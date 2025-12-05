Los vecinos de Las Cortes reabren el conflicto al considerar insuficientes las restricciones anunciadas por el Ayuntamiento de San Fernando

Los vecinos y su abogado, la pasada semana a las puertas de la Delegación Municipal de Desarrollo Urbano Sostenible.

El pasado miércoles tuvo lugar la vista en la que la jueza al cargo escuchó tanto al Ayuntamiento como a la Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro. Dicho encuentro sirvió para que la magistrada recopilase información de propia voz de las partes implicadas de cara a decidir si finalmente se adoptan o no tanto la cautelarísima solicitada por el colectivo para la temporada navideña como la retirada cautelar de las terrazas contemplada en el recurso presentado por la asociación el ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

Tras concluir la vista el abogado de los vecinos, Borja Grandal, aseguraba que sus representados habían salido satisfechos de esta vista e incluso apuntaba que se había abierto una vía para el entendimiento entre vecinos y Ayuntamiento, aclarando que en todo momento la solución iba a pasar, sí o sí, por restricciones horarias en las terrazas de la calle Las Cortes para conciliar el derecho al descanso con el ocio nocturno.

Pero poco ha durado este principio de entendimiento. El mismo miércoles el Ayuntamiento anunciaba unas restricciones que ya han sido notificadas a los hosteleros de esta calle y que el colectivo vecinal considera del todo insuficientes.

En un comunicado remitido este mismo viernes, la Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro afirma que no es cierto que las medidas provisionales que se aplicarán a los establecimientos hosteleros hayan sido consensuadas con ninguno de los vecinos de calle Las Cortes y aledañas. En este escrito, el colectivo vecinal explica además que sólo tuvo conocimiento de las medidas después de la celebración de la vista del pasado día 3 de diciembre.

Por otro lado, la asociación detalla en su comunicado que “considera las medidas absolutamente insuficientes para revertir la insoportable situación que desde hace 14 años vienen sufriendo y denunciando los vecinos de calle Las Cortes y aledañas”.

Finalmente, la junta directiva de esta asociación “rechaza frontalmente que desde instancias municipales se trate de trasladar a la opinión pública una imagen de consenso con los vecinos que jamás se ha preocupado ni ocupado de conseguir”.

Los horarios

En su decreto, el Ayuntamiento detallaba que las terrazas de la calle Las Cortes podrán abrir durante el periodo navideño de lunes a jueves, de 17.00 a 00.00 horas; viernes, sábados y vísperas de festivos, de 12.30 hasta las 01.30 horas; y domingos y festivos, de 12.30 a 00.00 horas.

Con carácter general, las restricciones horarias que se pondrán en marcha tras las Navidades, permitirán la apertura de las terrazas de lunes a jueves, de 17.00 a 23.00 horas; viernes, sábados y vísperas de festivos, de 12:30 a 01.00 horas; y domingos y festivos, de 12:30 a 00:00 horas. En aquellos establecimientos cuya actividad sea la restauración con licencia de cocina operativa, el horario será de lunes a jueves, de 12.00 a 23.00 horas.

En periodos festivos o de especial afluencia se ampliarán un poco más esos horarios. Con carácter general, en estos casos las terrazas podrán abrir de lunes a jueves, de 17.00 a 00.00 horas; viernes, sábados y vísperas de festivos, de 12.30 a 01.00 horas; y domingos y festivos, de 12.30 a 00.00 horas. Además, los establecimientos cuya actividad sea la restauración con licencia de cocina operativa podrán abrir de lunes a jueves, de 12.00 a 00.00 horas.