El presidente de la asociación de comerciantes del casco histórico Cádiz Centro Comercial Abierto, Manuel Queiruga, ha manifestado el malestar del colectivo frente a “sobreexposición negativa” que está sufriendo la ciudad y concretamente el centro a consecuencia de la petición al Ayuntamiento de que controle los excesos de ocupación del espacio público con terrazas de bares y restaurantes.

Ocho colectivos –la federación Vecinos de Cádiz-5 de abril, Facua, Agaden, Agadi, Los tres arcos, La Zancada, la Asamblea Ciclista y Calle Viva– se han hecho eco de quejas vecinales sobre el incumplimiento de la nueva ordenanza de terrazas, de las molestias que generan algunos usuarios a altas horas de la madrugada y de la creciente turistificación que consideran se padece ya en la ciudad.

“La hostelería es una de las principales fuentes de ingresos de esta ciudad –argumenta Queiruga– y las terrazas, un puntal económico de esa actividad. Las terrazas dan vida a las calles de la ciudad y servicio a miles de personas –se llenan todas–, generando empleo y atrayendo a clientes que consumen en los establecimientos del pequeño comercio, tan necesitado de apoyo”.

"La hostelería sufre unas inspecciones brutales"

El presidente de Cádiz Centro asegura que los bares y restaurantes del centro histórico “cumplen con la ordenanza a rajatabla”. “La hostelería sufre unas inspecciones brutales y si alguien no cumple, que se controle, porque eso es competencia desleal”, afirma.

En este punto, Queiruga critica la “inflexibilidad” que reconoce el Ayuntamiento ante la solicitud de nuevas autorizaciones por parte de los titulares de nuevos establecimientos. “A quien viene a invertir hay que tenderle una alfombra roja y a quien arriesga sus recursos generando empleo hay que apoyarlo”, sentencia. Por eso pide al equipo de Gobierno que facilite al máximo los trámites, gestionándolos con la mayor celeridad posible, sobre todo los relativos a licencias de apertura y los que corresponden a la Comisión Municipal de Patrimonio.

"Muy preocupado" por la "falsa imagen que se pueda llevar de la ciudad quien no la conoce", el presidente de los comerciantes niega que en Cádiz haya un problema de turistificación. “No estamos ni por asomo en la misma situación que Barcelona, aquí no hay servicios sanitarios ni de transporte público colapsados, pero con esos mensajes se genera una imagen de pánico y alerta que no responde a la realidad”, añade Queiruga.