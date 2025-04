Miguel Sebastián habla sobre las causas del apagón: "La red se sobrecalentó por exceso de oferta"

El apagón del pasado lunes 28 de abril sigue con muchas preguntas en el aire y pocas respuestas. Las voces expertas que lanzan hipótesis sobre las causas se amontonan. Una de ellas, el exministro de Industria, Miguel Sebastián, que ahora es profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Entre las explicaciones dadas por el Gobierno están los 15 gigavatios que se perdieron durante cinco segundos de la red. Una "desaparición súbita" que provocó el colapso de todo un país.

Pese a que aún no existen muchas certezas, sí que se se van conociendo más detalles de cómo funciona la red eléctrica. Miguel Sebastián, exministro de Industria, explicó a La Sexta que el sistema eléctrico puede tener fallos por exceso de oferta, no solo por demanda alta. Esta es una de las principales hipótesis que se están barajando. "No me podía imaginar que esto sucediera. Y no me gustaría estar en la piel de los responsables políticos y técnicos", confesó.

El jefe de Operaciones de Red Eléctrica Española (REE), Eduardo Prieto, apuntó a una "desconexión de generación" fotovoltaica en el suroeste peninsular a las 12:33 que desencadenó la caída de toda la red peninsular. “El sistema no fue capaz de sobrevivir”, declaró. Miguel Sebastián, en su intervención en televisión, señaló en esta dirección. Según voces expertas consultadas por este, "hay un mecanismo por el cual si hay una sobretensión en la red de alta tensión, las centrales conectadas se desconectan automáticamente".

¿Por qué razón se desconectan estas centrales? "Para evitar que el sobrecalentamiento pueda afectar a las máquinas y a las turbinas. Y eso creo que fueron los famosos 15 gigavatios que cayeron de repente. La cuestión es saber por qué ocurrió esto", manifiesta el exministro de Industria. Pese a que llama a no realizar conjeturas, Miguel Sebastián sí que compartió las opiniones de los expertos consultados. Estos también apunta que por la hora a la que se produjo el apagón, a las 12:33, el problema fue más de oferta que de demanda. "La gente cree que solo se sobrecalienta la red cuando hay un exceso de demanda, más gente que quiere electricidad de la que hay. No, también se puede dar que, si hay un exceso de oferta, se puede sobrecalentar", aseveró.

Las localidades más afectadas de la provincia estuvieron más de 20 horas sin suministro eléctrico. Las más afortunadas, cuatro horas y media. Esta cifra en sí ya es suficiente para colapsar el sistema de la manera que lo hizo. Sin embargo, la de casi un día sin acceso a luz, trae verdaderos problemas para el mantenimiento de alimentos y para la higiene de la población. De igual modo, el momento del regreso de la luz generó algunos incidentes por la subida de tensión.

Fecha y hora de recuperación de electricidad Municipio Fecha Hora estimada Alcalá de los Gazules 29 abril 04:00h. Alcalá del Valle 29 abril 09:00h Algar 29 abril 07:45h Algeciras 28-29 abril 17:00h a 08:00h Algodonales 29 abril 09:00h Arcos de la Frontera 29 abril 07:40h Barbate 29 abril 06:00h Benalup-Casas Viejas 28 abril Sin hora exacta Benaocaz 29 abril Sin hora exacta Bornos 29 abril 05:00h Cádiz (capital) 28 abril 21:00h Castellar de la Frontera — Sin información Chiclana de la Frontera 28 abril 21:00h. Chipiona 29 abril 07:40h. Conil de la Frontera — Sin información El Bosque — Sin hora exacta El Gastor 29 abril Pasadas las 09:00h El Puerto de Santa María 29 abril 19:00h Espera — Sin hora exacta Grazalema — Sin hora exacta Jerez de la Frontera 28-29 abril 17:00h Jimena de la Frontera — Sin hora exacta La Línea de la Concepción 29 abril 03:00h Los Barrios 29 abril 03:30h Medina Sidonia — Sin información Olvera 29 abril Muchas horas sin luz Paterna de Rivera — Sin información Prado del Rey — Sin información Puerto Real 28 abril 16:20h y 18:00h Puerto Serrano — Sin hora exacta Rota 29 abril 02:30h San Fernando 29 abril 03:30h San José del Valle — Sin hora exacta San Martín del Tesorillo — Sin información San Roque 29 abril 04:00h - 04:40h Sanlúcar de Barrameda 29 abril 02:30h Setenil de las Bodegas 29 abril 05:22h Tarifa 29 abril 09:00h Torre Alháquime — Sin información Trebujena — Sin información Ubrique 28 abril 18:00h Vejer de la Frontera 29 abril 06:00h Villaluenga del Rosario — Sin hora exacta Villamartín 29 abril 05:00h Zahara de la Sierra 29 abril 09:00h

La ayuda de Marruecos fue vital para que en Cádiz y otras zonas del sur de España llegara antes la luz. El país vecino conectó su conexión submarina con nuestro país para suministrar de energía, acudiendo así a la petición de ayuda de Red Eléctrica Española. Pese a que el país recupera la normalidad, el caos ferroviario vivido todavía deja ciertas secuelas en algunos servicios. Por ejemplo, hoy mismo el primer Alvia de Cádiz a Madrid no ha podido salir de la capital gaditana. Los pasajeros han sido transportados en un Media Distancia hasta Sevilla y desde allí han tenido que volver a esperar para ser montados en alguna alternativa que les trasladase hasta Madrid.