El espectáculo 'Foedus, Gaditanorum', del programa Cádiz Romana, provocará cortes del tráfico del 24 al 27 de septiembre

Las delegaciones de Tráfico y Policía Local del Ayuntamiento de Cádiz han informado que con motivo del desarrollo de los actos celebrados dentro del programa municipal ‘Orgullos@s de nuestra historia’, dedicada a Cádiz Romana, está previsto que se lleven a cabo cortes de tráfico los próximos días 24, 25, 26 y 27 de septiembre para la celebración del espectáculo de clausura Foedus, Gaditanorum.

Los cortes previstos serán los siguientes:

Miércoles 24 de septiembre

Se realizarán cortes de tráfico entre las 17 horas y las 3 horas en el acceso desde la calle Barcelona hacia la calle Acacias, quedando por tanto igualmente cortado el carril de giro desde Puertas de Tierra (sentido salida de la ciudad) hacia la calle Acacias en la Plaza de la Constitución.

Jueves 25 de septiembre

Se realizarán cortes de tráfico entre las 17 horas y las 2 horas en el acceso desde la calle Barcelona hacia la calle Acacias, quedando por tanto igualmente cortado el carril de giro desde Puertas de Tierra (sentido salida de la ciudad) hacia la calle Acacias en la plaza de la Constitución.

Además, entre las 21 horas y las 0 horas se añadirán los siguientes cortes de tráfico:

Plaza de Santa Elena, acceso a la avenida de Andalucía (a la altura de las Puertas de Tierra).

C/ Barcelona (esquina con Paseo Marítimo y esquina con c/ Santa María del Mar)

C/ Santa María del Mar, se impedirá el acceso de tráfico desde la confluencia con la avda. Alcalde Manuel de la Pinta.

Avda. Andalucía, se cortará el tráfico a la altura de calle Santa Cruz de Tenerife.

Avda. Bahía Blanca, se cortará el tráfico en la esquina c/ Acacias.

Acceso desde la calle Acacias hacia la plaza de la Constitución (lateral Hacienda).

Viernes 26 de septiembre

Se realizarán cortes de tráfico entre las 15.30 horas y las 2 horas en:

Plaza de Santa Elena, acceso a la avenida de Andalucía (a la altura de las Puertas de Tierra).

C/ Barcelona (esquina con Paseo Marítimo y esquina con c/ Santa María del Mar)

C/ Santa María del Mar, se impedirá el acceso de tráfico desde la confluencia con la avda. Alcalde Manuel de la Pinta

Avda. Andalucía, se cortará el tráfico a la altura de calle Santa Cruz de Tenerife.

Avda. Bahía Blanca, se cortará el tráfico en la esquina c/ Acacias.

Plaza Constitución con c/ Acacias, acceso lateral Hacienda

Acceso desde la calle Acacias hacia la plaza de la Constitución. (lateral Hacienda)

Sábado 27 de septiembre

Se realizarán cortes de tráfico entre las 15.30 horas y las 4 horas en:

Plaza de Santa Elena, acceso a la avenida de Andalucía (a la altura de las Puertas de Tierra).

C/ Barcelona (esquina con Paseo Marítimo y esquina con c/ Santa María del Mar)

C/ Santa María del Mar, se impedirá el acceso de tráfico desde la confluencia con la avda. Alcalde Manuel de la Pinta

Avda. Andalucía, se cortará el tráfico a la altura de calle Santa Cruz de Tenerife.

Avda. Bahía Blanca, se cortará el tráfico en la esquina c/ Acacias.

Plaza Constitución con c/ Acacias, acceso lateral Hacienda.

Acceso desde la calle Acacias hacia la Plaza de la Constitución (lateral Hacienda).

Los accesos tanto a parkings públicos como privados pueden quedar cortados (dentro de los tramos horarios anteriormente indicados) por la preparación o celebración del evento. Por ello, se solicita a los conductores que realicen una previsión en sus desplazamientos por la zona para evitar quedar afectados.

El corte de tráfico será realizado por la Policía Local, que decidirá las medidas necesarias a adoptar en cada momento en función de la evolución de la asistencia de público y la evolución del evento.

Por otro lado, los estacionamientos en las zonas anexas a las Puertas de Tierra-plaza Constitución (lugar de celebración del evento) quedarán prohibidos los días 26 y 27 de septiembre, informándose mediante señalización excepcional en los distintos tramos.

Entre otras zonas en las que quedará prohibido el estacionamiento se encuentra la calle Virgen del Perpetuo Socorro, avenida de Andalucía (parcial), calle Barcelona (parcial) y plaza de la Constitución.

Se ruega tanto a los usuarios de vehículos como a peatones que sigan las indicaciones dadas, en cada momento, por la Policía Local y por los responsables del evento.

Afecciones en las líneas del servicio de autobuses

Miércoles 24 de septiembre

Linea 2.- Plaza de España-Puntales-Loreto. De 17 horas a fin de servicio, dirección exterior, desvío por Cuesta de las Calesas, carretera de Astilleros a su recorrido habitual.

De 17 horas a fin de servicio, dirección exterior, desvío por Cuesta de las Calesas, carretera de Astilleros a su recorrido habitual. Linea 3.- Plaza de España-Barriada de la Paz-Puntales. De 17 horas a fin de servicio, dirección exterior, desvío por carretera de Astilleros a su recorrido habitual.

Paradas afectadas

Línea 2. Plaza España-Puntales-Loreto. Dirección exterior: Puertas de Tierra (Niño Jesús), Acacias, Brunete y Ciudad de Santander, las cuales serán trasladadas a Puertas de Tierra (Audiencia), Carretera de Astilleros y Vicente Aleixandre, respectivamente.

Dirección exterior: Puertas de Tierra (Niño Jesús), Acacias, Brunete y Ciudad de Santander, las cuales serán trasladadas a Puertas de Tierra (Audiencia), Carretera de Astilleros y Vicente Aleixandre, respectivamente. Línea 3. Plaza España-Barrida de la Paz-Puntales. Dirección exterior: Puertas de Tierra, Acacias, Brunete, Ciudad de Santander, las cuales serán trasladadas a Trocadero, Carretera de Astilleros y San Severiano respectivamente.

Jueves 25 de septiembre

Autobús urbano

Línea 1. Plaza de España-Cortadura. (De 21 horas a 0 horas). Dirección Interior: desvío por avda. de la Constitución 1812, avda. Sanidad Pública, avda. de la Guardia Civil, ctra. de Astilleros a su recorrido habitual. Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

(De 21 horas a 0 horas). Dirección Interior: desvío por avda. de la Constitución 1812, avda. Sanidad Pública, avda. de la Guardia Civil, ctra. de Astilleros a su recorrido habitual. Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual. Línea 2. Plaza de España-Puntales-Loreto. Dirección exterior (de 17 horas a fin de Servicio): desvío por Cuesta de las Calesas, ctra. de Astilleros a su recorrido habitual. Dirección interior (de 21 horas a fin de servicio), desvío por avda. de la Guardia Civil, carretera de Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual.

Dirección exterior (de 17 horas a fin de Servicio): desvío por Cuesta de las Calesas, ctra. de Astilleros a su recorrido habitual. Dirección interior (de 21 horas a fin de servicio), desvío por avda. de la Guardia Civil, carretera de Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual. Línea 3. Plaza de España-Barriada De la Paz-Puntales. (De 21 horas a fin de Servicio), desvío (en ambos sentidos) por Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

(De 21 horas a fin de Servicio), desvío (en ambos sentidos) por Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual. Línea 7. Gta. Ana Orantes-Simón Bolívar. (De 21 horas a fin de servicio), dirección Interior por avda. de la Constitución 1812, avda. Sanidad Pública, avda. de la Guardia Civil, ctra. De Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual.

Paradas afectadas

Línea 1. Plaza España-Cortadura (ambos sentidos). Cuarteles, Comisaria, Avda. Andalucía, Puertas de Tierra y Renfe (todas ellas trasladadas a Avda. Sanidad Pública y Carretera de Astilleros)

Cuarteles, Comisaria, Avda. Andalucía, Puertas de Tierra y Renfe (todas ellas trasladadas a Avda. Sanidad Pública y Carretera de Astilleros) Línea 2. Plaza España-Puntales-Loreto. Dirección interior: Tolosa Latour 1, Tolosa Latour 2, Juan Ramon Jiménez, avda. Andalucía (trasladadas a avda. Sanidad Pública, carretera de Astilleros y Puertas de Tierra). Dirección exterior: Puertas de Tierra (Niño Jesús), Acacias, Brunete y Ciudad de Santander serán trasladadas a Puertas de Tierra (Audiencia), carretera de Astilleros y Vicente Aleixandre.

Dirección interior: Tolosa Latour 1, Tolosa Latour 2, Juan Ramon Jiménez, avda. Andalucía (trasladadas a avda. Sanidad Pública, carretera de Astilleros y Puertas de Tierra). Dirección exterior: Puertas de Tierra (Niño Jesús), Acacias, Brunete y Ciudad de Santander serán trasladadas a Puertas de Tierra (Audiencia), carretera de Astilleros y Vicente Aleixandre. Línea 3. Plaza España-Barriada de la Paz-Puntales. Dirección interior: Tolosa Latour1, Tolosa Latour 2, Juan Ramón Jiménez, avda. Andalucía (trasladadas a avda. Sanidad Pública, carretera de Astilleros y Puertas de Tierra). Dirección exterior: Puertas de Tierra, Acacias, Brunete y Ciudad de Santander (trasladadas a Trocadero, carretera de Astilleros y San Severiano).

Dirección interior: Tolosa Latour1, Tolosa Latour 2, Juan Ramón Jiménez, avda. Andalucía (trasladadas a avda. Sanidad Pública, carretera de Astilleros y Puertas de Tierra). Dirección exterior: Puertas de Tierra, Acacias, Brunete y Ciudad de Santander (trasladadas a Trocadero, carretera de Astilleros y San Severiano). Línea 7. Gta. Ana Orantes-Simón Bolívar. Dirección interior: Cuarteles, Comisaria y avda. Andalucía (trasladadas a avda. Sanidad Pública, carretera de Astilleros y Puertas de Tierra).

Autobús interurbano

Línea M-010 y M-011. Cádiz San Fernando (Norte-Sur) (De 21 horas a fin de servicio). Dirección interior: por avda. de la Constitución 1812, avda. Sanidad Pública, avda. de la Guardia Civil, ctra. de Astilleros a su recorrido habitual. Dirección exterior: desvío por ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, c/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

Para el resto de afecciones a líneas del servicio de transporte interurbano puede consultar la web del Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz.

Viernes 26 de septiembre

Autobús urbano

Línea 1. Plaza de España-Cortadura (de 15.30 horas a fin de servicio). Dirección interior: por avda. de la Constitución 1812, avda. Sanidad Pública, avda. de la Guardia Civil, ctra. de Astilleros a su recorrido habitual. Dirección exterior: desvío por ctra. de Astilleros, Sanidad Pública, c/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

Dirección interior: por avda. de la Constitución 1812, avda. Sanidad Pública, avda. de la Guardia Civil, ctra. de Astilleros a su recorrido habitual. Dirección exterior: desvío por ctra. de Astilleros, Sanidad Pública, c/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual. Línea 2. Plaza de España-Puntales-Loreto (de 15.30 horas a fin de servicio). Dirección interior: desvío por desvío por avda. de la Guardia Civil, carretera de Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual. Dirección Exterior: desvío por Cuesta de las calesas, ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

Dirección interior: desvío por desvío por avda. de la Guardia Civil, carretera de Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual. Dirección Exterior: desvío por Cuesta de las calesas, ctra. de Astilleros a su recorrido habitual. Línea 3. Plaza de España-Barriada de la Paz-Puntales (De 15.30 horas a fin de servicio). Desvío en ambos sentidos por Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

Desvío en ambos sentidos por Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual. Línea 7. Gta. Ana Orantes-Simón Bolívar (de 15.30 horas a fin de servicio). Dirección interior: por avda. de la Constitución 1812, avda. Sanidad Pública, avda. de la Guardia Civil, ctra. De Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual.

Paradas afectadas

Línea 1. Plaza España-Cortadura (ambos sentidos). Cuarteles, Comisaria, avda. Andalucía, Puertas de Tierra y Renfe (todas ellas trasladadas a avda. Sanidad Pública y carretera de Astilleros)

Cuarteles, Comisaria, avda. Andalucía, Puertas de Tierra y Renfe (todas ellas trasladadas a avda. Sanidad Pública y carretera de Astilleros) Línea 2. Plaza España-Puntales-Loreto. Dirección interior: Tolosa Latour 1, Tolosa Latour 2, Juan Ramón Jiménez, avda. Andalucía (trasladadas a avda. Sanidad Pública, carretera de Astilleros y Puertas de Tierra) Dirección exterior: Puertas de Tierra (Niño Jesús), Acacias, Brunete y Ciudad de Santander trasladadas a Puertas de Tierra (Audiencia), carretera de Astilleros y Vicente Aleixandre.

Dirección interior: Tolosa Latour 1, Tolosa Latour 2, Juan Ramón Jiménez, avda. Andalucía (trasladadas a avda. Sanidad Pública, carretera de Astilleros y Puertas de Tierra) Dirección exterior: Puertas de Tierra (Niño Jesús), Acacias, Brunete y Ciudad de Santander trasladadas a Puertas de Tierra (Audiencia), carretera de Astilleros y Vicente Aleixandre. Línea 3. Plaza España-Barriada de la Paz-Puntales. Dirección interior: Tolosa Latour 1, Tolosa Latour 2, Juan Ramón Jiménez, avda. Andalucía (trasladadas a avda. Sanidad Pública, carretera de Astilleros y Puertas de Tierra). Dirección exterior: Puertas de Tierra, Acacias, Brunete y Ciudad de Santander (trasladadas a Trocadero, carretera de Astilleros y San Severiano)

Dirección interior: Tolosa Latour 1, Tolosa Latour 2, Juan Ramón Jiménez, avda. Andalucía (trasladadas a avda. Sanidad Pública, carretera de Astilleros y Puertas de Tierra). Dirección exterior: Puertas de Tierra, Acacias, Brunete y Ciudad de Santander (trasladadas a Trocadero, carretera de Astilleros y San Severiano) Línea 7. Gta. Ana Orantes-Simón Bolívar. Dirección interior: Cuarteles, Comisaria y avda. Andalucía (todas ellas trasladadas a avda. Sanidad Pública, carretera de Astilleros y Puertas de Tierra).

Autobús interurbano

Línea M-010 y M-011. Cádiz San Fernando (Norte-Sur). De 15.30 horas a fin de servicio. Dirección interior: por avda. de la Constitución 1812, avda. Sanidad Pública, avda. de la Guardia Civil, ctra. De Astilleros a su recorrido habitual. Dirección exterior: desvío por ctra. de Astilleros, Sanidad Pública, c/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

Para el resto de afecciones a líneas del servicio de transporte interurbano puede consultar la web del Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz.

Sábado 27 de septiembre

Autobús urbano

Línea 1. Plaza de España-Cortadura (de 15.30 horas a fin de servicio). Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual. Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual. Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual. Línea 2. Plaza de España- Puntales-Loreto. (de 15.30 horas a fin de servicio). Dirección interior: desvío por avda. de la Guardia Civil, carretera de Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual. Dirección exterior: desvío por Cuesta de las calesas, ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

Dirección interior: desvío por avda. de la Guardia Civil, carretera de Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual. Dirección exterior: desvío por Cuesta de las calesas, ctra. de Astilleros a su recorrido habitual. Línea 3. Plaza de España-Barriada de la Paz-Puntales. (De 15.30 horas a fin de servicio). Desvío en ambos sentidos por ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

Paradas afectadas

Línea 1. Plaza España-Cortadura (ambos sentidos). Cuarteles, Comisaria, avda. Andalucía, Puertas de Tierra y Renfe (todas ellas trasladadas a avda. Sanidad Pública y carretera de Astilleros).

Cuarteles, Comisaria, avda. Andalucía, Puertas de Tierra y Renfe (todas ellas trasladadas a avda. Sanidad Pública y carretera de Astilleros). Línea 2. Plaza España-Puntales-Loreto. Dirección interior: Tolosa Latour 1, Tolosa Latour 2, Juan Ramon Jiménez, avda. Andalucía (trasladadas a avda. Sanidad Pública, carretera de Astilleros y Puertas de Tierra). Dirección exterior: Puertas de Tierra (Niño Jesús), Acacias, Brunete y Ciudad de Santander trasladadas a Puertas de Tierra-Audiencia), carretera de Astilleros y Vicente Aleixandre.

Dirección interior: Tolosa Latour 1, Tolosa Latour 2, Juan Ramon Jiménez, avda. Andalucía (trasladadas a avda. Sanidad Pública, carretera de Astilleros y Puertas de Tierra). Dirección exterior: Puertas de Tierra (Niño Jesús), Acacias, Brunete y Ciudad de Santander trasladadas a Puertas de Tierra-Audiencia), carretera de Astilleros y Vicente Aleixandre. Línea 3. Plaza España-Barriada de la Paz-Puntales. Dirección interior: Tolosa Latour1, Tolosa Latour 2, Juan Ramón Jiménez, avda. Andalucía (trasladadas a avda. Sanidad Pública, carretera de Astilleros y Puertas de Tierra). Dirección exterior: Puertas de Tierra, Acacias, Brunete y Ciudad de Santander (trasladadas a Trocadero, carretera de Astilleros y San Severiano).

Autobús interurbano

Línea M-010 y M-011- Cádiz San Fernando (Norte-Sur) (de 15.30 horas a fin de servicio). Dirección interior: por avda. de la Constitución 1812, avda. Sanidad Pública, avda. de la Guardia Civil, ctra. de Astilleros a su recorrido habitual. Dirección exterior: desvío por ctra. de Astilleros, Sanidad Pública, c/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

Para el resto de afecciones a líneas del servicio de transporte interurbano puede consultar la web del Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz.