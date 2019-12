Han pasado todos los tiempos litúrgicos (hoy es último domingo de Adviento). En un recuerdo muy lejano queda ya la Pasión, Muerte y Resurrección. Se ha celebrado el tiempo de Glorias que va ganando enteros en la ciudad, y las fiestas señaladas de la Virgen; y Cristo Rey. Las Esperanzas acaban de regresar a sus altares y camarines. Y estos días, la atención, el interés y las miradas se centran en el que está por nacer. Apenas dos días restan para la fiesta del Nacimiento del Señor, que estos días luce exornando fachadas y balcones, en repisas y mesas de salones y habitaciones, en los belenes (pocos) que se reparten por la ciudad, y en todas las iglesias.

La tradición belenística parece haber ganado cierto impulso en estos últimos años en las iglesias de Cádiz. Ahí está Santo Domingo con su siempre llamativo montaje que se inicia cuando la Esperanza Cigarrera vuelve a su altar; o el que se ha visto algunos años en el Carmen y la pasada Navidad en el Beato, propiedad de Juan Zamanillo. En esta ocasión son dos los belenes que destacan en iglesias: el de la Catedral que está realizando Luis González Rey y que va aumentando el número de imágenes cada año; y el que han ideado en la iglesia de Santa Catalina, de tamaño natural y representado por algunas imágenes reconocibles. Sobre todo por la Virgen de los Desamparados, que después de protagonizar el pasado domingo un rosario público encarna a la Virgen María en ese misterio cuyo San José es un apóstol de La Cena.

En esta Navidad en la que la atención se centra en si Melchor estará o no paseando por Cádiz en la mañana del 5 de enero, en que si había o no un Rey negro, en que si ese Rey Baltasar debe dejar de ser el tercero en la tradición para situarse como primera carroza de una cabalgata, o en si también habían reinas magas que pese a ser reinas y magas estaban hartas de fregar, las imágenes del altar mayor de Santa Catalina nos devuelven al foco de atención de la Navidad, a lo verdaderamente importante, a aquel en el que centran las miradas todas las tallas que ocupan estos días el presbiterio de Santa Catalina. Feliz Navidad.

Sillas ‘on line’

La Semana Santa 2020 se avecina con importantes cambios y novedades en materia de infraestructuras de la carrera oficial. No sólo a nivel físico, con esas mejoras relacionadas con los palcos de San Juan de Dios (que se quieren ampliar en número y mejorar también los actuales con una segunda fila a una altura que siga permitiendo la normal contemplación de las procesiones al resto del público que no quiera ocupar sillas) y de Catedral (reduciendo el enorme pasillo entre palcos); sino también a nivel de gestión. En este campo, una de las novedades más importantes en la que ya trabaja el Consejo de Hermandades es ofrecer la venta de sillas on line. Adiós a las colas en fila india en la calle Cobos para hacerse con alguna silla. Si las gestiones que Ildefonso Herrera y Juan Carlos Jurado están llevando a cabo derivan en buen puerto, cualquiera que quiera ver la Semana Santa en carrera oficial podrá adquirir las sillas directamente delante de su ordenador, en la tablet o a través del móvil. La Semana Santa 2.0 llega a Cádiz y a su Consejo de Hermandades. Sin duda, una buena noticia.

La Palma

A falta de conocer la fecha final de la coronación, el proyecto que tenga en mente la hermandad y la programación de actos que sirvan de preparación a este histórico evento que asoma en el horizonte de la Viña, la cofradía trabaja ya en lo que consideran paso previo fundamental a todo ello: la restauración de la Virgen de las Penas. Ya se han hecho los estudios e informes pertinentes, que se presentarán a los hermanos en un cabildo que se celebrará próximamente y en que se aprobará (previsiblemente) la intervención de la Dolorosa. No será una profunda actuación, que básicamente se centrará en aquellas zonas más castigadas por los elementos utilizados a la hora de vestir.

Morillo y Domínguez

Sin duda, se han convertido –por méritos propios– en la pareja de moda de la restauración en Cádiz. Ellos serán los que intervengan a la Virgen de las Penas, que ya han visto y estudiado. Esta restauración, que presumiblemente se haría después de la próxima Semana Santa para que la Dolorosa luzca en perfectas condiciones de cara al inicio de los fastos de la coronación, se une a una larga lista que en apenas unos años llevan la firma de Pilar Morillo y Álvaro Domínguez: Caminito, Nazareno, Expiración o Santo Ángel (ya finalizadas); y las ya aprobadas y previstas de Lágrimas de Columna o Nazareno del Amor.

Patrimonio

Al hilo de esto de las restauraciones e intervenciones, no deja de ser una buena noticia la próxima publicación de la Junta de Andalucía de una línea de ayudas para la recuperación del patrimonio sacro. Serán 750.000 euros para toda Andalucía, y para todas las confesiones religiosas que quieran presentar propuesta a la convocatoria, que se divide en dos campos: para restauraciones, con una ayuda máxima del 80% del proyecto (hasta 30.000 euros), y para la elaboración de inventarios, también con un máximo del 80% (hasta 15.000 euros) del presupuesto. A ver cuánto se beneficia Cádiz de esta oportunidad.

Vera–Cruz

Hablando de 2020, uno de los aniversarios que ya están en programación es el de la bendición de la Virgen de la Soledad, que llegó a San Francisco en 1945. La cofradía ha confiado nuevamente en la pintora Nuria Barrera –que ya hizo el cartel anunciador del 450 aniversario fundacional– el anuncio de este 75 aniversario de Soledad, cuyo programa de actos se presentará en enero (y que, por cierto, no contempla procesión extraordinaria, entre otras cosas porque la bendición de una imagen no es motivo según la nueva directriz del Obispado).

Caballeros Hospitalarios

La institución religiosa establecida en la calle Benjumeda tiene ya nuevo presidente. José María Gómez releva en el cargo a Manuel Navarro, que tuvo que afrontar una cuanto menos desagradable situación y casi enfrentamiento con el Obispado (o parte de él). Aquel episodio que amenazaba la estabilidad de la institución se resolvió con un decreto del obispo que daba la razón al consejo supremo frente a la denuncia presentada por el entonces consultor eclesiástico (el ecónomo diocesano, Antonio Diufaín) con avales de cuatro miembros de aquel consejo supremo. Ahí es nada. Superado, por tanto, aquel episodio que llevó a la suspensión cautelar del consejo (el órgano de gobierno de los Caballeros Hospitalarios) ha quedado felizmente resuelto. Y la institución, aparentemente, ha recuperado su actividad normal, celebrando el pasado día 8 su capítulo general de la Inmaculada. Una buena noticia, sobre todo por lo sufrido y conseguido por Navarro.

Caminito

La preocupación social y las campañas, donaciones y colaboraciones de las hermandades durante el año son muchas y de lo más variada. Entre ellas mantiene de manera callada su particular grano de arena la cofradía del Caminito con la Pastoral Penitenciaria del Obispado, a la que anualmente entrega un lote de material específico de papelería que utilizan los presos de las cárceles atendidas por el Obispado. En concreto, hace varias semanas se hizo entrega de agendas, bolígrafos y cuadernos (sin espiral, por motivos de seguridad) que utilizarán 45 reclusos. El área social de las cofradías llega a todos los rincones de la sociedad. Muy destacable.