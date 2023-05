El inquietante mensaje de Alejandro Sanz: "Estoy triste y cansado. A veces no quiero ni estar"

El cantante Alejandro Sanz ha confesado en sus redes que no está bien. En su cuenta de twitter ha compartido con sus seguidores que no está bien y que quiere decirlo, que está triste y cansado, aunque no ha desvelado el motivo de su estado físico y mental.

Un mensaje inquietante y muy preocupante para sus fans y todas las personas que le quieren, en el que también ha aprovechado para tender un abrazo virtual a quienes también están pasando por un momento complicado.

Estas han sido sus palabras: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".

La confesión del cantante que se encuentra de gira por Latinoamérica se ha vuelto viral y está generado un aluvión de mensajes de ánimo tras mostrarse más vulnerable que nunca. De hecho, sus seguidores han agradecido su sinceridad y le han enviado mensajes de ánimo como estos: "Nos gusta tu música y nos encanta la persona. Hay que ser valiente para decir esto pero sabes que ayudas a mucha gente. Mucho ánimo, sabes que en el Bernabéu te esperamos siempre y ojalá que hoy podamos darte una alegría"; "Alejandro, que sepas que eres persona generosa y de gran talento, y has contribuido de forma muy positiva a la vida de muchos de nosotros (yo te admiro y me encanta escuchar tus canciones). Mucho ánimo" o este, en alusión también a su proclamación de Rey Mago en Cádiz: Querido @AlejandroSanz, el amor todo lo puede !!! Cierra los ojos y trae a tu mente tu familia, tus fans, los queridos que han partido, las causas que ayudas , cuando fuiste rey mago .. recuerda es la fuerza del corazón , date tu tiempo y vuelve a encontrarte, te queremos".