Qué ver este jueves en Gades Romana: horario del mercado romano, cortejo, recreaciones, concierto y otras actividades en Cádiz
Este jueves se inaugurará en el parque Genovés el Mercado Romano, una nueva actividad que se suma a la programación de Gades Romana y que continuará hasta el domingo. Serán 42 puestos de artesanía y productos de alimentación, una zona de juegos infantiles y zonas de restauración.Combates, cuentacuentos y espectáculos se sucederán durante los días en los que el Mercado estará abierto, aliñándose la programación con talleres de alfarería o carpintería para los más pequeños, con una inaguración hoy a las 19:30 horas.
Qué ver en Gades Romana este jueves 25 de septiembre
- 10:00 horas. Ruta guiada a pie 'Siguiendo las huellas romanas'. Hora: 10:00 h. Domus Balbi (Plaza San Antonio). Inscripciones en la oficina de turismo.
- 12:00 horas. Cortejo Romano. Lugar inicio: Palacio del Marqués de Recaño. Itinerario: Sacramento, Javier de Burgos, Palillero, Columela, Plaza de las Flores y Mercado Central de Abasto. Hora inicio: 12.00 horas (Duración: 20 minutos)
- 15:00 horas. Espectáculo 'GADEA MUSGADES, Panem, Circus et Chicharrones'. Lugar inicio: Interior del Mercado Central de Abasto.. Hora: 15.00 horas (Duración: 30 minutos)
- Escenificación de recreación histórica: La medicina y su entorno natural en Gades. Tratamientos de la enfermedad desde los remedios tradicionales a las prácticas de la medicina técnica durante la Antigüedad Clásica Horario: 17:00 h. Patio Casa del Obispo (C. Miguel Lainez Capote). Entrada gratuita hasta completar aforo (80). Las invitaciones se podrán recoger en el Ayuntamiento. También se dispondrá para el mismo día del evento de 16 invitaciones adicionales por orden de llegada.(Entrecatedrales).
- Ciclo de Conferencias 'Roma en Cádiz: Gades a través de la Arqueología y la Historia'
- Conferencia: 'La Sacralización del espacio en Gades: El yacimiento arqueológico de la Casa del Obispo'. Ponente: José María Gener Basallote. Arqueólogo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. Hora: 18:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica.
- Conferencia 'Una Investigación inagotable: la nueva propuesta del Ídolo de Cádiz'. Ponente: Manuel Álvarez Martí-Aguilar. Doctor en Historia de la Universidad de Málaga. Hora: 19:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica.
- 19:30 horas. Inauguración del Mercado Romano. Espectáculo inaugural: 19:30 h.) Parque Genovés. Hasta las 24:00 horas.
- 21:00 horas. Concierto de bandas sonoras de película y series inspiradas en Roma. Plaza de San Juan de Dios. A cargo de la Camerata L’istesso Tempo dirigida por José Luis López Arada.
- 19:45 horas. Escenificación de recreación histórica: Procesión mistérica báquica: Desde el Castillo de San Sebastián, Caleta y Castillo de Santa Catalina. 'Culto báquico'. Hora: 20:15 horas. Castillo de Santa Catalina. Entrada gratuita hasta completar aforo (450). Las invitaciones se podrán recoger en el Ayuntamiento. También se dispondrá para el mismo día del evento de 50 invitaciones adicionales por orden de llegada.
- 22:00 horas. Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual y cata científica por Manuel León Béjar 'Garum en época romana. “Cave garum”'.Cata técnica de distintos tipos de garum y productos derivados: garum de boquerón, garum de atún rojo, garum de sangre, oxygarum y salsa a base de garum, acetum y defrum. La degustación estará acompañada de maridaje junto con el panis crustullum y panis quadratus. Hora: 22:00 h. (Duración: 90 minutos) Castillo de Santa Catalina. Aforo máximo: 45 personas. Entrada 29€. Compra en: www.arqueogastronomia.com/cadizromana.
Exposiciones
- Exposición 'De Roma a Gades, Ruta marítima' de Paula Alenda y Alfredo Candela. Verja del Muelle, Paseo de Canalejas.
- Exposición 'GADES COFRADE, el imperio romano en la Semana Santa de Cádiz'. Fundación Cajasol. Plaza San Antonio 14.
- Exposición 'Diario de Gades'. Paseo de Canalejas.
- Exposición 'VRBS IVLIA GADITANA'. Horario: de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 h. Domingo: de 10 a 15 h. Museo de Cádiz - Casa Pinillos. Plaza de Mina.
- Exposición 'El acueducto y la calzada de Gades'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Torreón de la Puerta de Tierra.
- Exposición 'Ars Culinaria, Garum y Crustullum'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Calle Ancha.
- Exposición 'PlayGades'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Casa de la Juventud
- Exposición 'Ritual funerario romano y hallazgos arqueológicos en Gades'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Castillo de Santa Catalina.
- Exposición 'Rituales funerarios en Gadir y Yacimiento Arqueológico Casa del Obispo'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Entrecatedrales y Casa del Obispo.
- Exposición '¡Cómic Gaditanorum! Ilustrando Gades'. Inauguración 18:00 horas. Baluarte del Orejón.
Lugares visitables
- Yacimiento arqueológico Gadir Calle San Miguel 15. Horarios: 19 septiembre: 10:00 a 17:30 y de 21:00 a 24:00 horas; 20 septiembre: 14:30 a 16:30 y de 19:00 a 24:00 horas; 21 septiembre: 14:30 a 24:00 horas; del 22 al 25 septiembre: 10:00 a 17:30 y de 21:00 a 24:00 horas. Del 26 al 28 septiembre: no visitable.
- Yacimiento arqueológico Teatro Romano. Theatrum Balbi. (del 19 al 28 de septiembre) Horario: de 11:00 a 24:00 h. Calle Mesón 11.
- Yacimiento arqueológico factoría de Salazones. Horario: de lunes a jueves, de 10 a 14 h.Viernes: de 18 a 20 h. Sábados: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle Sacramento 16.
- Yacimiento arqueológico Necrópolis de Gades. Horario: de 9:00 a 23:00 h. Parque de Erytheia, Av. Constitución de 1812.
- Ruinas del acueducto romano de Gades. Horario: visitable sin horario. Plaza Asdrúbal 1.
- Enclave Arqueológico Gades: Columbarios Horario: viernes de 18 a 20 h. Sábados y domingos:: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle General Ricardos 5.
Tematización romana de la ciudad
- Interpretación del Faro Romano de Gades, elemento que guiaba las rutas de la navegación de Cádiz-Roma, y especialmente el acceso al puerto de Gades. Plaza de la Constitución, Puerta de Tierra.
- Monumento Cádiz Romana. Realizado por ARTECAD, en recuerdo del poder del imperio romano en Gades. Plaza de San Antonio.
- Domus Balbi. Realizado por ARTECAD, se trata de una instalación arquitectónica acompañada de una propuesta floral y expositiva dedicada a la familia de los Balbo. Además, incluye la creación de la escultura de Lucio Cornelio Balbo el Mayor, inexistente hasta ahora en la ciudad. Plaza de San Antonio.
- Rotonda Lucio Cornelio Balbo el Menor. Se ensalzará la escultura que preside la rotonda mediante una instalación artística floral de forma piramidal en la fuente, acompañada de pendones en las farolas y dos mupis explicativos sobre su figura histórica como uno de los personajes ilustres de Cádiz. Murallas de San Roque con calle Concepción Arenal.
- Fuente Lucius Junius Moderatus Columella Se realzará la escultura que preside la Plaza de las Flores mediante una instalación artística floral de forma piramidal en la fuente, acompañada de pendones en los soportes de corpus y de dos mupis explicativos sobre su figura histórica como uno de los personajes ilustres de Cádiz. Plaza de las Flores.
- Personajes ilustres de Cádiz Romana. Instalación expositiva artística de Rebombo Estudio. Fachada del Ayuntamiento de Cádiz.
