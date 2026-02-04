La nueva vida fuera de Santa Cruz

El Crucificado del Perdón, en el altar que se ha dispuesto en San Juan de Dios tras el cierre de la Catedral Vieja.

La solución al cierre imprevisto de Santa Cruz fue rápida. En apenas unos días, cada una de las cinco hermandades afectadas encontró alternativa; un templo desde el que poder mantener el culto a sus imágenes titulares y, con ello, la actividad cotidiana de la cofradía, a la espera de una pronta reapertura de la Catedral Vieja. Desde la tarde-noche del sábado, tres de ellas ya residen en esas que serán sus sedes canónicas hasta conseguir el regreso a Santa Cruz. Es la nueva vida de Las Aguas (en San Antonio), Sanidad (en Santiago) y el Perdón (en San Juan de Dios).

La llegada de dos de estas hermandades, Las Aguas y Sanidad, ha sido más provisional de lo habitual, ya que su entrada en las nuevas iglesias provisionales ha dado paso, casi automáticamente, a la preparación y disposición del altar de cultos que precisamente comenzarán, en ambos casos, hoy miércoles.

Para ello, el Crucificado de la hermandad del Miércoles Santo ya está presidiendo el altar mayor de San Antonio, rodeado de velas para los cultos de estos días y en ausencia de la Dolorosa, la Virgen de la Luz, que se encuentra en restauración (pendiente ya únicamente de fijar una fecha para su regreso al culto) y de San Juan Evangelista (pendiente en este caso de concretar con la parroquia en qué ubicación del templo puede recibir culto).

El Cristo de Las Aguas, presidiendo el altar mayor de San Antonio. / Jesús Marín

En San Antonio, templo fundacional de Las Aguas, celebrará la cofradía el triduo estos próximos días, predicando el párroco de San Antonio y a su vez hermano de la cofradía del Miércoles Santo, Óscar González (que es, además, vicario general de la diócesis). Lo hará cada tarde a partir de las siete, siendo la función principal el sábado a las siete y media, con el mismo sacerdote presidiendo la ceremonia.

De igual modo, en el interior de la iglesia de Santiago se ha dispuesto el altar donde se ubican las imágenes de Sanidad de cara a los cultos que comienzan a las siete de esta tarde y que se alargarán también hasta el sábado, día en el que la cofradía celebra su función principal (todos los días a partir de las ocho de la tarde). El Señor del Mayor Dolor preside este altar dispuesto en el crucero de la iglesia, justo al lado del Crucificado de la Salud, y acompañado de la Virgen de la Salud y de la Verónica.

Altar de cultos que la cofradía de Sanidad ha dispuesto en el interior de la iglesia de Santiago, su sede canónica provisional. / Germán Mesa

Queda la duda de si las imágenes de la cofradía del Martes Santo pasarán a una nueva ubicación en Santiago una vez culminen estos cultos. Algo que sí ocurrirá en San Antonio, donde han previsto que el Cristo de las Aguas presida la capilla bautismal hoy presidida por su antecesor, la talla primitiva de Las Aguas y hoy conocido como Cristo de la Pila, que será retirado del culto para ser sometido a una restauración.

Y cuando regrese al culto la Virgen de la Luz, actualmente en un proceso de restauración pendiente únicamente de fijar la fecha de la reposición, ha previsto la parroquia ubicarla en el altar que ocupa su antecesora, que sería trasladada a otra ubicación.

La cofradía que ya ha ocupado los lugares concedidos en el templo de acogida es el Perdón, cuyas imágenes quedaron dispuestas en sus nuevos altares en la misma noche del traslado. El Crucificado ocupa el altar situado en el crucero de la iglesia, junto a la Virgen del Calvario y el San Juan Evangelista que procesionan con Él en el misterio. Y la Virgen del Rosario en Sus Misterios Dolorosos se sitúa en un retablo al final de la iglesia, junto a la puerta que da a la calle San Juan de Dios.

La Virgen del Rosario en Sus Misterios Dolorosos, del Perdón, en el retablo que ha ocupado en San Juan de Dios. / Julio González

Curiosamente, ninguna de estas tres cofradías tiene previsto procesionar desde las iglesias que son ya sus nuevas sedes. Así, Las Aguas se trasladará al Oratorio de San Felipe, su antigua iglesia, para procesionar el Miércoles Santo; mientras que Sanidad y Perdón tienen previsto, a día de hoy, realizar sus salidas en Semana Santa desde Santa Cruz, disponiendo sus pasos procesionales (junto a los de Santo Entierro) en el Torreón del Sagrario y utilizando únicamente el recorrido que conecta el Torreón con la puerta de salida.

Tras la Semana Santa, las tres cofradías volverán a las iglesias que las han acogido en este período provisional que se ha abierto hasta que se puedan realizar las obras oportunas en Santa Cruz y que también padecerán las cofradías de Medinaceli y Santo Entierro, pendientes de materializar en estos próximos días su marcha de la Catedral Vieja.