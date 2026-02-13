Cádiz se parapeta y se disfraza ante la llegada de la semana de Carnaval

Cádiz ha intensificado en esta semana los preparativos de cara a la fiesta grande de la ciudad. Los Carnavales 2026 llegan, oficialmente comenzaron ayer, y la capital gaditana se parapeta en algunas de sus zonas para evitar daños en jardines, fuentes y algunos edificios, ante la masiva presencia de público en las calles, al tiempo que de algún modo también se disfraza con la recuperada iniciativa de colocar figuras de dioses mitológicos sobre la muralla de la Puerta de Tierra.

Así, la muralla de acceso al casco histórico de Cádiz cuenta desde ayer con las figuras mitológicas del dios Baco, que ya se instaló el año pasado, y de la diosa Salacia, la novedad de 2026. Ambos presiden el monumento en lo que supone la recuperación de una tradición iniciada por el Ayuntamiento de Carlos Díaz en la década de los años 80 y que prosiguió unos años más hasta que se retiraron las distintas figuras mitológicas.

Así, para acompañar a la figura del dios Baco, que se recuperó desde el Ayuntamiento el pasado año, se ha elegido a la diosa Salacia, una figura de la mitología romana relacionada con el mar y esposa de Neptuno, un dato que se ha querido destacar como elemento crucial que ha marcado la historia y la identidad de la ciudad, según se informó desde el Ayuntamiento al anunciar su proceso de licitación.

La figura tiene unas medidas de siete metros de altura y nueve de largo. La escultura se ha instalado sobre una estructura metálica de 10 metros de largo, 2,5 de ancho y un metro de altura, que se fija mediante contrapesos en su interior para no dañar de ninguna forma el monumento evitando así tener que utilizar cualquier tipo de agarre físico y dañino a la estructura de la puerta de Tierra. La licitación contemplaba un importe máximo de licitación de 90.000 euros más IVA.

Figuras mitológicas en la Puerta de Tierra. / Lourdes de Vicente

Y mientras la ciudad se engalana, con estas esculturas y con el alumbrado extraordinario en algunas de sus calles, Cádiz se parapeta y protege, igual que en años anteriores, fuentes, jardines y edificios.

Entre ellos, la Catedral, cuya plaza suele ser epicentro por las noches de una gran concentración de jóvenes, vulgo botellona, y que desde el pasado año se protege con una gran valla que instala el Ayuntamiento y que rodea el primer templo de la ciudad.

Además, operarios municipales han retirado varios macetones en lugares donde se puede producir una concentración masiva de personas, así como algunos de los pequeños surtidores de agua para beber. También han rodeado con vallas fuentes públicas como las de San Juan de Dios y los jardines de las principales plazas de la ciudad, como Mina, Candelaria y la plaza de España.

Además, según informó ayer el Ayuntamiento mediante nota de prensa, el área de Medio Ambiente puso en marcha ayer y hasta el miércoles 25 de febrero un refuerzo de los servicios ordinarios de limpieza con motivo del Carnaval. El total de jornadas previstas destinadas al refuerzo extraordinario es de 1.284, que unidas a las 1.871 de los servicios ordinarios suman un total de 3.155.

Fuente vallada en la plaza de San Juan de Dios. / Lourdes de Vicente

Como en años anteriores, el plan de baldeo contempla la limpieza diaria del barrio de la Viña y el centro de la ciudad, así como los barrios de San Carlos, Santa María, Campo de Sur, Mentidero, El Balón y alrededores de la Caleta. Con este plan de baldeo se trata de garantizar la limpieza en todo el centro histórico, repartido en turnos de mañana y noche especialmente.

Los días que habrá más personal de refuerzo serán los domingos 15 y 22 de febrero. Estos mismos días también serán los que cuenten con más vehículos de refuerzo. Asimismo, se recuerda que en intramuros la recogida de residuos sólidos urbanos los dos domingos de Carnaval se realizará a partir de las 06.00 horas.

En el caso del vidrio se va a realizar recogida diaria de lunes a sábado. En los días próximos a cada fin de semana, y posteriores, se realizará una ruta por los alrededores del casco histórico y los puntos de mayor generación de residuos. Se reforzará a su vez la recogida del servicio puerta a puerta a los bares del centro histórico en ambas semanas, de lunes a sábado, reforzándose el equipo con un vehículo adicional en los días clave, posteriores y anteriores a cada fin de semana, con recogidas especialmente intensas los viernes, sábados y el lunes de Carnaval, festivo en la capital gaditana.

También se instalarán 153 WC portátiles en el centro histórico, así como 8 zonas de módulos aseos con conexiones al alumbrado, agua sanitaria y alcantarillado, dotados con personal de limpieza durante las horas de apertura.

Las zonas donde están ubicados los módulos aseos son las siguientes: plaza San Juan de Dios, plaza de Catedral, plaza San Antonio, plaza Fragela, calle Guerra Jiménez, calle Corralón, plaza Mina y plaza de España.