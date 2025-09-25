Alejandro Sanz anuncia gira en España para 2026: ciudades, fechas y entradas de los conciertos

Alejandro Sanz estará de gira por España en 2026. La confirmación ha llegado este jueves y el artista estará con su nuevo proyecto '¿Y Ahora Qué?', un trabajo que ya gira por Latinoamérica, en los escenarios de distintas ciudades españolas a partir del mes de junio.

En este recorrido, Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, '¿Y Ahora Qué?', donde destaca por la sutileza emocional de 'Palmeras en el Jardín' —canción que marcó el inicio de esta nueva etapa—, pasando por ‘No Me Tires Flores’ junto a Rels B, ‘Hoy No Me Siento Bien' junto a Grupo Frontera, ‘El Vino de Tu Boca ’junto a Carín León o incluso con Shakira en 'Bésame', su tercer tema juntos que ha alcanzado récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países. Este nuevo álbum cuenta con nominaciones a Latin Grammys 2025 por: Grabación del Año por “Palmeras en el jardín”, Álbum del Año por ¿Y Ahora Qué?, Canción del Año por “Palmeras en el jardín” y Mejor Álbum Contemporáneo por ¿Y Ahora Qué?

Fechas y ciudades

Entre las primeras ciudades anunciadas no estará ninguna de la provincia de Cádiz, donde tiene varios reconocimientos como hijo predilecto y adoptivo y tiene una gran vicunlación, aunque los seguidores del artistas podrán disfrutarlo en Sevilla como localidad más cercana, donde abrirá la gira el 6 de junio. Serán en Andalucía donde también cierre gira de momento, con un concierto en Fuengirola el 24 de julio. Entradas estarán a la venta a partir del 9 de octubre en es https://www.alejandrosanz.com/events. Las fechas y lugares de los conciertos de 2026 son los siguientes:

06 JUN | SEVILLA | Estadio La Cartuja

12 JUN | GIJÓN | Parque Hermanos Castro

14 JUN | BILBAO | Bilbao Exhibition Centre (BEC)

17 JUN | MALLORCA | PRÓXIMAMENTE

20 JUN | MADRID | Riyadh Air Metropolitano

27 JUN | BARCELONA | RCDE Stadium

04 JUL | GRAN CANARIA | Granca Live Fest

09 JUL | MURCIA | Plaza de Toros

11 JUL | VALENCIA | Estadio Ciutat de València

18 JUL | A CORUÑA | PRÓXIMAMENTE

24 JUL | FUENGIROLA | Marenostrum Fuengirola

Sanz estuvo en Cádiz con dos conciertos en 2022 en el Nuevo Mirandilla y en 2023 en Concert Music Chiclana, como su última actuación de momento en la provincia de Cádiz.

Desde su debut en 1991 con 'Viviendo Deprisa' hasta su último disco de estudio 'SANZ', Alejandro Sanz se ha consolidado como uno de los artistas más reconocidos e influyentes del mundo. Con más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, todos sus álbumes han obtenido la categoría de Múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Alejandro Sanz es, además, el artista español con más premios Grammy en la historia, con un total de 22 Latin Grammy y 4 Grammy.

Con su más reciente trabajo discográfico, '¿Y Ahora Qué?', consolidándose como un éxito comercial masivo superando los 120 millones de streams en plataformas digitales a nivel global, Alejandro Sanz demuestra que su voz sigue más vigente que nunca.