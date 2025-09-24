La obra ‘Numancia’ de Cervantes, versionada y dirigida por Alonso de Santos, se representa este viernes en el Gran Teatro Falla

Este próximo viernes 26 de septiembre a las 21.30 horas en el Gran Teatro Falla se representará la obra de teatro Numancia de Miguel de Cervantes, versionada y dirigida por José Luis Alonso de Santos y con la dirección adjunta de Pepa Pedroche. Está producida por la Comunidad de Madrid para Teatros del Canal y forma parte del programa Orgullos@s de nuestra historia: Gades Romana. Está recomendada a partir de 14 años y la duración es de 105 minutos aprox. (sin descanso) .

Numancia es la primera tragedia española, la mejor del siglo XVI y una de las más importantes del teatro español y universal. Su vitalidad y teatralidad se debe, principalmente, a la emoción humana con que están concebidos sus personajes, sobre todo el personaje colectivo de todo un pueblo.

Después de más de quince años de lucha infructuosa contra la ciudad de Numancia, el Senado Romano manda a Hispania, sobre el año 130 a. de Cristo, al victorioso general Escipión, que acababa de derrotar a los cartagineses y había sido coronado como triunfador en Roma. Escipión hizo construir una imponente obra de ingeniería bélica para que nadie pudiera entrar ni salir de Numancia, rodeándola de un profundo y ancho foso de nueve kilómetros de perímetro con un conjunto de campamentos militares y torres de vigilancia. Además arrasó los pueblos vecinos para que no pudiera llegarles ningún tipo de ayuda ni alimentos, lo que creó una terrible situación ya que el hambre se convirtió en el más fiero enemigo de los sitiados.

Los numantinos intentaron romper el cerco de mil maneras, pero todo fue inútil. El tiempo fue pasando y el hambre siguió creciendo, lo que hizo que en su desesperación llegarán a comer carne humana. Y la ciudad, ya sin esperanzas, fue llenando sus calles de cadáveres, por lo que tomaron la gran decisión final que cambió el curso de su historia.

La leyenda cuenta cómo la decisión de un muchacho valiente marcó el destino de Numancia, impidiendo que Escipión recibiera la corona de triunfador. Y la fama logró que quedara fijado para siempre en la memoria el final de esta historia.

En el elenco cuenta con actores como Arturo Querejeta, Javier Lara, Jacobo Dicenta, Pepa Pedroche, Karmele Aramburu, Manuel Navarro, Carlos Lorenzo, Jesús Calvo, David Soto Giganto, Ania Hernández, Jimmy Castro, José Fernández, Carmen del Valle, Esther del Cura, Carlos Manrique, Pepe Sevilla, Lucas Casanova, Guillermo Calero y Esther Berzal.