Ya tiene el pregonero su pregón. Y sin él quererlo, y por supuesto sin haber declamado la primera línea o el primer verso de ese texto que se anuncia muy gaditano, Andrés García Requejo dio en su presentación oficial en el Salón de Plenos del Ayuntamiento todo un pregón a la Semana Santa. A la de Cádiz y a la del mundo. “Mi padre es el artífice de que yo ame a la Semana Santa de Cádiz”, ha dicho el pregonero. Y esa frase encierra en sí un auténtico pregón a la Semana Santa. Anda que no.

Los padres son, o deberían ser, los verdaderos responsables de la Semana Santa; sobre todo en una ciudad donde no se estila mucho eso de la cuna, eso de señalar en rojo en el calendario familiar las fechas grandes de la cofradía de la casa, eso de vestir la túnica cuando apenas se han dado los primeros pasos, o incluso en brazos de su padre (o su madre) y no quitársela hasta que las fuerzas ya no puedan más, como hizo Emilio Chamorro en la Humildad o como sigue haciendo Juan Manuel Marrero en la Vera-Cruz.

La Semana Santa de la niñez es la Semana Santa de los padres y la que queda grabada para siempre. Esas filas de capirotes viéndolas pasar desde primera fila en la plaza de Mina, el Nazareno del Amor camino de Alvernia desde el balcón de Carmen (ay Carmen, qué pronto te fuiste), el Jueves Santo de abrigo verde y calle Ancha, la bola de cera (sin acosar al nazareno), el arroz con leche que remata un Viernes Santo de pies negros y cara cubierta por un velo... Qué sería de la Semana Santa sin los padres.

Ellos tienen la misión de transmitir ese legado inmaterial, ahora que está tan de moda estas catalogaciones, que nuestros mayores iniciaron hace siglos y que año tras año van manteniendo, incrementando y potenciando las cofradías gaditanas. Los padres son los primeros responsables del presente y futuro de la Semana Santa con sus niños sobre los hombros, sus bolas de papel Albal dispuestas a llenarse de cera y las clases de catequesis a cada paso que se acerca. “¿Papá, qué le pasa a ese Señor?”. “¡Mamá, la Virgen!”.

Andrés García Requejo ya tiene hecho su pregón. Pero mucho antes de pisar el Falla, antes de que la Cuaresma siquiera se presienta por ningún rincón de una ciudad ahora volcada en el consumismo navideño y pensando ya en ese eterno concurso que desde ayer tiene cuadrados también sus horarios, como ya cerró el Consejo de Hermandades hace semanas el de la carrera oficial, el pregonero ha regalado todo un pregón poniendo al frente de todo el reconocimiento a su padre, “el artífice de que yo ame la Semana Santa de Cádiz”. Casi nada.

Extramuros

Al hilo de la creación de cofradías en Puertatierra señalaba la pasada semana un lector (pacomontes, firmaba): “En Jerez, Sevilla, Córdoba, Málaga o Granada hace años que las barriadas periféricas, llenas de gente humilde con problemas laborales, educacionales y de todo tipo tienen su cofradía que resuelve, que soluciona, que ayuda a la gente joven, que aglutina y crea espíritu de integración con la ciudad. ¿Por qué esto no ocurre en Cádiz? ¿Quién lo impide? Cuando la Semana Santa de Jerez va como un tiro de incremento de hermandades y de progreso de las mismas, otro tanto en San Fernando y en la misma línea Sanlúcar, Chiclana... no se puede decir lo mismo de la de Cádiz, que languidece en un mar de problemas irresolubles que se eternizan y no terminan de crearse cofradías en barriadas de extramuros (Loreto, Barriada de la Paz , Santo Tomás...) que hace cuarenta años que deberían tenerlas”. Interesante reflexión.

El Despojado

Al hilo de esta cuestión, dicen que en los cultos de la pasada semana el predicador, que fue el párroco de San José, Alfonso Gutiérrez, animó a la cofradía a que saque a la calle cuanto antes a la Virgen de la Concepción sumándola al cortejo del Domingo de Ramos en su propio paso. A ello animó a la junta de gobierno que preside Alfonso Cortés. El envite, cuanto menos, es de envergadura.

El Perdón

Las cofradías tienen que actualizarse a los tiempos, qué duda cabe. Y el Perdón anuncia ahora que los donativos podrán hacerse por vía telemática, a través de la plataforma Bizum. Toma ya. El monaguillo de cartón piedra con la hucha entre las manos parece que tiene los días contados en este mundo de las tecnologías.

Esperanza

La que siempre hay que tener en todos los trances de la vida y que en Cádiz se representa especialmente en las dolorosas del Nazareno del Amor, Cigarreras y Oración en el Huerto. Estos son sus días, con pregones como el que anoche dio Iván Roa en Santo Domingo o Jacinto Gutiérrez en San Francisco, besamanos como el que comienza mañana en San Severiano, y las funciones solemnes del día 18. A disfrutar de estos días de Esperanzas.

Música

Sorprendente anuncio el de esta semana con el cambio de nombre de la agrupación musical Sagrada Cena, que pasa a denominarse Jesús de la Salud, pasando a estar vinculada a la otra cofradía de Santo Domingo, de la que incluso utilizará su mismo escudo. Suerte a este proyecto musical que renace o se reinventa buscando nuevas metas y éxitos.

El acto del pregonero

García Requejo pidió autorización por la mañana a la concejala de Cultura para rezar un Padrenuestro en su acto de presentación el pasado miércoles en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Y la edil municipal, que presidió dicho acto, no puso impedimento. Así de normal deberían ser las cosas en esta relación entre asociaciones de la Iglesia y un Ayuntamiento que quiere ser laico. Es muy fácil.

Un repostero constitucional

Coincidiendo con el día de la Constitución celebrada el pasado 6, el Consejo de Hermandades cuenta ya con un nuevo repostero de grandes dimensiones presidido por el escudo constitucional. Manuel Luna se ha encargado de su confección. Previsiblemente, la pieza se estrenará en el pregón de la Semana Santa, estando pendiente ahora una ubicación en la carrera oficial.