El Mercado Romano en Cádiz viene acompañado de la recreación de un teatro y un campamento de la época

Uno de los remates a la densa programación de Cádiz Romana será el mercado temático que se inaugurará este jueves en el Parque Genovés, según ha anunciado en la mañana de este miércoles la teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, acompañada de la concejala de Participación Ciudadana, Loli Pavón. Esta vez, a diferencia de la primera edición de 'Orgullo@s de nuestra historia', Cádiz Fenicia, habrá atracciones añadidas.

González avanzó que "será mucho más que un mercado puesto que tendremos también un teatro y un campamento romano, y se irá contando la historia de Gades por los diferentes lugares". La calle principal del Parque tendrá 42 puestos de artesanía y productos de alimentación y en la zona de juegos infantiles, junto al Parador Atlántico, se instalarán zonas de restauración.

Asimismo, junto a la pérgola del paseo de Santa Bárbara habrá atracciones infantiles y un teatro romano. Combates, cuentacuentos y espectáculos se sucederán durante los días en los que el Mercado estará abierto, aliñándose la programación con talleres de alfarería o carpintería para los más pequeños.

El Mercado Romano abrirá este jueves a las 17.00 y la inauguración oficial, "con un pequeño espectáculo", se llevará a cabo dos horas más tarde.

El jueves el horario de apertura será de 17.00 a 00.00 horas. Viernes y sábado estará abierto todo el día de 11.30 a 02.00, mientras el domingo podrá visitarse de 11.30 a 00.00 horas.