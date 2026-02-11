Refuerzo del transporte público para los Carnavales de Cádiz 2026

El Ayuntamiento de Cádiz pondrá en marcha un Plan Especial de Tráfico para la semana del Carnaval de Cádiz 2026, donde se recomienda a los ciudadanos la utilización del transporte público y evitar en la medida de lo posible el uso del vehículo privado para trasladarse a disfrutar de la fiesta, según se informa en un comunicado de prensa.

En cuanto al transporte urbano, habrá servicio ininterrumpido los dos sábados de Carnaval hasta enlazar con el servicio del domingo 15, en las líneas 1, 3 y 5. La línea 2 se incorpora a la línea 5 a partir de las 21 horashasta las 9 horas de los domingos 15 y 22.

Se ha previsto también un servicio especial de la línea 7 entre las 2:30 y las 6:15 horas las noches de los sábados 14 y 21 (madrugada del domingo día 15 y 22). Así, la primera salida será a las 2:30 horas desde la glorieta de Simón Bolívar y a las 2:50 horas desde la parada de Balneario.

Las paradas de los autobuses urbanos no modifican su ubicación salvo la línea 7 el sábado 14 y 21 y aquellas modificaciones provocadas por el desarrollo de la cabalgata o espectáculo final del Carnaval en Puertas de Tierra en los términos que se indican en cada uno de los días.

SÁBADO 14 DE FEBRERO:

La línea 1 prestará servicio durante toda la noche del día 14 al día 15 de febrero.

La línea 2 suspende el servicio y se incorpora a la línea 5, a partir de las 21:00 horas y hasta las 9:00 horas del domingo día 15.

La línea 3 prestará servicio durante toda la noche del día 14 al día 15 de febrero.

La línea 5 prestará servicio durante toda la noche del día 14 al día 15 de febrero.

Se ha previsto un servicio especial de la línea 7 entre las 2:30 y las 6:15 horas de la madrugada del domingo 15. Así, la primera salida será a las 2:30 horas desde glorieta de Simón Bolívar y a las 2:50 horas desde la parada del Balneario.

DOMINGO DÍA 15 DE FEBRERO:

Como consecuencia de la cabalgata por la Avenida se modifican las paradas y los itinerarios de los autobuses urbanos entre las 15.00 horas y hasta la finalización de todos los servicios. La línea 2 se incorpora a la línea 5 a partir de las 14:00 horas.

En cuanto a los cortes y modificaciones con motivo de la cabalgata magna, se realizarán cortes de tráfico en la Avenida principal en todos sus tramos (Avda Periodista Beatriz Cienfuegos, Avda Cayetano del Toro, Avda Ana de Viya y Avda de Andalucía). Los cortes de tráfico podrán comenzar aproximadamente a las 15:00 horas. Una vez finalizada la cabalgata, la apertura del tráfico irá restableciéndose progresivamente por tramos una vez acabados los trabajos de limpieza tras el paso de la misma. Dichos cortes de tráfico, afectarán a las líneas del servicio de autobuses urbanos e interurbanos del siguiente modo.

Transporte urbano:

Línea 1 Plaza de España-Cortadura: En los horarios de corte de tráfico, Se suspende el servicio por una gran parte de la avenida principal, discurriendo su itinerario por la Avenida de los Astilleros - Avenida de la Sanidad Pública – Avda de la Coruña – Avda Periodista Beatriz Cienfuegos. No modifica su parada actual término.

Línea 2 Plaza de España-Puntales-Barriada de Loreto: Se incorpora a la línea 5 a partir de las 14:00 h y no modifica su parada actual término.

Línea 3 Plaza de España-Barriada de la Paz-Puntales: No se incorpora a la Avenida y continúa por Avenida Astilleros. No modifica su parada actual término.

Línea 5 Plaza de España-Barriada de Loreto-Zona Franca: No modifica su itinerario ni su parada actual término.

Línea 7 Glorieta Ana Orantes – Simón Bolívar: tendrá su recorrido habitual hasta el momento del corte de circulación de la Avenida Principal, sobre las 15:00 h donde terminará su servicio.

Transporte interurbano:

Como consecuencia de la cabalgata por la Avenida principal se modifican las paradas y los itinerarios de los autobuses interurbanos entre las 15.00 horas y hasta la finalización de todos los servicios (circularán principalmente por los mismos itinerarios del servicio urbano). Se puede consultar la página web donde se ofrecerá información detallada del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz para el Carnaval 2026.

Se recuerda que los vehículos estacionados en la calle Retama y en otras zonas de la Avenida principal por las que discurre la cabalgata, deberán ser retirados por sus propietarios para poder llevar a cabo los trabajos de montaje y preparación, así como la instalación de las vallas de seguridad del recorrido.

LUNES 16 DE FEBRERO (LUNES DE CARNAVAL):

El servicio de autobús urbano contará con el horario habitual de cualquier día laborable.

SÁBADO 21 DE FEBRERO (SEGUNDO SÁBADO DE CARNAVAL):

La línea 1 prestará servicio durante toda la noche del día 21 al día 22 de febrero.

La línea 2 suspende el servicio y se incorpora a la línea 5, se incorpora a la línea 5 a partir de las 17 h.

La línea 3 prestará servicio durante toda la noche del día 21 al día 22 de febrero.

La línea 5 prestará servicio durante toda la noche del día 21 al día 22 de febrero.

Se ha previsto un servicio especial de la línea 7 entre las 2:30 y las 6:15 horas de la madrugada del domingo 22. Así la primera salida será a las 2:30 h desde glorieta de Simón Bolívar y a las 2:50 desde la parada del Balneario.

EL DOMINGO 22 DE FEBRERO (SEGUNDO DOMINGO DE CARNAVAL):

Debido a la gran afluencia de público a los actos celebrados en el barrio de la Viña y su influencia en el normal desarrollo de la circulación, la línea 2 no realiza la circunvalación del casco a partir de las 14:00h y se incorpora a la línea 5.

Como consecuencia del espectáculo final de Carnaval en las Puertas de Tierra, se modifican las paradas de las líneas 1 y 3 los itinerarios de los autobuses en horario aproximado entre las 17.00 h. y hasta la apertura al tráfico de la Avenida Principal una vez finalizado el espectáculo y los trabajos que fuesen necesarios.

Así, durante el corte de tráfico, la línea 1 discurrirá por Avda. Constitución de 1812 – Avda. Astilleros y la línea 3 por Glorieta de Lebón – Avda. Astilleros.

Bus interurbano y catamarán

La zona de estación de autobús metropolitano ubicada en la Avenida de Astilleros quedará vallada durante el sábado 14 y domingo 15 de febrero. El domingo 15 de febrero, como consecuencia de la cabalgata por la Avenida, se modifican las paradas y los itinerarios de los autobuses interurbanos entre las 15.00 horas y hasta la finalización de todos los servicios.

Como consecuencia del espectáculo final de Carnaval en las Puertas de Tierra, el domingo 22 de febrero se modifican las paradas e itinerarios de los autobuses interurbanos en horario aproximado entre las 17.00 horas y hasta la apertura al tráfico de la Avenida principal una vez finalizado el espectáculo y los trabajos que fuesen necesarios. Así, durante el corte de tráfico, discurrirán por Avda. Constitución de 1812 – Avda. Astilleros.

Autobuses discrecionales

Los aparcamientos de los autobuses discrecionales estarán disponibles, por un lado, en los antiguos Navalips (Zona Franca), y por otro, en el interior del muelle ciudad. Los autobuses discrecionales podrán entrar a la ciudad por la Avda. Periodista Beatriz Cienfuegos, bien a través de la CA-36 (Puente José León de Carranza) o a través de la CA-33 (Autovía de Cádiz- San Fernando). También podrán acceder a la ciudad por CA-35 (Puente de la Constitución de 1812). Los autobuses irán estacionando en los terrenos indicados siguiendo indicaciones de la Policía Local, y ahí quedarán aparcados hasta la hora de embarque de los usuarios.

Autobuses lanzaderas

Por otro lado, para evitar el colapso de las líneas del transporte urbano de la ciudad se van a habilitar tres autobuses lanzadera en Navalips para los usuarios del servicio discrecional de autobuses que proceden de otras localidades.

En cuanto a los aparcamientos de turismos, se ofertan un total de 11.770 plazas de los diferentes parkings de la ciudad, unas 3.900 plazas en los doce existentes en el casco antiguo de la ciudad y 7.870 plazas de los diecisiete parkings existentes en extramuros. Debido al incremento del tráfico por la afluencia de visitantes a la ciudad, la Policía Local establecerá un dispositivo especial de vigilancia en accesos a la ciudad de Cádiz, realizando aquellos desvíos o tareas de regulación de tráfico que consideren necesarios en cada momento.

Zona verde para residentes

La Empresa Municipal de Aparcamientos (EMASA) va a ubicar hasta el próximo 24 de febrero, 165 aparcamientos para residentes en las inmediaciones de la plaza de Sevilla en la zona de Adif. A ello se le van a sumar otras 185 plazas para residentes en la avenida de Astilleros en la zona más cercana al casco histórico, mientras que las 115 restantes en este espacio, van a ser rotatorias como zona azul. Este aparcamiento situado junto a la muralla además va a contar con vigilancia y va a estar separado del camino que lleva hasta la carpa de Carnaval. En un principio esa zona se iba a dejar como zona azul y toda la avenida de Astilleros como zona verde. Sin embargo, para potenciar el aparcamiento para los residentes y beneficiar a los vecinos de la zona, se ha decidido reajustar el modelo.

Renfe

Se podrá consultar la página web https://renfe.com donde se ofrecerá información el Plan Especial de RENFE para el Carnaval 2026.

Desde las 21 horas del sábado 14 quedará cerrada la pasarela peatonal que va hacia la estación de autobuses y hacia Puerta Tierra hasta las 05:20 del lunes 16. Como novedad, este año también quedará cerrado el acceso de la zona lado norte del nuevo vestíbulo con el mismo horario y fechas.

Taxis

Habrá refuerzo con 30 vehículos de taxis de San Fernando los días 14, 15, 20 y 21 desde las 22:00 horas hasta las 06:00 (ampliable según necesidades del servicio). Se habilitará la parada del bus turístico de la avenida Duque de Nájera junto Facultad de Empresariales como refuerzo de taxi dichos días y durante el horario indicado para facilitar la parada del servicio de taxi debido al aumento de vehículos disponibles. Además, los taxis de San Fernando utilizarán las paradas de Caja Nacional, Catedral y Mora.