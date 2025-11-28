El Ayuntamiento restringirá los horarios de las terrazas de la calle Las Cortes de San Fernando

El equipo de gobierno ya advirtió a los hosteleros del entorno de la calle Las Cortes que si no se actuaba para solucionar la contaminación acústica de esta zona se adoptarían medidas drásticas. Y así ha sido, ya que durante la tarde del jueves la concejala de Administración Pública y Patrimonio Municipal, María Gómez, y el concejal de Planificación y Gestión Urbana, José Luis Cordero, fueron recibiendo en el Ayuntamiento a los hosteleros de la calle Las Cortes para comunicarles y darles detalle de la inmediata puesta en marcha de estas medidas, que implican considerables restricciones horarias en cuanto a las terrazas se refiere. En esta ocasión a los hosteleros no se les citó en grupo, sino que se les fue atendiendo de forma individual.

De esta manera, el gobierno local aclaró en estas reuniones que en el entorno de las calles Las Cortes y Cervantes no se podrán montar las terrazas de lunes a jueves. Y en cuanto a los fines de semana se refiere los viernes y los sábados las terrazas podrán permanecer montadas hasta la una de la madrugada y hasta la medianoche los domingos.

En cuanto al periodo navideño las terrazas podrán montarse de lunes a jueves y los domingos hasta las doce de la noche y los viernes y sábados hasta la una de la madrugada.

Desde el gobierno local se apunta a que la restricción de los horarios de las terrazas en la calle Las Cortes de San Fernando se debe principalmente a una denuncia de la Junta de Andalucía tras una medición realizada. Además, se insiste, el nuevo decreto de la Junta obliga a adoptar medidas en un plazo determinado al haberse superado los límites establecidos. "Dicho decreto impone exigencias muy estrictas que, en la práctica, podrían hacer casi inviable el funcionamiento de las terrazas en Andalucía", detallan.

Los hosteleros explican que también se les ha comunicado que estas restricciones vendrán acompañadas de otras medidas, como la delimitación sobre la calzada de la zona de terrazas para controlar los aforos de las mismas. Este gremio también indica que desde el gobierno local les han aclarado que pondrán en marcha subvenciones para la compra de elementos que combatan la contaminación acústica.

Por otro lado, los hosteleros ya habían tomado la decisión de no celebrar zambombas en la zona de la calle Las Cortes en gesto de buena voluntad para con los vecinos y conocedores de que hay un proceso judicial abierto.

Hay que recordar que estas medidas del equipo de gobierno llegan tras el recurso que la Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro presentó el pasado 30 de octubre ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cádiz para solicitar la retirada cautelar de las terrazas por contaminación acústica y reclamar al Ayuntamiento una indemnización de un millón de euros en concepto de daño moral tras 14 años soportando los vecinos este ruido.

Luego, el 14 de noviembre, el colectivo vecinal presentó una cautelarísima pidiendo la retirada de las terrazas durante el periodo navideño y que no se celebrasen zambombas en este entorno. Finalmente, la jueza al cargo citó tanto al Ayuntamiento como a la asociación de vecinos a una vista que tendrá lugar el próximo 3 de diciembre a las 10.55 horas. En ella se escuchará a ambas partes de cara a decidir si finalmente se adoptan o no las medidas propuestas por los vecinos.

En cualquier caso, el anuncio de estas restricciones por parte del Consistorio, a escasas horas del encendido del alumbrado de Navidad, ha caído como un jarro de agua fría a unos hosteleros que ya recientemente habían mantenido reuniones con el gobierno local para la búsqueda de medidas que combatiesen la contaminación acústica. De hecho, el equipo de gobierno ya había recibido propuestas de los hosteleros y se encontraba valorando su viabilidad.