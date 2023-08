Tamara Falcó e Íñigo Onieva disfrutan de la gastronomía de la provincia de Cádiz

En la mesa les acompañaban Manuel Falcó y Amparo Corsini, hermano de Íñigo y su esposa.

La vinculación de Laza con la hostelería le viene de sangre. Su padre, Manuel Laza, era el dueño de Los Timbales, un referente del Campo de Gibraltar. Luis Miguel optó por estudiar Magisterio y llegó a ejercer, no obstante, su verdadera vocación se encontraba en los restaurantes, por lo que decidió arriesgarse y construir El Guadarnés en el local del bar familiar Los Perales. "Invertí mucho dinero, pero estaba seguro de lo que hacía", declaraba a Cosas de comé.

La idea de Laza era montar "un restaurante en el que se cuidara el servicio y la materia prima, a mi estilo". Fue pionero en la conciliación familiar y estableció no abrir los domingos, una decisión que mantiene en la actualidad. "La gente se ha acostumbrado, pero lo hicimos desde el primer día. Inauguramos un viernes y ya ese domingo cerramos por descanso". Otro dato es que no doblan mesas "porque no nos gusta agobiar a los comensales. Preferimos que se tomen el tiempo que deseen sin la presión de que se tengan que levantar para sentar a otros".

Actualmente, el propietario del restaurante no trabaja solo, le acompañan sus hijos Álvaro y Luis Miguel. Una de las funciones que cumple el cabeza de familia es la selección de la materia prima. Laza detalla que la gran mayoría del pescado viene de la pescadería Antonio Martín de Algeciras, a la que define como "la mejor de Andalucía". El bacalao fresco, sin embargo, llega desde El Barquero de Asturias.

La carne de retinto y la carne de caza las adquieren en Cárnicas El Alcázar de Vejer, el pan de una panadería de Taravilla y los picos desde La Luisiana, Sevilla.