Abierta una vía para el entendimiento entre vecinos y Ayuntamiento en el conflicto de la calle Las Cortes de San Fernando

Este miércoles ha tenido lugar la vista en la que la jueza al cargo ha escuchado tanto al Ayuntamiento como a la Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro. Esta reunión ha servido para que la magistrada recabe información de viva voz de las partes implicadas de cara a decidir si finalmente se adoptan o no tanto la drástica cautelarísima solicitada por el colectivo vecinal para la temporada navideña como la retirada cautelar de las terrazas contemplada en el recurso presentado por la asociación el pasado 29 de octubre ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cádiz. En dicho recurso los vecinos se aferraban a unas mediciones realizadas para confirmar la contaminación acústica que llevan sufriendo 14 años. Además, los afectados reclamaban al Consistorio, a través del mismo, una indemnización de un millón de euros en concepto de daño moral. En principio, la jueza debería notificar su resolución esta misma semana a las partes implicadas.

El abogado de la Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro, Borja Grandal, ha adelantado que sus representados han salido satisfechos de esta vista, que ha contado con la presencia de un grupo de vecinos de esta zona. De hecho, el letrado explica que se ha abierto una vía para el entendimiento entre vecinos y Ayuntamiento en el conflicto de la calle Las Cortes y que hay buena voluntad por ambas partes para llegar a una solución. En cualquier caso la solución pasaría por restricciones horarias en las terrazas de la calle Las Cortes para conciliar el derecho al descanso con el ocio nocturno.

Pendientes de la cautelarísima

Hay que recordar que la cautelarísima solicitada por la Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro el pasado 14 de noviembre reclamaba que se impidiese la celebración de zambombas en esta zona y exigía la retirada de las terrazas de los establecimientos hosteleros durante la época navideña, hasta el 6 de enero y de siete de la tarde a siete de la mañana.

Si es cierto que en cuanto a las zambombas ya no habría problema en ningún caso, ya que los propios hosteleros aclararon recientemente que no realizarían ninguna este año en gesto de buena voluntad y ante la judicialización de este problema.