Qué ver este viernes en Gades Romana: horario de recreaciones, mercado, cortejo y otras actividades en Cádiz

Ilustración de Gades que irá a la colección permanente del Museo de Cádiz

Gades Romana afronta sus último fin de semana con numerosas actividades viernes, sábado y domingo. Este viernes habrá una yincana, cortejo, recreaciones o la obra 'Numancia' en el Gran Teatro Falla.

Qué ven en Gades Romana este viernes 26 de septiembre

11:30 a 02:00 horas. Mercado Romano. Teatro de calle, espectáculos de fuego y aéreo, talleres lúdicos, atracciones ecológicas, música en directo. Parque Genovés.

Teatro de calle, espectáculos de fuego y aéreo, talleres lúdicos, atracciones ecológicas, música en directo. Parque Genovés. 12:00 horas. Cortejo Romano. Itinerario: Palacio del Marqués de Recaño, Sacramento, Javier de Burgos, Palillero, Columela, Plaza de las Flores y Mercado Central de Abastos. (Duración: 20 minutos)

Itinerario: Palacio del Marqués de Recaño, Sacramento, Javier de Burgos, Palillero, Columela, Plaza de las Flores y Mercado Central de Abastos. (Duración: 20 minutos) 15:00 horas.Espectáculo 'Gadea Musgades, Panem, Circus et Chicharrones. (Duración: 30 minutos) Interior del Mercado Central de Abastos.

(Duración: 30 minutos) Interior del Mercado Central de Abastos. 18:00 horas. Yincana 'Ludi Gaditani'. Por varios espacios de la ciudad con dos categorías: Jóvenes y familias. Hora: 18:00 h. Inicio y fin: Puerta principal del Museo de Cádiz (Plaza de Mina). Inscripciones: Casa de la Juventud.

Por varios espacios de la ciudad con dos categorías: Jóvenes y familias. Hora: 18:00 h. Inicio y fin: Puerta principal del Museo de Cádiz (Plaza de Mina). Inscripciones: Casa de la Juventud. 19:30 Visita teatralizada 'Cuando César vino a Gades y acabó soltando dos lagrimones' . Evolución y desarrollo histórico del Gades romano. Lugar: Teatro Romano. Reserva previa en la web https://www.animartecadiz.com/tickets. Horario inicio: 19:30 y 21:30 horas..

. Evolución y desarrollo histórico del Gades romano. Lugar: Teatro Romano. Reserva previa en la web https://www.animartecadiz.com/tickets. Horario inicio: 19:30 y 21:30 horas.. 19:45 horas. Escenificación de recreación histórica: Procesión mistérica báquica: Desde el Castillo de San Sebastián, Caleta y Castillo de Santa Catalina. Inicio a las 19:45 h. ' Culto báquico' . Hora: 20:15 horas. Castillo de Santa Catalina. Entrada gratuita hasta completar aforo (450). Las invitaciones se podrán recoger en el Ayuntamiento. También se dispondrá para el mismo día del evento de 50 invitaciones adicionales por orden de llegada.

Procesión mistérica báquica: Desde el Castillo de San Sebastián, Caleta y Castillo de Santa Catalina. Inicio a las 19:45 h. ' . Hora: 20:15 horas. Castillo de Santa Catalina. Entrada gratuita hasta completar aforo (450). Las invitaciones se podrán recoger en el Ayuntamiento. También se dispondrá para el mismo día del evento de 50 invitaciones adicionales por orden de llegada. Ciclo de Conferencias 'Roma en Cádiz: Gades a través de la Arqueología y la Historia'

18:30 horas. Conferencia 'Una ciudad llena de restos…. De la Tutela y gestión del Patrimonio Arqueológico gaditano'. Ponente: María Eugenia García Pantoja. Asesora cultural de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía en Cádiz. Teatro del Títere La Tía Norica.

19:30 horas. Mesa redonda 'Pasado, presente y futuro de la investigación arqueológica gaditana'. Moderador: Darío Bernal Casasola. Catedrático del Área de Arqueología de la UCA. Ponentes: Manuel Parodi Álvarez. ICOMOS-España. Academia Andaluza de la Historia; Ángel Muñoz Vicente. Arqueólogo jubilado del Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores del Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía; Francisco José Blanco Jiménez. Arqueólogo e Historiador; Juan Miguel Pajuelo Saénz. Arqueólogo, Gestor del Patrimonio Cultural, Investigador, Vicedecano de Colegio Profesional. Teatro del Títere La Tía Norica.

21:00 horas. Escenificación de recreación histórica 'Culto al fuego de Vesta'. Desfile desde Baluarte de la Candelaria a las 20:00 horas: Alameda Hermanas Carvia Bernal (junto a la balaustrada), Alameda Apodaca (junto a la balaustrada), Calle Buenos Aires, Plaza San Antonio, calle ancha, calle Novena, plaza del Palillero, calle Columela, plaza de Topete (Flores), calle Compañía, plaza de la Catedral. Desfile desde Plaza de la Catedral a las 20:30 horas: Pasaje Arco de la Rosa, plazuela de San Martín, Mesón, San Antonio Abad, Fabio Rufino, Arco del Pópulo, Pelota, plaza San Juan de Dios, Nueva, San Francisco, plaza San Francisco, callejón del Tinte, plaza de Mina, Zorrilla, Alameda Apodaca (junto a la balaustrada), Alameda Hermanas Carvia Bernal (junto a la balaustrada), Baluarte de la Candelaria. Plaza de la Catedral.

Desfile desde Baluarte de la Candelaria a las 20:00 horas: Alameda Hermanas Carvia Bernal (junto a la balaustrada), Alameda Apodaca (junto a la balaustrada), Calle Buenos Aires, Plaza San Antonio, calle ancha, calle Novena, plaza del Palillero, calle Columela, plaza de Topete (Flores), calle Compañía, plaza de la Catedral. Desfile desde Plaza de la Catedral a las 20:30 horas: Pasaje Arco de la Rosa, plazuela de San Martín, Mesón, San Antonio Abad, Fabio Rufino, Arco del Pópulo, Pelota, plaza San Juan de Dios, Nueva, San Francisco, plaza San Francisco, callejón del Tinte, plaza de Mina, Zorrilla, Alameda Apodaca (junto a la balaustrada), Alameda Hermanas Carvia Bernal (junto a la balaustrada), Baluarte de la Candelaria. Plaza de la Catedral. 21:30 horas. Obra de Teatro 'Numancia'. Versión y dirección de José Luis Alonso de Santos, sobre la obra de Miguel de Cervantes catalogada entres las 30 obras más importantes de la literatura universal. (Duración: 110 minutos sin descanso) Gran Teatro Falla Precios: 35, 25, 21 y 6 €. Precios especiales (15% descuento colectivos y desempleados). Edad recomendada: 12 años.

Versión y dirección de José Luis Alonso de Santos, sobre la obra de Miguel de Cervantes catalogada entres las 30 obras más importantes de la literatura universal. (Duración: 110 minutos sin descanso) Gran Teatro Falla Precios: 35, 25, 21 y 6 €. Precios especiales (15% descuento colectivos y desempleados). Edad recomendada: 12 años. 22:00 horas. Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual y cata científica por Manuel León Béjar: 'Alimentación, ritos y costumbres funerarias en época romana “Funus”'. Cata técnica de vino tinto de miel, Vino ecológico de uvas palomino 90% y perruno 10%, fermentado en dolium con sus lías, Vino de crianza biológica bajo velo de flor fermentado en dolium de cerámica y maridaje de carne de cerdo con garum, panis libvm, panis acuaticus, frutas, bulbas, leche de cabra con miel, junto con el panis crustullum y panis quadratus. Hora: 22:00 h. Castillo de Santa Catalina Entrada 29€, compra en: www.arqueogastronomia.com/cadizromana.

Exposiciones

Lugares visitables

Yacimiento arqueológico Gadir Calle San Miguel 15. Horarios: 19 septiembre: 10:00 a 17:30 y de 21:00 a 24:00 horas; 20 septiembre: 14:30 a 16:30 y de 19:00 a 24:00 horas; 21 septiembre: 14:30 a 24:00 horas; del 22 al 25 septiembre: 10:00 a 17:30 y de 21:00 a 24:00 horas. Del 26 al 28 septiembre: no visitable.

Calle San Miguel 15. Horarios: 19 septiembre: 10:00 a 17:30 y de 21:00 a 24:00 horas; 20 septiembre: 14:30 a 16:30 y de 19:00 a 24:00 horas; 21 septiembre: 14:30 a 24:00 horas; del 22 al 25 septiembre: 10:00 a 17:30 y de 21:00 a 24:00 horas. Del 26 al 28 septiembre: no visitable. Yacimiento arqueológico Teatro Romano. Theatrum Balbi . (del 19 al 28 de septiembre) Horario: de 11:00 a 24:00 h. Calle Mesón 11.

(del 19 al 28 de septiembre) Horario: de 11:00 a 24:00 h. Calle Mesón 11. Yacimiento arqueológico factoría de Salazones. Horario: de lunes a jueves, de 10 a 14 h.Viernes: de 18 a 20 h. Sábados: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle Sacramento 16.

Horario: de lunes a jueves, de 10 a 14 h.Viernes: de 18 a 20 h. Sábados: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle Sacramento 16. Yacimiento arqueológico Necrópolis de Gades. Horario: de 9:00 a 23:00 h. Parque de Erytheia, Av. Constitución de 1812.

Horario: de 9:00 a 23:00 h. Parque de Erytheia, Av. Constitución de 1812. Ruinas del acueducto romano de Gades. Horario: visitable sin horario. Plaza Asdrúbal 1.

Horario: visitable sin horario. Plaza Asdrúbal 1. Enclave Arqueológico Gades: Columbarios Horario: viernes de 18 a 20 h. Sábados y domingos:: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle General Ricardos 5.

Columbarios Horario: viernes de 18 a 20 h. Sábados y domingos:: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle General Ricardos 5. Enclave Arqueológico Gades: Columbarios Horario: viernes de 18 a 20 h. Sábados y domingos:: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle General Ricardos 5.

Tematización romana de la ciudad