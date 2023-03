El discurso de Alejandro Sanz para Cádiz al ser reconocido como hijo predilecto de la provincia: "No necesito nada más, ustedes me tienen ya"

"Se le ha olvidado que también soy rey mago de la ciudad de Cádiz". Así ha empezado Alejandro Sanz su discurso como hijo predilecto de la provincia, que le han otorgado este lunes junto a a Lola Flores, a título póstumo y rodeado de otros gaditanos y gaditanas que han recibido las medallas en la celebración del Día de la provincia. Bromeaba el artista con la ristra de reconocimientos que se le ha entregado en esta tierra, en la capital gaditana, en Alcalá de los Gazules, en Algeciras, en Andalucía,...

Por eso hoy, Sanz ha apostado por "normalizar este amor" y que "ya no sea ni noticia". "Yo no necesito ser hijo predilecto para ser el que más disfruta presumiendo de lo suyo"; yo señoras y señores no necesito nada, ustedes me tienen ya, he viajado solo para decírselo", ha seguido el discurso lleno de esa admiración a esta tierra. "Mira por donde me dieron una excusa para volver a vernos".

Alejando ha agradecido desde el fondo de su alma esta formalidad, "este lujo de ser hijo predilecto , pero yo me siento más privilegiado que predilecto", ha manifestado cuando ha subido al atril a hablar en nombre de todos los premiados. "Ser predilecto es muy bonito pero ser privilegiado es una cosa que uno elije y es lo que lo convierte en una especie de pirueta de la vida, una auténtica pasada", se expresaba pidiendo que a partir de ahora los reconocimientos sean "para aquellos que se mueren por ser reconocidos y que se lo merecen". "No necesito nada más, ustedes me tienen ya".

Así, el cantante ha recordado que dentro tiene un niño "corriendo por las calles de Alcalá de los gazules y de Algeciras, un niño arrecio bañándose al atardecer en la playa de Valdelagrana, de Barbate, del Rinconcillo, de Sanlúcar; un niño viajando en coche recorriendo las ventas de la provincia y un niño que cada febrero le explica a sus amigos al otro lado del Atlántico el significado del Carnaval, haciendo cantera".

"Yo solo muero por sentir que tengo el privilegio de que aquí se formó todo lo mío. Mis padres, mis abuelos, mis hermanos, mis tíos,... Todo lo demás son papelillo de colores, me encantan, pero soy más de momentos todo esos que me hicieron ser quien soy, los que me cimentaron por dentro.

Gracias a todos a y todas, de todos los partidos, de todos los credos, de todos los equipos, de todos los sueños, los cielos , los cuerpos, No necesito nada. Yo solo siento por ti, Cádiz y su provincia, el más hondo de los agradecimientos.

Lo mejor de todo es que mira por donde encontré una excusa para venir a vernos y ahora cuando me vaya, tú seguirás viniendo conmigo, porque no hay acto solemne que me obligue a mayor compromiso que quererte como yo te quiero. Sin mentiras, sin adornos, sin grandes aspavientos. Cádiz, repito, es predilección, no privilegio

Te quiero sin ojana, sin locura, sin ay ay ay, sin nada de eso. Te quiero de forma cercana, sencilla, profunda, de cerca y de lejos. No tiene nada que ver contigo, soy yo esto es así, que me gusta como nos queremos. viva Cádiz , viva Cádiz y su provincia, viva Cádiz como universo".

Mención especial para Lola Flores

El artista, que ha felicitado a la ciudad de Cádiz por ser sede del Congreso Internacional de la Lenga Española en pocos días, se ha sentido feliz por esta "muy bien acompañado por compañeros y compañeras que reconoce esta bendita tierra", "abanderados ejemplares de nuestra sociedad".

Sanz ha querido tener una mención especial para Lola Flores, de la que fue amigo y pudo disfrutar momentos con ella, "bohemiadas con Lola en estado puro", el tiempo que le dejaron. "Es una fantasía compartir este día con ella", ha dicho. "No hay palabras para describirla y sin embargo, todas los palabras bellas le quedaban como los sombreros, perfectos. Te echamos de menos", ha manifestado en presencia de Rosario Flores.