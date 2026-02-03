La borrasca Leonardo obliga a tomar medidas en Cádiz: los municipios donde ES-Alert enviará avisos por las lluvias

La llegada de la borrasca Leonardo ha obligado a la Junta de Andalucía a activar medidas excepcionales en buena parte del territorio, con especial atención a la provincia de Cádiz, donde se esperan precipitaciones muy intensas en las próximas horas.

Las condiciones climáticas extremas que se esperan en las próximas horas han llevado a que el Gobierno andaluz tome medidas excepcionales para la jornada del miércoles 4 de febrero.

Se ha decretado la suspensión de las clases presenciales en colegios e institutos de todas las provincias, excepto Almería, y a activar el sistema de avisos ES-Alert en los teléfonos móviles de la población en las zonas más expuestas.

El anuncio lo ha realizado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias celebrada en Sevilla. La principal decisión adoptada ha sido elevar a situación operativa 2 el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, ante lo que el propio Moreno definió como una situación meteorológica e hidrológica "extraordinaria".

Grazalema y Campo de Gibraltar, en el foco del temporal

En el caso de Cádiz, los avisos de mayor intensidad se concentran en la comarca de la Sierra de Grazalema y el Campo de Gibraltar, zonas que entran en nivel rojo por lluvias. Será en estos puntos donde la Junta enviará, a partir de las 20:00 horas de este martes, mensajes de alerta directa a los móviles mediante el sistema ES-Alert.

Los municipios de la Sierra de Grazalema que recibirán el aviso son: El Gastor, Benaocaz, El Bosque, Grazalema, Prado del Rey, Ubrique, Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra. Los del Campo de Gibraltar: Algeciras, La Línea de la Concepción, San Roque, Los Barrios, Tarifa, Jimena de la Frontera y Castellar de la Frontera.

Desde el Ejecutivo andaluz se ha insistido en que este sistema no es completamente exacto en su cobertura, por lo que el aviso podría llegar a personas que no se encuentren exactamente dentro de las áreas de máximo riesgo. Aun así, el mensaje busca reforzar la prevención y advertir de la necesidad de extremar la precaución.

Clases suspendidas y actividad limitada

La suspensión de la actividad presencial afecta a los centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria, que impartirán las clases de forma telemática. Según explicó el presidente, los centros cuentan con medios suficientes para mantener la enseñanza a distancia durante la jornada. Las universidades se rigen por sí mismas y podrán decidir qué hacer en cada caso. En el caso de la Universidad de Cádiz ha determinado, ya que no se impartirán clases durante el miércoles 4 de febrero.

Almería queda fuera, por ahora, de esta medida al no preverse lluvias ni vientos de riesgo, aunque la situación será evaluada a lo largo del día por si fuera necesario ampliar la suspensión.

Además, se ha decidido suspender este miércoles la actividad en los centros de día para personas mayores y personas con discapacidad en las provincias afectadas. También se recomienda a los ayuntamientos la cancelación de actividades deportivas al aire libre.

Evitar los desplazamientos

El presidente de la Junta de Andalucía ha pedido de manera directa a los andaluces, especialmente aquellas zonas que están en aviso rojo, que restrinjan la movilidad y eviten desplazamientos innecesarios. "La prevención y la anticipación son claves en situaciones como esta", subrayó.

Desde el Gobierno andaluz se ha movilizado a todo el personal del Infoca en las áreas de mayor riesgo, con apoyo de medios aéreos para la vigilancia de zonas inundables, y mantiene preparada a la Unidad Militar de Emergencias por si fuera necesaria su intervención.

La situación se volverá a evaluar este miércoles y no se descarta prorrogar las medidas si el temporal mantiene su intensidad.