Las primeras fans para el concierto de Alejandro Sanz en Cádiz hacen cola desde el jueves: "Es nuestra afición"

Alejandro Sanz cantará por fin en Cádiz después de dos años de demora por el covid. Las citas, porque serán dos, que se anunciaron para julio de 2020 en el estadio Ramón de Carranza- que ahora es el Nuevo Mirandilla- se producirá este viernes y sábado, 8 y 9 de julio, y hay seguidores del artista que no han querido perder la oportunidad de estar en primera fila en el concierto más esperado del verano.

De hecho, ya hay un grupo de seguidoras que están guardando cola a las puertas del estadio gaditano. Aún no saben por qué puerta será el acceso concreto de sus entradas, que lo dicen unas 48 o 24 horas antes recordaban, pero como en otros conciertos estarán organizadas para seguir en su posición. "Por cierto, ¿tienes unas hojas? Es para apuntar los nombres de los que estamos y los que van llegando", pedía Paula, una profesora de San Fernando que trabaja en Canarias, que defiende su afición. "Aquí todas trabajamos, no estamos en paro, ¿si no cómo me iba a pagar las entradas? Pero estoy de vacaciones y las utilizo para ir a conciertos de Alejandro Sanz igual que otros lo hacen para viajar", manifestaba junto a sus compañeras.

Varias casetas de campaña -que también han servido para alguna espera para comprar localidades del Falla, confiesan-, sillas de playa, cereales y leche para desayunar,... Desde el jueves un primer grupo está haciendo turnos y este lunes se ha unido otro, un total de 20 personas que en su gran mayoría tienen entradas para los dos días del espectáculo del que es hijo adoptivo de Cádiz y predilecto de Andalucía. "Las que tienen sólo para el sábado nos seguirán guardando la cola", explica con detalle y con la experiencia de quien ya es una veterana en esto de las colas para hacerse con el sitio más codiciado, justo delante de la valla. "Esperamos un conciertazo más y disfrutarlo debajo del micro", decían con ilusión Paula, Macarena de Sevilla, Inma de Córdoba, o Tatiana y Noelia de Murcia.

Estas jornadas no les pesan, aseguran. El grupo se conoció haciendo colas y para ellas estos ratos entre amigas son una parte importante que ha hecho que crezca su afición. "Además nos están tratando muy bien en Cádiz. Los de seguridad del estadio vienen a preguntarnos por la noche y del juzgado nos han comentado que nos pongamos un poco más para el lado por la entrada a las sedes".

"Más de cien conciertos"

Ya han perdido el cálculo de cuántos conciertos de Alejandro tienen a sus espaldas. "No sé.. uff más de cien. Sólo en la gira Paraíso creo que hice más de veinte". "Yo iba a Moratalaz en sus inicios", comentaba Macarena. "Imagina". Ninguna pertenece a ningún club de fans oficial pero han podido conocer en su ídolo en alguna ocasión. Algunas han llegado a Cádiz directamente desde Fuengirola, último concierto de Sanz, que tampoco se han perdido.

Sanz ha regresado a los escenarios de España con un nuevo espectáculo en el que repasa sus grandes éxitos y los temas incluidos en 'SANZ', su nuevo álbum de estudio. "Quiero que sea un viaje musical de discos y canciones que llevo mucho tiempo sin cantar además de mi nuevo proyecto. Quiero que sea una experiencia preciosa para la gente", decía la artista en la presentación de la gira el pasado mes de marzo.