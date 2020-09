La Humildad de 1900

Lo más relevante de la reunión del pasado domingo de los presidentes de consejos, a priori, es esa comunicación que se quiere abrir con la Junta de Andalucía para conocer los límites, las condiciones, los escenarios o los plazos que los responsables de la comunidad autónoma puedan marcar en relación a la Semana Santa . Un contacto directo, en definitiva, con el Fernando Simón andaluz que vaya marcando las directrices a seguir y que determine el escenario en el que se desarrollará la semana que transcurre de Ramos a Resurrección. Y otra clave interesante es el deseo casi unánime (con la excepción, al parecer, de Sevilla) de que la decisión final sobre la Semana Santa sea común a toda Andalucía ; es decir, que la posibilidad de salir o no a la calle no quede a criterio de cada Ayuntamiento, sino que se adopte desde el Gobierno andaluz.

Con optimismo –¿desmesurado?– miran la Junta de Andalucía y los consejos de hermandades de las capitales a la Semana Santa de 2021. La premisa parece clara: que las cofradías estén lo más presente posible llegado el Domingo de Ramos , en función de las condiciones, las limitaciones y la situación que por aquel entonces obligue el coronavirus. En la reunión de Antequera del pasado domingo ganó enteros la opción de que si sacar los pasos supone un problema, se opte por una Semana Santa en pequeñas parihuelas, como ya planteamos en esta página hace meses y como ya se ha planteado en la comisión que estudia la Semana Santa de Cádiz 2021 en el seno del Consejo. Y si las salidas a la calle no fueran posible (por la dificultad de organizar el cortejo con las distancias de seguridad debida y por la imposibilidad de controlar el aforo en la vía pública) se pretende que las cofradías y sus imágenes titulares tengan bastante protagonismo esos días en el interior de los templos. Aún es muy pronto, pero la Junta de Andalucía sabe que la Semana Santa es crucial para el turismo, que a su vez es crucial para la región , y las cofradías temen que una segunda Semana Santa sin imágenes sea un golpe que difícilmente se pueda superar.

Los tramos

Primer tramo. Gran noticia para las hermandades la ordenación del que fuera capataz Daniel Robledo, que hoy dará su primera misa en Santiago. Enhorabuena y mucha suerte en su labor pastoral. Segundo tramo. Muy interesante el estreno de una toca sobremanto para la Virgen de las Lágrimas de Piedad, y muy buena noticia que la haya bordado Pedro Utrera, persona muy importante en la estética que en los últimos años mantiene la hermandad. Tercer tramo. Los Wasaps. El primero: “Ya no es vicario parroquial. El párroco y él no se entendían”. El segundo: “Algunos van a los cultos como peñistas a una entrega de trofeos”. Y el tercero, enviado por un cofrade el viernes: “Hoy hace diez años que la Macarena pisó antes que yo un estadio de fútbol”. Cuarto tramo. Hoy regresan al Oratorio de San Felipe las misas en Latín, a la una de la tarde. Oficiará el capellán del cuartel de Camposoto, Rafael Vivar. Quinto tramo. No pudo culminar el triduo a la Virgen de las Penas el Padre Marco Antonio Huelga, que el viernes despidió a su padre. Descanse en paz. Sexto tramo. El martes regresó el programa cofrade de 7TV, que presenta Jesús Devesa. Mucho mérito estos programas que mantienen viva durante el año la llama de las cofradías. Séptimo tramo. ¿Alguien se ha acordado de que este fin de semana debía haberse celebrado aquella magna que planteó el Vaticano?