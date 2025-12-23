María Lo, chef gaditana, prepara un plato principal ideal para Navidad: "No es complicado ni caro"

Elegir el plato principal de Navidad no siempre es sencillo. Se buscan recetas tradicionales y que luzcan en la mesa, pero que no disparen el presupuesto ni que suponga estar muchas horas en la cocina. Con esa idea en mente, la chef gaditana María Lo ha compartido una receta que cumple con todo: "No es complicada ni cara", asegura. Se trata de una carne rellena jugosa, con salsa y guarnición de patatas y chalotas, pensada para cuatro personas y elaborada con ingredientes fáciles de encontrar.

Ingredientes para 4 personas

Para el relleno:

600 g de cabecero de lomo de cerdo

170 g de pechuga de pollo de campo picada

5 orejones

50 g de panceta ibérica (o jamón)

40 g de foie micuit en cubos

20 g de piñones

Sal

Pimienta

Tomillo

Aceite de oliva virgen extra

Para el sofrito y la salsa:

1 cebolla grande

2 zanahorias medianas

1 puerro

250 g de caldo de huesos o de carne

100 g de vino manzanilla

100 g de vino oloroso

1 vaso de agua

Sal

Aceite de oliva virgen extra

Para la guarnición:

12 patatas baby

12 chalotas

3 dientes de ajo

50 g de mantequilla

Sal

Pimienta

Tomillo fresco

Romero fresco

Preparación paso a paso

Lo primero es limpiar el cabecero de cerdo del exceso de grasa y abrirlo en forma de libro, de manera que quede como un filete largo de aproximadamente un centímetro de grosor. Se salpimenta ligeramente y se reserva.

A continuación, se prepara el relleno. En un bol se mezclan la pechuga de pollo picada, los orejones troceados, la panceta ibérica, el foie micuit cortado en dados pequeños y los piñones. Se añade tomillo, sal y pimienta negra recién molida y se mezcla bien con la mano hasta obtener una masa homogénea.

Ese relleno se extiende sobre la carne en una capa uniforme de medio centímetro. Se enrolla con firmeza, presionando bien, y se ata con cuerda o brida alimentaria para evitar que se abra durante la cocción. Se reserva.

En una olla amplia se añade un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y, a fuego medio alto, se marca la carne por todos los lados hasta que quede bien dorada. Se retira y se reserva.

En el mismo aceite se sofríe la cebolla picada con una pizca de sal. Se cocina a fuego medio bajo durante unos 15 minutos, hasta que esté dorada. Se incorporan la zanahoria y el puerro picados muy finos y se cocina unos 10 minutos más.

La carne vuelve a la olla, se sube el fuego y se añaden la manzanilla y el oloroso. Tras dejar reducir unos minutos el alcohol, se incorpora el caldo y el vaso de agua, se rectifica de sal y se tapa. Se cocina a fuego medio bajo durante unos 45 minutos, dándole la vuelta cada 15 minutos, hasta que el interior alcance unos 55 ºC.

Mientras tanto, se cuecen las patatas baby con piel y las chalotas enteras en agua con sal hasta que estén tiernas. Se escurren y se reservan.

En una sartén, se derrite la mantequilla con el ajo picado. Se añaden las patatas y chalotas, se salpimentan y se aplastan ligeramente para dorarlas por ambos lados. Al final se incorporan el tomillo y el romero picados.

Para la salsa, se cuela el sofrito, separando el líquido de las verduras. Estas se trituran añadiendo poco a poco el caldo hasta lograr una salsa fina.

La carne se deja reposar, se retira la cuerda y se corta en lonchas de medio centímetro. Se sirve con la guarnición y abundante salsa.

Esta es la propuesta de María Lo para estos días festivos en los que la comida cobra especial importancia y tantas personas se reúnen en una mesa para disfrutar de la Navidad.