Refuerzo de autobuses, desvíos y cortes de tráfico en Cádiz por los actos de Gades Romana

El montaje en las Puertas de Tierra para el espectáculo final de Gades Romana.

El Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que este fin de semana, ante la celebración de los actos incluidos en la programación de Cádiz Romana, dentro del programa municipal ‘Orgullos@s de nuestra historia’, se reforzará el servicio de autobuses en todas las líneas en turno de tarde. El refuerzo comenzará el jueves 25 de septiembre y continuará hasta el domingo, teniendo en cuenta que también habrá partido del Cádiz -contra el Ceuta- en el estadio Nuevo Mirandilla.

Así, el jueves habrá un autobús más a partir de las 17 horas; el viernes 26 serán 5 autobuses más a partir de las 15,30 horas; el sábado se reforzará con 7 autobuses a partir de las 15:30 horas y el domingo será de 9 autobuses más a partir de las 16,15 horas.

Desde el Ayuntamiento se ha recordado que por preparativos del espectáculo de clausura de Cádiz Romana que se celebrará el próximo sábado 27 de septiembre en las Puertas de Tierra, habrá desvíos y cortes de tráfico desde hoy miércoles 24 que afectarán también a las líneas de autobuses.

Desvios y paradas afectadas

Miércoles 24 de septiembre

Linea 2.- Plaza de España- Puntales- Loreto. De 17:00h a fin de servicio, dirección exterior, desvío por Cuesta de las calesas, carretera de Astilleros a su recorrido habitual.

Linea 3.- Plaza de España- Barriada De la Paz- Puntales. De 17:00h a fin de servicio, dirección exterior, desvío por carretera de Astilleros a su recorrido habitual.

Paradas afectadas

Línea 2. Plaza España Puntales Loreto. Dirección Exterior: Puertas de Tierra (Niño Jesús), Acacias, Brunete y Ciudad de Santander, las cuales serán trasladadas a Puertas de Tierra (Audiencia), Carretera de Astilleros y Vicente Aleixandre respectivamente.

Línea 3. Plaza España Barrida Paz Puntales. Dirección Exterior: Puertas de Tierra, Acacias, Brunete, Ciudad de Santander, las cuales serán trasladadas a Trocadero, Carretera de Astilleros y San Severiano respectivamente.

JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE

AUTOBÚS URBANO

Línea 1.- Plaza de España- Cortadura. (De 21 horas a 24 horas)

Dirección Interior: desvío por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

Línea 2.- Plaza de España- Puntales- Loreto

Dirección Exterior (de 17:00h a fin de Servicio): desvío por Cuesta de las Calesas, Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

Dirección Interior (de 21:00h a fin de servicio), desvío por Avda. de la Guardia Civil, Carretera de Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual.

Línea 3.- Plaza de España- Barriada De la Paz- Puntales. (De 21:00h a fin de Servicio), desvío (en ambos sentidos) por Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

Línea 7.- Gta. Ana Orantes- Simón Bolívar. (De 21:00h a fin de servicio), dirección Interior por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual.

Paradas afectadas

Línea 1 Plaza España Cortadura (ambos sentidos). Cuarteles, Comisaria, Avda. Andalucía, Puertas de Tierra y Renfe (todas ellas trasladadas a Avda. Sanidad Pública y Carretera de Astilleros)

Línea 2 Plaza España Puntales Loreto.

Dirección Interior: Tolosa Latour 1, Tolosa Latour 2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra).

Dirección Exterior: Puertas de Tierra (niño Jesús), Acacias, Brunete y Ciudad de Santander serán trasladadas a Puertas de Tierra (Audiencia), Carretera de Astilleros y Vicente Aleixandre.

Línea 3 Plaza España Barriada Puntales

Dirección Interior: Tolosa Latour1, Tolosa Latour2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra)

Dirección Exterior: Puertas de Tierra, Acacias, Brunete y Ciudad de Santander (trasladadas a Trocadero, Carretera de Astilleros y San Severiano)

Línea 7 Gta. Ana Orantes Simón Bolívar. Dirección interior: Cuarteles, Comisaria y Avda. Andalucía (trasladadas a Avda.Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra)

AUTOBÚS INTERURBANO

Línea M-010 y M-011.- Cádiz San Fernando (Norte-Sur) (De 21:00h a Fin de Servicio)

Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

Para el resto de afecciones a líneas del servicio de transporte interurbano puede consultar la web del Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz (https://cmtbc.es/)

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

AUTOBÚS URBANO

Línea 1.- Plaza de España- Cortadura (De 15:30h a fin de servicio)

Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

Línea 2.- Plaza de España- Puntales- Loreto (De 15:30h a fin de servicio)

Dirección Interior: desvío por desvío por Avda. de la Guardia Civil, Carretera de Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Cuesta de las calesas, Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

Línea 3.- Plaza de España- Barriada De la Paz- Puntales (De 15:30h a fin de servicio)

Desvío en ambos sentidos por Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

Línea 7.- Gta. Ana Orantes- Simón Bolívar (De 15:30h a Fin de Servicio)

Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual.

Paradas afectadas

Línea 1 Plaza España Cortadura (ambos sentidos). Cuarteles, Comisaria, Avda. Andalucía, Puertas de Tierra y Renfe (todas ellas trasladadas a Avda. Sanidad Pública y Carretera de Astilleros)

Línea 2 Plaza España Puntales Loreto.

Dirección Interior: Tolosa Latour 1, Tolosa Latour 2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra)

Dirección Exterior: Puertas de Tierra (Niño Jesús), Acacias, Brunete y Ciudad de Santander trasladadas a Puertas de Tierra (Audiencia), Carretera de Astilleros y Vicente Aleixandre.

Línea 3 Plaza España Barriada Puntales

Dirección Interior: Tolosa Latour1, Tolosa Latour2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra)

Dirección Exterior: Puertas de Tierra, Acacias, Brunete y Ciudad de Santander (trasladadas a Trocadero, Carretera de Astilleros y San Severiano)

Línea 7 Gta. Ana Orantes Simón Bolívar

Dirección interior: Cuarteles, Comisaria y Avda. Andalucía (todas ellas trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra).

AUTOBÚS INTERURBANO

Línea M-010 y M-011.- Cádiz San Fernando (Norte-Sur) De 15:30h a Fin de Servicio

Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

Para el resto de afecciones a líneas del servicio de transporte interurbano puede consultar la web del Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz (https://cmtbc.es/)

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

AUTOBÚS URBANO

Línea 1.- Plaza de España- Cortadura (De 15:30h a Fin de Servicio)

Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

Línea 2.- Plaza de España- Puntales- Loreto. (De 15:30h a Fin de Servicio)

Dirección Interior: desvío por desvío por Avda. de la Guardia Civil, Carretera de Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Cuesta de las calesas, Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

Línea 3.- Plaza de España- Barriada De la Paz- Puntales. (De 15:30h a Fin de Servicio)

Desvío en ambos sentidos por Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

Paradas afectadas

Línea 1. Plaza España Cortadura (ambos sentidos). Cuarteles, Comisaria, Avda. Andalucía, Puertas de Tierra y Renfe (todas ellas trasladadas a Avda. Sanidad Pública y Carretera de Astilleros)

Línea 2 Plaza España Puntales Loreto.

Dirección Interior: Tolosa Latour 1, Tolosa Latour 2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra)

Dirección Exterior: Puertas de Tierra (Niño Jesús), Acacias, Brunete y Ciudad de Santander trasladadas a Puertas de Tierra (Audiencia), Carretera de Astilleros y Vicente Aleixandre.

Línea 3 Plaza España Barriada Puntales

Dirección Interior: Tolosa Latour1, Tolosa Latour2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra)

Dirección Exterior: Puertas de Tierra, Acacias, Brunete y Ciudad de Santander (trasladadas a Trocadero, Carretera de Astilleros y San Severiano)

AUTOBÚS INTERURBANO