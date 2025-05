Miguel Saldaña, cirujano plástico, juzga la nariz de Lucas: "Debe haber algo más"

El cantante Lucas González, del dúo Andy & Lucas, lleva meses en el ojo del huracán debido a su cambio físico. Hace un tiempo, los seguidores del artista gaditano vieron que su rostro se veía de manera diferente a lo que habían conocido previamente, al principio, el cantante se negaba a reconocer que se hubiera hecho algún retoque estético, pero el tiempo puso cada cosa en su lugar y tras un cambio muy evidente en su nariz, González tuvo que admitir que había pasado por el quirófano.

No han sido tiempos fáciles para el artista y es que desde entonces los memes y especulaciones acerca de lo que le había pasado en la nariz han copado miles de conversaciones en todo el país y muchos titulares en la prensa. Lucas aprovechó su última visita a El Hormiguero para hablar del problema que había tenido y desmentir aquello de lo que se le acusaba. "Se han escrito cosas de drogas, cosas que son maquiavélicas… Voy a contar que me hice una cosa estética en la nariz. Ha sido totalmente culpa mía porque no hice caso a los médicos, me quitaba las gasas fuera de momento, no me puse las cremas ni las pomadas cuando me las tenía que poner…", afirmaba el cantante visiblemente emocionado.

Lucas González en su intervención en este programa de televisión dejó claro que debía esperar un tiempo para poder volver a pasar por el quirófano, ya que la cirugía previa tenía que sanar y una vez estuviera todo correcto podría operarse de nuevo y tener un aspecto diferente. Hace un par de meses, el gaditano adelantó que el procedimiento que iba a llevarse a cabo en el mes de abril se había retrasado hasta el mes de octubre debido a que no había cicatrizado del todo la nariz.

El tema parecía zanjado, Lucas habría aceptado su aspecto actual y los seguidores le dan más importancia a la música que al estado de la nariz del cantante, aunque todo ha vuelto a resurgir debido a las declaraciones que ha hecho un afamado cirujano plástico de Sevilla. Miguel Saldaña es un cirujano plástico muy reconocido que tiene su consulta médica en la capital hispalense aunque es natural de Salamanca. El médico ha aprovechado la plataforma de TikTok para comentar el resultado de la nariz de Lucas González tras su paso por el quirófano.

"Creo que tiene que haber algo más que simplemente no haber seguido los consejos postoperatorios. La nariz es dramática, catastrófica y el simple hecho de no generar los cuidados no suele provocar un daño tan importante", explica el doctor Saldaña en uno de sus vídeos. Muchos se preguntan que cómo se podrá arreglar semejante desastre y el médico afirma que la solución es complicada aunque añade que le falta información. "Un problema de mala cicatrización, un problema de mala circulación, problema de toxicidad local... no sé exactamente a qué se debe eso, pero el resultado es francamente dramático y muy difícil de reconstruir", concluye el doctor.