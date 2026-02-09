Un total de 700 efectivos integran el dispositivo de seguridad para el Carnaval de Cádiz

La Junta Local de Seguridad para el Carnaval de Cádiz 2026 se ha reunido hoy lunes, 9 de febrero, en el Consistorio gaditano con la participación de la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, y el alcalde de la ciudad, Bruno García, y representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y Policía Local, para coordinar el amplio dispositivo de seguridad previsto con motivo de la celebración. El operativo conjunto integra a más de 700 efectivos entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, preservar el orden público y reforzar la seguridad vial durante los dos fines de semana festivos, según una nota de prensa enviada

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz espera que “toda la fiesta se desarrolle con normalidad”. “El carnaval es diversión, y ese es el objetivo, que todos los asistentes disfruten al máximo con moderación y responsabilidad sabiendo que los agentes de Policía Nacional y de Guardia Civil están ahí para mantener su seguridad”.

Por su parte, el alcalde de Cádiz ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, especialmente en materia de tráfico y consumo de alcohol. “El Carnaval es alegría, convivencia y disfrute, pero también debe ser responsabilidad, por lo que tenemos que insistir que si se va a conducir, no se puede consumir alcohol”.

Asimismo, ha animado también a hacer uso del transporte público, recordando que se refuerza el mismo y se dan alternativas suficientes para moverse por la ciudad con seguridad.

Más de 600 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado van a dedicar más de 600 agentes al dispositivo policial que garantice la tranquilidad de los asistentes al Carnaval de Cádiz, garantizando los derechos y libertades de los ciudadanos y proporcionando seguridad.

La Policía Nacional complementará sus efectivos de Seguridad Ciudadana propios de la Comisaría Provincial de Cádiz con UPR (Unidades de Prevención y Reacción) de El Puerto, Jerez y Algeciras. En total habrá 350 agentes uniformados y de paisano de todas las especialidades de la Comisaría Provincial, tanto en puestos fijos (vigilancia estática) como en movimiento (vigilancia dinámica).

Con la presencia de los agentes de la Policía Nacional se incrementará la seguridad ciudadana en zonas determinadas donde se produce aglomeración de personas, al objeto de evitar un riesgo para ellas y el aumento de los niveles de delincuencia. También se consigue atender más rápida y eficazmente a los perjudicados en la comisión de hechos delictivos y trasmitir una mayor sensación de seguridad entre los visitantes a Cádiz.

La Guardia Civil contará con refuerzos del resto de la provincia hasta sumar un total de 252 efectivos de diferentes servicios y especialidades.

De nuevo este año la Benemérita establecerá controles diurnos y nocturnos en las salidas de la ciudad para evitar que haya conductores que se desplacen bajo los efectos del alcohol y/o las drogas. El transporte público o la pernoctación en la ciudad son alternativas para evitar accidentes. Además, estos controles de tráfico se expanden a otras localidades de la provincia.

Dispositivo especial de la Policía Local

El dispositivo especial de la Policía Local de Cádiz permitirá contar durante los dos fines de semana con 125 agentes de la escala básica y ejecutiva (inspectores, subinspectores, oficiales y policías), lo que supone más del 90% de la plantilla. Prestarán servicio en turnos de 8 a 16 horas diarios.

Se prestará especial atención al tráfico en la ciudad, sobre todo en las horas punta de entrada y salida, así como los sábados y domingos. Igualmente, se reforzará la presencia policial durante el discurrir de la cabalgata del primer domingo y la Cabalgata del Humor del sábado 21.

Se instalarán controles preventivos de alcohol y drogas y, como en años anteriores, se realizarán pruebas a conductores de carrozas de cabalgatas y tractores de carrusel de coros.

El autobús urbano se reforzará con un servicio continuado en la noche de los dos sábados en las líneas 1, 3 y 5. La línea 7 cubrirá el horario nocturno de ambos sábados entre las 2:30 y las 6:15 horas de la madrugada desde Simón Bolívar y Glorieta Ana Orantes.

Asimismo, se contará con un refuerzo de 25 taxis procedentes de San Fernando los días 14, 15, 20 y 21 de febrero para atender las paradas de Caja Nacional, Antiguo Hospital de Mora y Catedral.

Para los autobuses discrecionales que lleguen a la ciudad (alrededor de 900 entre ambos fines de semana), se ha reservado espacio en el interior del muelle comercial y en el solar del antiguo Navalips, donde habrá un servicio de tres autobuses lanzadera para trasladar a los pasajeros hasta la plaza de Sevilla.

En materia de orden público, se montarán dispositivos en la plaza de San Antonio durante las diferentes actuaciones, así como en distintos barrios del interior de la ciudad y en la carpa, atendiendo todos los requerimientos que lleguen a la central (285 fueron realizados en 2025).

En el ámbito administrativo, personal no uniformado vigilará la venta ambulante ilegal y las barras y mostradores de los establecimientos autorizados.

El centro de coordinación de emergencias se ubicará, como el año pasado, en las Bóvedas de Santa Elena.

También se instalarán dos Puntos Violeta, atendidos por agentes especializados en Viogén, que se situarán en la calle Zaragoza durante las actuaciones en San Antonio y en la Plaza de Sevilla durante el horario de apertura de la carpa.