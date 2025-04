Encerrada en un ascensor por el apagón en Cádiz: "Lo peor fue escuchar que era nacional y pensar que tardarían en rescatarme"

Lucía fue una de las decenas y decenas de personas que se quedaron atrapadas en un ascensor en Cádiz en el momento del apagón masivo que paralizó a toda España. Cuando se montó y apenas unas segundos más tarde se quedó parado y sin luz el pequeño habitáculo que empezaba a elevarse, no podía imaginar que se trataba de lo que sería el inicio de una jornada histórica para todo el país, que durante horas lo dejaría sin electricidad, sin conexiones y sin telecomunicaciones. "Menos mal que me vieron coger el ascensor porque automáticamente llamé por teléfono para avisar y no daba señal, lo cual me extrañaba, como tampoco funcionaba el sistema de emergencias del ascensor, la campanita amarilla, aquello se paralizó por completo", narra.

En menos de un minuto la persona que la vio tomarlo le preguntó cómo estaba y, para su tranquilidad, le comentó que tenían localizada la llave del ascensor. "¿Dónde estás?", le cuestionaban, pues cada vez eran más los trabajadores del edificio de oficinas que se acercaban para comprobar si había quedado alguien atrapado. "No sé si en la planta baja o la primera, acababa de arrancar", gritaba a través de las férreas puertas metálicas que la separaba de la luz, pues dentro de la cabina tenía operativa la linterna del móvil. Así empezó a correr el tiempo, que no fue demasiado, afortunadamente, "unos cuarenta minutos", para lo que podía haber sido. "Cuando introdujeron la llave del ascensor y tras varias maniobras pudieron abrir y vieron que estaba atrapada entre dos plantas, como sospechaba, así que la cosa se complicaba", comenta. Más aún cuando fueron conscientes de que no se trataba de ningún corte de luz exclusivamente del edificio, de la calle o del barrio, justo cuando a una empleada le vino un pico de conexión a través de su móvil e informó de que "esto parece que es un apagón nacional, alcancé a oír, por lo que me temí lo peor, que mucha gente estaría como yo y que tardarían en rescatarme". Al rato escuchó "que si no lo lograban, tendrían que llamar a Bomberos".

Salvó la situación que no era la primera vez que esto sucedía en este edificio ubicado en el centro de Cádiz, por lo que supieron cómo actuar ante la falta de respuesta al otro lado del teléfono de la empresa encargada del servicio del ascensor debido a la insólita ausencia de conexiones telefónicas. "Se llevaron un buen rato viendo cómo podían terminar de abrir la puerta, no sé muy bien qué estaban haciendo, pero sí oía que al menos querían abrir aquello para que entrara el aire en la cabina, y que ya lo habían hecho anteriormente, lo cual me tranquilizaba". Y en esas trabajaron hasta que finalmente lo consiguieron, tras lo que apagaron el cuadro eléctrico del edificio, aguantaron las puertas a ambos lados por seguridad, y ya pudo salir por el hueco superior del habitáculo del ascensor, el único tramo que asomaba por la primera planta. "Al conseguir salir me dijeron: que sepas que te has quedado atrapada en un momento histórico, parece que ha sido en parte de Europa, ahora mismo debe haber miles de personas como tú". Y así fue.