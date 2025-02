Aviso del alcalde de Cádiz de cara al Carnaval: "Si es para el botellón, mejor que no vengan"

Cádiz/Cuando se ultiman los preparativos para que arranque el Carnaval de Cádiz el próximo jueves 27 de febrero, el alcalde, Bruno García, volvió a enviar un mensaje: "Si es para el botellón, mejor que no vengan a Cádiz". Lo hizo después de que la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, anunciase el amplio y reforzado dispositivo policial y de emergencias acordado en el seno de la Junta Local de Seguridad para unas fiestas en las que se prevé una altísima afluencia de visitantes, por la coincidencia del 28 de febrero, Día de Andalucía, con el primer fin de semana de la fiesta grande gaditana.

El alcalde aprovechó para animar a visitantes y residentes a utilizar el transporte público, para informar de que existen unos Puntos Violeta para asistir a todas las mujeres que lo necesiten y, haciendo especial hincapié, para recalcar que va a haber controles de alcoholemia, "porque no queremos a ninguna persona conduciendo bajo los efectos del alcohol".

"A todos los que quieren venir para hacer botellón, que no vengan. Ese no es el Carnaval que nosotros queremos. Queremos un Carnaval de coplas y de disfrutar de nuestra tradición. Sinceramente, no vengan", insistió Bruno García. "Hay miles de sitios de España, miles de momentos para disfrutar de un botellón. Animamos a que vengan a quienes quieran disfrutar de nuestras coplas, de nuestra manera de vivir el Carnaval de Cádiz", añadió.

Sobre el cercado de la Catedral respondió a los periodistas que "nuestro planteamiento no es ejecutar ninguna medida coercitiva. Lo que estamos intentando es animar a que la gente [que no quiera disfrutar de las coplas] vaya a la zona de ocio del entorno de Renfe. Lo que va a haber en la Plaza de la Catedral es Carnaval. Las escalinatas generaban un espacio muy atractivo para sentarse. En el entorno están bastante satisfechos con esta medida extraordinaria para una situación extraordinaria. No queremos ver la Catedral como se ha visto en otras ocasiones. Y le hemos dado esta fórmula, que es la de proteger el monumento, proteger el espacio público, llevando el Carnaval a la Plaza de la Catedral y generando una alternativa en otro espacio, a otro tipo de Carnaval, que a mi no me gusta, pero que existe", dijo el alcalde, quien agradeció su labor a todas las personas implicadas en la seguridad de estas fiestas.

La subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, informó previamente del dispositivo de seguridad y emergencias especialmente ampliado que se desplegará con motivo de los Carnavales, no solo en la ciudad de Cádiz, sino en toda la provincia y más allá, sobre todo con vistas a la previsión del gran afluencia de visitantes por la coincidencia del 28-F, para garantizar unas fiestas seguras.

Cien policías diarios y hasta 350, en horarios punta

Blanca Flores hizo un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía, "que piensen en cuántas personas se implican por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Policía Local, de Renfe, de Carreteras, de Emergencias, de la Junta de Andalucía, del Consorcio de Transporte, para que el desarrollo de la fiestas goce de los parámetros de seguridad que requiere. Además, esto es posible, dijo la subdelegada del Gobierno, gracias a la colaboración de las administraciones.

Por parte del Cuerpo Nacional de Policía habrá una movilización de las UPR (Unidades de Prevención y Reacción) de Cádiz, de Jerez, de El Puerto y Algeciras; el Grupo Operativo de Respuesta de San Fernando y los fines de semana, de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Sevilla. La media de efectivos será de cien agentes diarios y se incrementará hasta 300 o 350 en los horarios punta. Se complementarán con efectivos de Seguridad Ciudadana, con refuerzos de radiopatrullas y habrá agentes uniformados y de paisano de la UDYCO [Unidad de Drogas y Crimen Organizado] y de la UFAM [Unidades de Atención a la Familia y Mujer] por todo el municipio, aunque también se reforzará en las ciudades que conforman la Bahía.

Un centenar de agentes de tráfico

Por parte de la Guardia Civil también habrá refuerzos y controles de alcoholemia, con apoyo de agentes del Subsector de Tráfico de Sevilla que pueden sumar hasta un total de cien efectivos diarios. "Se establecerán controles diarios nocturnos y diurnos en las entradas y salidas de la ciudad para disuadir o minimizar ese consumo de alcohol y de otras sustancias que en estos días suelen aumentar y que luego llevan a otros incidentes o situaciones no deseadas", avanzó la subdelegada del Gobierno en Cádiz.

Respecto a la movilidad en estos días, Blanca Flores también llamó al uso del transporte público. "En estos días es mejor dejar el coche en casa", dijo.

"Renfe ofrecerá 392.000 plazas en Cercanías y 359.000 en Media Distancia, con un incremento de un 206% en comparación con una oferta habitual. Los días festivos se seguirán implementando los servicios de trenes", agregó la subdelegada del Gobierno.

Se habilitará para emergencias el carril de mantenimiento del segundo puente

Se incrementarán los servicios de vigilancia en los accesos a la ciudad por los dos puentes y se habilitará el carril de mantenimiento por si tuvieran que utilizarlos los servicios de emergencias o de bomberos. Habrá también vigilancia distintos puntos kilométricos, en el nudo de Tres Caminos y en otros puntos de la provincia, y tanto los capataces, operarios, brigadas, jefes de operaciones y vigilantes estarán también en retén desde el hoy lunes, 24 de febrero, hasta la finalización de los Carnavales.

"Recomendamos que se haga uso de los Puntos Violeta y los espacios de encuentro en circunstancias de violencia de género", insistió Blanca Flores, quien anunció que se implementará la información sobre a qué números de teléfono se tiene que dirigir la ciudadanía en estos casos: el 016, además del resto : 091, 092, 112 y 062. La subdelegada recordó que también las farmacias atenderán a las mujeres que lo necesiten.

Por último, Blanca Flores informó de que el puesto de triaje que habitualmente estaba en la Puerta de Tierra, en la antigua Casa del Niño Jesús, se trasladará muy cerca, a las Bóvedas de Santa Elena.

"La coordinación de las administraciones es fundamental para que podamos vivir un Carnaval seguro con la colaboración de todas y todos", concluyó la subdelegada del Gobierno en Cádiz.