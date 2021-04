El Ayuntamiento de Cádiz señalizará solo sus colonias de gatos “para dignificarlas”

En Cádiz, ni de noche todos los gatos son pardos. En la capital gaditana hay gatos empadronados en cuatro barrios y cada uno depende de una administración diferente. De su distrito felino, podríamos decir. Y no estamos pensando en Los Aristogatos, que seguro que también tienen su propia colonia de marca en Bahía Blanca. No, es la conclusión que se deriva de un proyecto que va a impulsar la Delegación de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Cádiz: señalizar las colonias de gatos de la ciudad “para dignificarlas”, según adelantó esta mañana la concejala Lorena Garrón. Lo hizo con cierta reserva, como si se le hubiese escapado antes de tiempo, en una rueda de prensa convocada para presentar una campaña por el buen trato de los animales, contra el abandono de mascotas y en favor de su adopción, que se difundirá a través de carteles y de un vídeo en los autobuses urbanos y en las casi abandonadas pantallas leds gigantes.

El Ayuntamiento de Cádiz va a señalizar “para dignificarlas”, según dijo la concejala, las 19 colonias de gatos ferales (antes llamados callejeros) que hay en el casco urbano de su término municipal. Pero sólo las que son de su competencia, es decir, las que están en terrenos bajo su jurisdicción, “porque hay algunas que no están en nuestro suelo y no podemos reconocer”, dijo Garrón. Quedan, por tanto, excluidas de este proyecto señalizador y dignificador de las colonias felinas gaditanas las existentes en la Zona Franca, en el recinto del Puerto de la Bahía de Cádiz y las que se encuentran en terrenos bajo la administración de la Demarcación de Costas. Como si estuvieran en Gibraltar.

Entre las no reconocidas por el Ayuntamiento de Cádiz están las del Campo del Sur (si se puede decir que son varias), a la altura casi del Hogar Fermín Salvochea para personas sin hogar, y de la Escuela Infantil Virgen de la Palma, frente a Capuchinos y Sagasta, según aclaró la edil. Unas colonias que han generado en varias ocasiones quejas entre los vecinos por malos olores y que se han convertido en una especie de atracción zoológica urbana bastante precaria, pero con más público casi que los patos del Parque Genovés.

Los animales de estas especie de colonias 'separatistas' o 'Brexit', y por tanto, no se sabe si dependientes directamente de Fran González, Teófila Martínez y Patricio Poullet, tampoco se benefician de la labor de los alimentadores de gatos oficiales a las que la predecesora de Lorena Garrón en Bienestar Animal, Eva Tubío, nombró mediante la entrega de un carné. Era una medida para evitar el desastre higiénico que suponía para los vecinos (y dietético para los gatos) que cualquiera les siguiera echando de comer las raspas de las caballas y los restos de las papas con choco.

A día de hoy siguen en activo y vigentes 19 alimentadoras, porque la mayoría son mujeres, según precisó la concejala a pregunta de este periódico, tantas como colonias cantonales gaditanas. A los felinos en suelo bajo la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez les da de comer una asociación de defensa de los derechos de los animales, pero no consta que ninguna reciba subvención alguna de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. “Intentamos hablar con ellos a menudo”, dijo la concejala. “La colonia del Campo del Sur es de Costas y por tanto no podemos ni siquiera reconocerla, ya nos gustaría, pero Los Bloques no son del Ayuntamiento”, insistió Garrón.

“Las alimentadoras están funcionando muy bien, ahora están renovando sus carnés, y nos van dando información de esas colonias, sobre cuántos animales hay, cuántos están castrados y cuántos mueren por diferentes motivos”, explicó Garrón. “La veterinaria y yo estamos haciendo visitas in situ a cada una de las colonias para ir viendo cuál es su estado y cuáles son las necesidades de las alimentadoras”, añadió antes de avanzar la señalización de las colonias de gatos “para dignificar a esas colonias, a esos animales que conviven con nosotras y también a quienes las alimentan y las cuidan”.

No obstante, la edil de Bienestar Animal aseguró que Zona Franca “tiene en marcha campañas de esterilización, parecidas a las nuestras y nos comunicamos lo más posible porque los gatos se mueven y vienen de la Zona Franca a la ciudad y al contrario. Estamos intentando contactar con el resto de administraciones para que también se hagan cargo de esas colonias”, añadió.

'Gladiador' está bien y entra y sale del Teatro Romano cuando quiere

Para cerrar el capítulo felino este periódico preguntó a la edil de Bienestar Animal por “Gladiador, el único gato que va a morir en uno de los Teatros Romanos más grandes del mundo”, supuestamente por abandono municipal, según denuncian en redes sociales varias asociaciones y activistas por los derechos de los animales “El gato está bien, es el único que hay en el Teatro Romano, entra y sale cuando quiere, no está allí recluido y tiene su alimentadora, que le pone su comida y su agua fuera del Teatro”, dijo la edil de Bienestar Animal. “No hay ningún problema con ese gato”, tranquilizó Lorena Garrón.