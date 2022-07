Concierto Alejandro Sanz: "Si mañana se acaba el mundo, no importa, hoy estuvimos en Cádiz"

Alejandro Sanz ya es tan gaditano, que cuando le da por asomarse por esta tierra salta el levante. Así ocurrió hace nueve años en el Estadio Ramón de Carranza donde hasta se tuvieron que desinstalar las pantallas que flanqueaban el escenario, obstáculo que, afortunadamente, no se tuvo que salvar este viernes, en la primera de las dos citas que el Hijo Adoptivo de Cádiz tenía apalabrada desde hace dos años con su ciudad del alma, su “madre”, en el renombrado Nuevo Mirandilla. Distintos nombres de un estadio para, al fin, jugar en casa. Y de amarillo, en traje chaqueta amarillo, y señalando su atuendo "me han dicho que el amarillo".

Porque así se sintió el músico, con más o menos viento, en casa. Porque son estos aires gaditanos los que le van, los que le inspiran. Porque Cádiz No es lo mismo, como reza en el primer tema que canta tras la introducción musical de un concierto que empezó con 20 minutos de retraso pero arropado por miles de gargantas. Porque a los conciertos de Sanz, llegados a una edad, ya no se va a escuchar, se acude a cantar.

Que se lo digan, si no, a las seguidoras que desde hace una semana han hecho guardia en la puerta del campo de fútbol para conseguir el mejor lugar que les permitía sus localidades. O a las cientos de personas que calientan motores, y sangre, en los alrededores del enclave unas horas antes de que Alejandro Sanz cantara aquello de Lo que fui es lo que soy. Porque es así, como fue, como lo ven las seguidoras (y seguidores, que los hubo a cientos) por más que pasen los años, como aquel arrebatador y talentoso adolescente que en año 91 debutaba en el Teatro Andalucía de Cádiz.

Alejandro eterno, suspendido en el tiempo, cosiendo la banda sonora de muchas vidas que celebran con euforia la entrada, todavía en el amanecer del concierto, la entrada en escena de Dani Martín con quien Alejandro entona Desde cuándo.

Al exEl canto del loco lo nombró Alejandro un gaditano más, al músico y "a todos los que habéis venido de fuera, hoy todos sois gaditanos". "Si mañana se acaba el mundo, no importa, hoy estuvimos en Cádiz", nos rompe antes de continuar con su cancionero.

Un repertorio que sigue engordando con nuevos discos pero que –“a los mecenas hay que tenerlos contentos”, que dice el gran Miguel Ríos– se apoya en gran parte en los éxitos de toda la vida, en los himnos de su carrera. Que no son pocos.

Así, fue deshojándose en momentos más íntimos como ese ¿Lo ves?, al piano, que se conjugaban con los aires flamencos de Regálame la silla y El alma al aire a la vez que también rimaban a la perfección con las baladas de gama alta como Cuando nadie me ve o La fuerza del corazón.

También le cantó Sanz a su paraíso, Looking for paradise que no es otro que Cádiz. "Desde chiquitito, desde que tengo uso de razón y de emoción, Cádiz ha sido mi paraíso".

"Cádiz, a qué te beso?", amenaza para desatar la locura y los piropos. "No me hagáis llorar, no me seáis cabrones, que no sabéis lo que he soñado con esta noche" se confesaba el de Moratalaz que muere en el Mentidero. Por eso, cómo no, no podían faltar la más reciente Te canto un son, ¿un apunte del pregonero por Carnaval?, ¿si?, ¿no? Venga, Alejandro, no nos dejes con el Corazón partío...