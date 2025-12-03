Aprobado el decreto que pone límites a las terrazas de la calle Las Cortes en San Fernando, que mantendrá un periodo de adaptación en Navidades

Las terrazas de la calle Las Cortes podrán abrir durante el periodo navideño de lunes a jueves, de 17.00 a 00.00 horas; viernes, sábados y vísperas de festivos, de 12.30 hasta las 01.30 horas; y domingos y festivos, de 12.30 a 00.00 horas.

Así se recoge finalmente en el decreto firmado por Alcaldía este miércoles que concreta las restricciones que se aplicarán a este céntrica calle de San Fernando donde se concentra buena parte del ocio nocturno, lo que ha llevado a los vecinos a recurrir a un contencioso por el ruido que soportan.

La medida, de la que el gobierno municipal ha informado este jueves tras la vista que ha tenido lugar en el Juzgado a raíz de las cautelares solicitadas por la asociación de vecinos, se basa, por un lado, en el decreto 50/2025, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento para la preservación de la calidad acústica en Andalucía; y por otro, en las mediciones de ruidos llevadas a cabo en la zona meses atrás.

Evidentemente, el decreto y la adopción de las restricciones ha sido una de las claves en la vista judicial que se ha celebrado este jueves, de la que los vecinos han salido diciendo que se ha abierto una vía de entendimiento con el Ayuntamiento.

Las restricciones no solo son horarias, sino también físicas ya que acotan el uso público de la vía por parte de las terrazas a fin de reducir y controlar la presencia de gente en esta controvertida calle.

El decreto municipal intenta así dar respuesta al problema de la calle Las Cortes desde las restricciones y la adopción de medidas para mitigar el ruido, aunque también apelando al consenso para conciliar el derecho al descanso de los vecinos sin tener que llegar a perder la actividad económica que genera la hostería en esta vía de la localidad.

Con todo, aclara el gobierno municipal, los horarios fijados para la temporada navideña se plantean como un necesario periodo de transición ante la puesta en marcha de las restricciones en aras de facilitara "una adaptación progresiva" de los establecimientos hosteleros al nuevo régimen aplicable, "mantienendo -según recoge literalmente el decreto- un equilibrio proporcionado entre la protección de la calidad acústica y el desarrollo de la actividad económica propia de estas fechas".

La medida -aseguran desde el gobierno municipal- se adopta después de haber mantenido "muchos encuentros" con los empresarios del ocio nocturno en estas últimas semanas. De hecho, el pasado viernes ya trascendieron algunas de estas posibles restricciones de las que los hosteleros ya habían sido informados por parte del Ayuntamiento -varios empresarios coincidieron incluso al hablar de ellas- si bien posteriormente se han dado más contactos entre las partes, que han llevado a la propuesta definitiva que se recoge en el decreto firmado este miércoles.

Las restricciones, tras las Navidades

Con carácter general, las restricciones horarias que se pondrán en marcha tras las Navidades, permitirán la apertura de las terrazas de la calle Las Cortes de lunes a jueves, 17.00 a 23.00 horas; viernes, sábados y vísperas de festivos, de 12:30 a 01.00 horas; y domingos y festivos, 12:30 a 00:00 horas.

En aquellos establecimientos cuya actividad sea la restauración con licencia de cocina operativa, el horario será de lunes a jueves, 12.00 a 23.00 horas.

En periodos festivos o de especial afluencia -además de la Navidad, Semana Santa, Carnaval, Feria del Carmen y de la Sal, Halloween y época estival- se ampliarán un poco más esos horarios. Con carácter general, en estos casos las terrazas podrán abrir de lunes a jueves, de 17.00 a 00.00 horas; viernes, sábados y vísperas de festivos, de 12.30 a 01.00 horas; y domingos y festivos, de 12.30 a 00.00 horas. Además, los establecimientos cuya actividad sea la restauración con licencia de cocina operativa podrán abrir de lunes a jueves, de 12.00 a 00.00 horas.

En estos casos, se deja también la puerta abierta a la aprobación de decretos específicos para determinados momentos que amplíen dichas medidas. No obstante, la intención del Ayuntamiento con esta regulación es también probar si funcionan estas medidas durante los próximos meses y, en función de los resultados, ir abriendo más o menos la mano con las restricciones.

La ocupación de la vía, también limitada

Junto a las restricciones horarias, el decreto regula también la ocupación de las terrazas y el porcentaje de superficie de la vía pública que queda libre.

En este sentido, para la calle Las Cortes, "se garantizará la existencia de viales peatonales libres, continuos y accesibles, con una anchura mínima de 1,80 metros a cada lado de la calle, respetándose en todo momento como espacio de libre circulación el ámbito de las aceras".

Y en la calle Cervantes, en el tramo más estrecho de la calle, en su esquina con la calle Las Cortes, "se garantizará la existencia de un vial peatonal libre, continuo y accesible, con una anchura mínima de 1,80 metros en uno de los lados de la calle". Asimismo, desde la mitad de la calle hasta su confluencia con la calle Real, "se garantizarán dos viales peatonales libres, continuos y accesibles con una anchura mínima de 1,80 metros a cada lado de la calle".

También se refiere "el acceso despejado y seguro a portales, viviendas y locales, evitando cualquier interferencia con recorridos de evacuación".

Según fuentes municipales, dicha medida supone una reducción de aproximadamente el 30% del espacio que actualmente ocupan las terrazas y que "al menos el 70 % de la superficie total de la vía pública pemanece libre de ocupación por terrazas", extremo este último que se recoge literalmente en el decreto.

Medidas acústicas, más policía, carteles y ordenanzas

El decreto aprobado por el Ayuntamiento hace referencia también a la obligación de dotar al mobiliario de las terrazas de elementos amortiguadores (tacos de goma o materiales elastómeros) que eviten golpes, arrastres y ruidos de impacto, así como a la instalación de elementos de absorción acústica certificados, tales como sombrillas fonoabsorbentes, que cubran la totalidad del espacio delimitado de la terraza "como medida pasiv de dispersión y absorción acústica con capacidad acreditada de atenuar el ruido aéreo y reducir la reverberación y el efecto murmullo".

Del mismo modo, insta a los hosteleros a la adopción de medidas de autocontrol y de concienciación acústica con la colocación de cartelería "advirtiendo a la clientela de la necesidad de mantener un tono de voz moderado y respetar el descanso vecinal, especialmente durante el periodo nocturno".

Igualmente, se señala a la suspensión de excepciones acústicas en la zona y se establece un refuerzo operativo permanente de la Policía Local durante los fines de semana.

Además, el Ayuntamiento de San Fernando anuncia que se redactará una ordenanza reguladora de terrazas y otra para la protección del medio ambiente acústico en la localidad.