Las Cortes esquiva de momento la cautelarísima y el Juzgado convoca al Ayuntamiento y los vecinos a una vista el 3 de diciembre

De momento, los hosteleros del entorno de la calle Las Cortes han esquivado la cautelarísima que el pasado viernes solicitaba la Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cádiz para impedir la celebración de zambombas en esta zona y exigir la retirada de las terrazas de los establecimientos hosteleros durante la época navideña, concretamente entre el 20 de noviembre y el 6 de enero y de siete de la tarde a siete de la mañana.

Finalmente, la jueza al cargo ha citado tanto al Ayuntamiento como al colectivo vecinal a una vista que tendrá lugar el próximo 3 de diciembre a las 10.55 horas. En ella se escuchará a ambas partes de cara a decidir si finalmente se adoptan o no tanto esta drástica cautelarísima como la retirada cautelar de las terrazas contemplada en el recurso presentado por la asociación el pasado 29 de octubre para solucionar los problemas de contaminación acústica que llevan los vecinos sufriendo 14 años. Unas molestias por las que el colectivo vecinal también reclama al Consistorio una indemnización de un millón de euros en concepto de daño moral.

La comparecencia del próximo 3 de diciembre llega también después de que el Ayuntamiento alegase causa de inadmisión al recurso presentado por la Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro.

El abogado de los vecinos, Borja Grandal, explica que habrá que esperar al menos hasta esta comparecencia para conocer si se adoptan las medidas reclamadas. Del mismo modo, Grandal recuerda que la decisión de solicitar la cautelarísima se tomó para salvaguardar a los vecinos de una contaminación acústica que, como cada año, se verá agravada por las zambombas y el creciente ocio nocturno propio de la inminente época navideña. El letrado recuerda que la cautelarísima “es una herramienta excepcional que protege derechos urgentes antes incluso de que se resuelva el fondo del asunto”.

Por otro lado, Grandal adelanta que los vecinos “están valorando dirigirse a Fiscalía para denunciar una patente prevaricación por omisión de técnico y políticos municipales”.

Lo cierto es que la situación en la calle Las Cortes se ha tornado más insostenible que nunca, como bien demuestra la judicialización de este problema. El equipo de gobierno es consciente de esta realidad y, por eso, en poco más de dos semanas ha mantenido dos encuentros con los hosteleros de la zona de cara a poner en marcha medidas conjuntas para combatir la contaminación acústica. De hecho, el Consistorio ya ha recibido las primeras propuestas de los hosteleros y se encuentra valorando su viabilidad. En este sentido lo tiene claro: si los hosteleros no se implican en una solución se tomarán medidas drásticas.

Lo que es innegable es que la existencia de un informe de ensayo acústico que, a través de mediciones continuas con sonómetro entre el 24 de abril y el 10 de junio de 2025, confirma que los decibelios en la zona se encuentran muy por encima de lo permitido por la Ley. Un informe con el que los vecinos acompañaron su recurso.

Mientras tanto, las horas siguen corriendo y la Navidad acercándose a una calle Las Cortes en la que cada día es más difícil conciliar el derecho al descanso de los vecinos con el ocio nocturno.