocupa por no aumentarla. Todo lo contrario, pues hasta ahora no he visto a nadie que tirara los papeles y demás residuos en su sitio, sino que impunemente lo arrojan donde les da la gana”, aseguraba. También criticaba la suciedad de la playa. “He ido solamente una vez, y fue llegar e irme, pues me daba repugnancia ver tantos desechos en la arena. Cascos de botellas, plásticos, sobras de comida, papeles, y la gente tan feliz”, decía la susodicha, según rememora Sánchez Reyes.

Pues vaya usted a saber si Margarita Gutiérrez seguirá viviendo e incluso si realmente existió a pesar de que su nombre quedó grabado en Cádiz y en sus letrillas de Carnaval.

Pues en esta ocasión es algo más suave pero en su misma línea. Ahora es un crucerista que se hace llamar en la web británica de la plataforma Tripadvisor el que lanza alguna crítica contra Cádiz, pero nada comparado con la Carta al Director de Margarita Gutiérrez, una de las veraneantes más conocidas de la historia de la ciudad.

Se hace llamar en las redes "Verano B" y empieza pidiendo una recomendación a todos los clientes y usuarios de Tripadvisor: (Traducido del inglés) "Estamos en Cádiz para un día de crucero. Parece que el crucero normalmente envía a la gente al interior de Sevilla, pero Cádiz parece una ciudad costera mjuy interesante".

Hasta ahí todo bien. Tan sólo la reiteración de que muchos touroperadores siguen viendo a Cádiz como el puerto de Sevilla y se llevan a nuestros turistas nada más bajarse de la escalerilla del crucero.

Pero parece que este señor o señora no entró en ese juego y quería saber qué podía hacer en Cádiz: "Tenemos adolescentes aventureros que aman la playa, el agua y que están dispuestos a todo. Si tienen alguna sugerencia sobre algo que deberíamos hacer, soy todo oídos. ¡¡Gracias!!"

Una tal KatyDMs le pregunta desde Glasgow, en Reino Unido que "¿En qué época del año? la Playa Victoria es hermosa y muy larga en Cádiz. Podrías combinarlo con un paseo por el cascto antiguo (unos cinco kilómetros)". No parece mal consejo.

Pero fue alguien que, bajo el pseudónimo "pequeño russell", le decía este lunes pasado que "definitivamente" le recomendaba un día de playa. "Cádiz es genial y tiene muchas calles hermosas, cafés y bares, etcétera, pero tiene relativamente pocos monumentos, poco que ver y pocas cosas que hacer"".

Menos mal que una tal "Beklinda K" sale diciendo, cual embajadora de Cádiz, que "Hay mucho que hacer. Sugiero el teatro romano en el Pópulo. PUedes subir a la torre de la Catedral. El castillo junto a la playa de Caleta. Puedes visitar el teatro de marionetas (no museo) alrededor de las doce para ver los restos romanos. Muy bien. Por supuesto, para el almuerzo ve al mercado. En los alrededores hay pequeños quioscos de tapas. Visita los dos parques, etc, etc".

Fue un pequeño debate en el que no se sabe qué terminaría haciendo "Verano B" y sus adolescentes, pero evidencia que hay gustos y opiniones para todos los gustos y Cádiz no podía ser menos.