Qué ver este viernes en Gades Romana: horario de recreaciones, mercado, cortejo y otras actividades en Cádiz
La programación afronta su último fin de semana con numerosos actos
Programación completa del Gades Romana
Gades Romana afronta sus último fin de semana con numerosas actividades viernes, sábado y domingo. Este viernes habrá una yincana, cortejo, recreaciones o la obra 'Numancia' en el Gran Teatro Falla.
Qué ven en Gades Romana este viernes 26 de septiembre
- 11:30 a 02:00 horas. Mercado Romano.Teatro de calle, espectáculos de fuego y aéreo, talleres lúdicos, atracciones ecológicas, música en directo. Parque Genovés.
- 12:00 horas. Cortejo Romano. Itinerario: Palacio del Marqués de Recaño, Sacramento, Javier de Burgos, Palillero, Columela, Plaza de las Flores y Mercado Central de Abastos. (Duración: 20 minutos)
- 15:00 horas.Espectáculo 'Gadea Musgades, Panem, Circus et Chicharrones. (Duración: 30 minutos) Interior del Mercado Central de Abastos.
- 18:00 horas. Yincana 'Ludi Gaditani'. Por varios espacios de la ciudad con dos categorías: Jóvenes y familias. Hora: 18:00 h. Inicio y fin: Puerta principal del Museo de Cádiz (Plaza de Mina). Inscripciones: Casa de la Juventud.
- 19:30 Visita teatralizada 'Cuando César vino a Gades y acabó soltando dos lagrimones'. Evolución y desarrollo histórico del Gades romano. Lugar: Teatro Romano. Reserva previa en la web https://www.animartecadiz.com/tickets. Horario inicio: 19:30 y 21:30 horas..
- 19:45 horas. Escenificación de recreación histórica: Procesión mistérica báquica: Desde el Castillo de San Sebastián, Caleta y Castillo de Santa Catalina. Inicio a las 19:45 h. 'Culto báquico'. Hora: 20:15 horas. Castillo de Santa Catalina. Entrada gratuita hasta completar aforo (450). Las invitaciones se podrán recoger en el Ayuntamiento. También se dispondrá para el mismo día del evento de 50 invitaciones adicionales por orden de llegada.
- Ciclo de Conferencias 'Roma en Cádiz: Gades a través de la Arqueología y la Historia'
- 18:30 horas. Conferencia 'Una ciudad llena de restos…. De la Tutela y gestión del Patrimonio Arqueológico gaditano'. Ponente: María Eugenia García Pantoja. Asesora cultural de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía en Cádiz. Teatro del Títere La Tía Norica.
- 19:30 horas. Mesa redonda 'Pasado, presente y futuro de la investigación arqueológica gaditana'. Moderador: Darío Bernal Casasola. Catedrático del Área de Arqueología de la UCA. Ponentes: Manuel Parodi Álvarez. ICOMOS-España. Academia Andaluza de la Historia; Ángel Muñoz Vicente. Arqueólogo jubilado del Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores del Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía; Francisco José Blanco Jiménez. Arqueólogo e Historiador; Juan Miguel Pajuelo Saénz. Arqueólogo, Gestor del Patrimonio Cultural, Investigador, Vicedecano de Colegio Profesional. Teatro del Títere La Tía Norica.
- 21:00 horas. Escenificación de recreación histórica 'Culto al fuego de Vesta'. Desfile desde Baluarte de la Candelaria a las 20:00 horas: Alameda Hermanas Carvia Bernal (junto a la balaustrada), Alameda Apodaca (junto a la balaustrada), Calle Buenos Aires, Plaza San Antonio, calle ancha, calle Novena, plaza del Palillero, calle Columela, plaza de Topete (Flores), calle Compañía, plaza de la Catedral. Desfile desde Plaza de la Catedral a las 20:30 horas: Pasaje Arco de la Rosa, plazuela de San Martín, Mesón, San Antonio Abad, Fabio Rufino, Arco del Pópulo, Pelota, plaza San Juan de Dios, Nueva, San Francisco, plaza San Francisco, callejón del Tinte, plaza de Mina, Zorrilla, Alameda Apodaca (junto a la balaustrada), Alameda Hermanas Carvia Bernal (junto a la balaustrada), Baluarte de la Candelaria. Plaza de la Catedral.
- 21:30 horas. Obra de Teatro 'Numancia'. Versión y dirección de José Luis Alonso de Santos, sobre la obra de Miguel de Cervantes catalogada entres las 30 obras más importantes de la literatura universal. (Duración: 110 minutos sin descanso) Gran Teatro Falla Precios: 35, 25, 21 y 6 €. Precios especiales (15% descuento colectivos y desempleados). Edad recomendada: 12 años.
- 22:00 horas. Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual y cata científica por Manuel León Béjar: 'Alimentación, ritos y costumbres funerarias en época romana “Funus”'. Cata técnica de vino tinto de miel, Vino ecológico de uvas palomino 90% y perruno 10%, fermentado en dolium con sus lías, Vino de crianza biológica bajo velo de flor fermentado en dolium de cerámica y maridaje de carne de cerdo con garum, panis libvm, panis acuaticus, frutas, bulbas, leche de cabra con miel, junto con el panis crustullum y panis quadratus. Hora: 22:00 h. Castillo de Santa Catalina Entrada 29€, compra en: www.arqueogastronomia.com/cadizromana.
Exposiciones
- Exposición 'De Roma a Gades, Ruta marítima' de Paula Alenda y Alfredo Candela. Verja del Muelle, Paseo de Canalejas.
- Exposición 'GADES COFRADE, el imperio romano en la Semana Santa de Cádiz'. Fundación Cajasol. Plaza San Antonio 14.
- Exposición 'Diario de Gades'. Paseo de Canalejas.
- Exposición 'VRBS IVLIA GADITANA'. Horario: de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 h. Domingo: de 10 a 15 h. Museo de Cádiz - Casa Pinillos. Plaza de Mina.
- Exposición 'El acueducto y la calzada de Gades'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Torreón de la Puerta de Tierra.
- Exposición 'Ars Culinaria, Garum y Crustullum'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Calle Ancha.
- Exposición 'PlayGades'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Casa de la Juventud
- Exposición 'Ritual funerario romano y hallazgos arqueológicos en Gades'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Castillo de Santa Catalina.
- Exposición 'Rituales funerarios en Gadir y Yacimiento Arqueológico Casa del Obispo'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Entrecatedrales y Casa del Obispo.
- Exposición '¡Cómic Gaditanorum! Ilustrando Gades'. Inauguración 18:00 horas. Baluarte del Orejón.
Lugares visitables
- Yacimiento arqueológico Gadir Calle San Miguel 15. Horarios: 19 septiembre: 10:00 a 17:30 y de 21:00 a 24:00 horas; 20 septiembre: 14:30 a 16:30 y de 19:00 a 24:00 horas; 21 septiembre: 14:30 a 24:00 horas; del 22 al 25 septiembre: 10:00 a 17:30 y de 21:00 a 24:00 horas. Del 26 al 28 septiembre: no visitable.
- Yacimiento arqueológico Teatro Romano. Theatrum Balbi. (del 19 al 28 de septiembre) Horario: de 11:00 a 24:00 h. Calle Mesón 11.
- Yacimiento arqueológico factoría de Salazones. Horario: de lunes a jueves, de 10 a 14 h.Viernes: de 18 a 20 h. Sábados: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle Sacramento 16.
- Yacimiento arqueológico Necrópolis de Gades. Horario: de 9:00 a 23:00 h. Parque de Erytheia, Av. Constitución de 1812.
- Ruinas del acueducto romano de Gades. Horario: visitable sin horario. Plaza Asdrúbal 1.
- Enclave Arqueológico Gades: Columbarios Horario: viernes de 18 a 20 h. Sábados y domingos:: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle General Ricardos 5.
- Enclave Arqueológico Gades: Columbarios Horario: viernes de 18 a 20 h. Sábados y domingos:: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle General Ricardos 5.
Tematización romana de la ciudad
- Interpretación del Faro Romano de Gades, elemento que guiaba las rutas de la navegación de Cádiz-Roma, y especialmente el acceso al puerto de Gades. Plaza de la Constitución, Puerta de Tierra.
- Monumento Cádiz Romana. Realizado por ARTECAD, en recuerdo del poder del imperio romano en Gades. Plaza de San Antonio.
- Domus Balbi. Realizado por ARTECAD, se trata de una instalación arquitectónica acompañada de una propuesta floral y expositiva dedicada a la familia de los Balbo. Además, incluye la creación de la escultura de Lucio Cornelio Balbo el Mayor, inexistente hasta ahora en la ciudad. Plaza de San Antonio.
- Rotonda Lucio Cornelio Balbo el Menor. Se ensalzará la escultura que preside la rotonda mediante una instalación artística floral de forma piramidal en la fuente, acompañada de pendones en las farolas y dos mupis explicativos sobre su figura histórica como uno de los personajes ilustres de Cádiz. Murallas de San Roque con calle Concepción Arenal.
- Fuente Lucius Junius Moderatus Columella Se realzará la escultura que preside la Plaza de las Flores mediante una instalación artística floral de forma piramidal en la fuente, acompañada de pendones en los soportes de corpus y de dos mupis explicativos sobre su figura histórica como uno de los personajes ilustres de Cádiz. Plaza de las Flores.
- Personajes ilustres de Cádiz Romana. Instalación expositiva artística de Rebombo Estudio. Fachada del Ayuntamiento de Cádiz.
También te puede interesar
Lo último
Newsletter 'Botón de muestra', o cómo sobrevivir a los locos bajitos
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.