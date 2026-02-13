Guía práctica para el Carnaval de Cádiz 2026: transportes público, aseos gratuitos, dónde aparcar y ubicación de los escenarios

Un coro canta en el barrio de La Viña durante el segundo Sábado de Carnaval de 2025

Cádiz está preparada para vivir su semana grande. El Carnaval de Cádiz 2026 llenará el casco histórico de coplas, disfraces y miles de personas dispuestas a disfrutar tanto del día como de la noche en la calle. Con esa previsión de afluencia, el Ayuntamiento activa un amplio dispositivo especial para reforzar el transporte público, habilitar aseos gratuitos, ordenar el aparcamiento y distribuir los principales escenarios por el centro. Esta es la guía práctica para no perderse y evitar complicaciones.

Transportes públicos

El Ayuntamiento pondrá en marcha un Plan Especial de Tráfico durante toda la semana de Carnaval. La recomendación es clara: dejar el coche en casa siempre que sea posible y optar por el transporte público.

La experiencia de otros años demuestra que el acceso al casco histórico se complica en las horas punta, especialmente los fines de semana. Por eso se reforzarán los servicios de trenes de Cercanías y las líneas metropolitanas de autobuses, con especial atención a la Bahía y a Sevilla.

Para consultar horarios concretos y planificar el desplazamiento, estos son los servicios que contarán con información detallada:

Se recomienda revisar los horarios con antelación, especialmente en las jornadas de mayor afluencia.

Dónde aparcar en Carnaval

Para quienes opten por acudir en vehículo privado, la ciudad contará con 11.770 plazas de aparcamiento entre parkings del casco antiguo y extramuros.

En el centro histórico se concentran unas 3.900 plazas repartidas en doce estacionamientos, mientras que en extramuros hay 7.870 plazas en diecisiete parkings.

La Policía Local desplegará un dispositivo específico en los accesos a la ciudad, con posibles desvíos y regulaciones puntuales según la evolución del tráfico.

Refuerzo de plazas para residentes

La Empresa Municipal de Aparcamientos (EMASA) habilitará hasta el 24 de febrero 165 plazas para residentes en el entorno de la Plaza de Sevilla, en la zona de Adif.

A ello se suman otras 185 plazas para residentes en la avenida de Astilleros, en el tramo más próximo al casco histórico. En esa misma zona, 115 plazas funcionarán como zona azul rotatoria.

El aparcamiento junto a la muralla contará con vigilancia y quedará separado del itinerario peatonal hacia la carpa de Carnaval.

Zona azul y naranja

El perímetro del casco histórico combina el carril bici con la zona regulada de estacionamiento. En la zona azul, el tiempo máximo es de tres horas para favorecer la rotación.

Existen plazas reguladas en:

Campo del Sur

Concepción Arenal

Carlos Ollero

República Argentina

Plaza de la Hispanidad

Plaza de Sevilla (Aduana)

Avenida del Puerto

Avenida 4 de diciembre de 1977

Alameda Apodaca

La zona naranja, con preferencia para residentes, se sitúa en:

Avenida del Descubrimiento

Paseo Almirante Pascual Pery

Paseo Alameda Hermanas Carviá Bernal

Doctor Gómez Ulla

Paseo de Carlos III

Campo de las Balas

Duque de Nájera

Porlier

Avenida Campo del Sur, 26 al 42 (tramo)

Plaza de Sevilla (tramo incluye ADIF)

Avenida Astilleros (tramo naranja)

Escenarios y tablaos

En los difrentes escenarios y tablaos se darán citas las agrupaciones de Carnaval y también habrá conciertos y entretenimiento infantil

Plaza de San Antonio

Plaza de Candelaria

Calle de La Palma

Plaza de San Agustín

Plaza de San Francisco

Plaza del Mentidero

Plaza de la Catedral

Plaza de San Juan de Dios

Plaza de España

En estos espacios se desarrollará buena parte de la programación oficial, además de los tradicionales tablaos repartidos por el centro.

Aseos gratuitos

Uno de los refuerzos más visibles será el de los aseos públicos gratuitos. El dispositivo contempla la instalación de 153 WC portátiles distribuidos por distintos puntos del centro histórico.

A estos se suman ocho zonas de módulos de aseos conectados a la red de alumbrado, agua sanitaria y alcantarillado. Contarán con personal de limpieza durante las 1.045 horas previstas de apertura, lo que permitirá mantenerlos operativos durante prácticamente toda la fiesta.

Las ubicaciones de estos módulos son:

Plaza de San Juan de Dios

Plaza de la Catedral

Plaza de San Antonio

Plaza Fragela

Calle Guerra Jiménez

Calle Corralón

Plaza Mina

Plaza de España

Se trata de enclaves estratégicos, coincidentes con algunos de los puntos de mayor concentración de público.

Ubicación de la Carpa

Otro de los espacios clave del Carnaval de Cádiz 2026 será la tradicional Carpa del Carnaval, instalada un año más en la Plaza de Sevilla, frente a la estación de Renfe, una ubicación estratégica que facilita el acceso tanto a gaditanos como a visitantes que llegan en tren.

La superficie que supera los 6.000 metros cuadrados, volverá a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro de la fiesta, especialmente durante las noches y en las jornadas de mayor afluencia.

El recinto contará con ropero para los asistentes, un amplio número de aseos para evitar largas esperas, más de cien metros lineales de barras y una oferta variada de comida a través de distintos food trucks. Además, dispondrá de servicio de emergencias y un dispositivo de seguridad específico.

La Carpa se consolida así como uno de los espacios más concurridos del Carnaval, especialmente para quienes buscan música y ambiente tras una joranda intensa de carnaval.

Con este dispositivo, la ciudad encara el Carnaval con la previsión de una alta afluencia y con los servicios reforzados para que la fiesta transcurra con normalidad. Planificar el desplazamiento y conocer los puntos clave ayudará a disfrutar del ambiente sin contratiempos.